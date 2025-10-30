Andersen Consulting ajoute la société collaboratrice Vivaldi

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting annonce un accord de collaboration avec Vivaldi, un cabinet international de conseil en stratégie commerciale et de marque, renforçant ainsi l'offre de l'organisation en matière de stratégie et de transformation commerciale.

Fondée en 1999, Vivaldi est reconnue pour son approche consistant à faire converger marque, stratégie d’entreprise et technologie afin de maintenir ses clients dans une position de leadership. Présente aux États-Unis, en Europe et en Amérique latine, Vivaldi collabore avec de grandes entreprises internationales pour consolider leur position sur le marché, accélérer l’innovation et concevoir des modèles d’affaires centrés sur le client. Dans un monde en constante évolution, marqué par l’intelligence artificielle, la dynamique des plateformes et la réinvention permanente, Vivaldi aide ses clients à repenser la création et la captation de la valeur. Les équipes pluridisciplinaires de la firme allient une compréhension approfondie des consommateurs et une vision prospective du marché à une rigueur stratégique, créative et financière, afin de proposer des solutions sur mesure favorisant la croissance, la transformation et la compétitivité à long terme, tous secteurs confondus.

« Le paysage commercial actuel exige des organisations qu'elles fassent preuve d'agilité, de pertinence et d'une vision claire », a déclaré Erich Joachimsthaler, fondateur et PDG de Vivaldi. « Notre collaboration avec Andersen Consulting nous permet de mettre notre expertise au service d'un public plus large tout en proposant des solutions qui dépassent nos capacités actuelles. Ensemble, nous sommes très bien placés pour proposer des solutions intégrées qui apportent une meilleure valeur ajoutée à nos clients. »

« L'élargissement des capacités de notre organisation est une priorité essentielle car nous continuons à mettre en place une plateforme intégrée et homogène qui accompagne nos clients à chaque étape de leur croissance », a déclaré Mark L. Vorsatz, président international et président-directeur général d'Andersen. « L'approche distinctive de Vivaldi en matière de transformation des marques et des entreprises correspond parfaitement à notre vision, renforçant ainsi notre capacité à aider nos clients à saisir de nouvelles opportunités, à renforcer leur positionnement concurrentiel et à connaître un succès durable. »

Andersen Consulting est une pratique de conseil internationale offrant une gamme complète de services couvrant la stratégie d'entreprise, les affaires, la technologie et la transformation de l'IA, ainsi que des solutions de capital humain. Andersen Consulting s'intègre au modèle de service multidimensionnel d'Andersen Global, offrant une expertise de classe mondiale en matière de conseil, de fiscalité, de droit, d'évaluation, de mobilité mondiale et d'expertise consultative sur une plateforme internationale avec plus de 44 000 professionnels dans le monde et une présence dans plus de 600 sites par le biais de ses cabinets membres et de ses sociétés collaboratrices. Andersen Consulting Holdings LP est une société en commandite qui fournit des solutions de conseil par l'intermédiaire de ses membres et de ses collaborateurs dans le monde entier.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.