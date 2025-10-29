-

アクセルスペース、アフリカの2機関と衛星データを利用した社会課題解決に向け覚書を締結

～ガーナ、ケニアのパートナーと協業し、ソリューション開発・実装を目指す～

original NIHONBASHI SPACE WEEK 2025 のステージで署名式に出席したGenevieve Edna Apalooガーナ共和国駐日特命全権大使（左）と当社代表取締役の中村

NIHONBASHI SPACE WEEK 2025 のステージで署名式に出席したGenevieve Edna Apalooガーナ共和国駐日特命全権大使（左）と当社代表取締役の中村

東京--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- 小型衛星を開発・運用し、誰もが宇宙を利用できる社会を目指して事業を展開する株式会社アクセルスペース（本社:東京都中央区、代表取締役:中村友哉、以下「当社」）は2025年10月29日、アフリカの２つの政府系機関とそれぞれ、人工衛星の地球観測データを利用して現地の社会課題解決に向けて協力することを目的に、覚書（MOU）を締結したことをお知らせいたします。

今回MOUを締結したのは、ガーナ共和国のガーナ宇宙科学技術研究所（GSSTI：Ghana Space Science and Technology Institute）と、ケニア共和国に拠点がある開発のための資源地図地域センター（RCMRD：Regional Centre for Mapping of Resources for Development）です。これを契機に、当社はアフリカ諸国をはじめとする新興国のパートナーと協業し、現地ニーズに合わせたソリューション開発・実装を本格的に進めます。

ガーナとの署名式は、宇宙ビジネスイベント「NIHONBASHI SPACE WEEK 2025」で実施しました。Genevieve Edna Apalooガーナ共和国駐日特命全権大使は証人として覚書に署名し、今後への期待の言葉を述べられました。

ガーナ宇宙科学技術研究所は、科学・環境・技術省のガーナ原子力委員会の下で運営され、ガーナの社会経済発展のために宇宙科学技術の活用、研究、商業化などに取り組んでいます。開発のための資源地図地域センターはケニアに設立された政府間組織としてアフリカ諸国が加盟しており、持続可能な開発のための地理情報や関連技術を提供しています。

それぞれの覚書に基づき、農業、環境・森林保全、災害管理・気候変動対策、都市計画・インフラなどの分野において、当社は地球観測データや利用に関するノウハウを提供し、各政府系機関は地元の民間企業と連携して地球観測データ利用の枠組みを確立していきます。現地との協業を通して解決すべき各国の社会課題を見極め、地球観測データと現地情報を組み合わせたソリューションを開発・実装し、地球観測データ利用の新たな市場創造を目指します。

当社は、一般社団法人クロスユーが2024年に日本とアフリカ諸国の宇宙ビジネス共創を目的に設立した「クロスユー新興国ワーキンググループ」に参加しています。ワーキンググループの地球観測データ分科会のリーダーとして、アフリカ諸国との地球観測データを活用した協力関係を検討していることを背景に、このたびの覚書締結に至りました。

アクセルスペースについて
「Space within Your Reach〜宇宙を普通の場所に〜」をビジョンに掲げ、2008年の創業から世界に先駆けて小型衛星の開発に取り組んできました。小型衛星の設計、製造、軌道上運用における独自技術を基盤に、顧客の宇宙ミッション実現のための衛星開発・運用事業「AxelLiner（アクセルライナー）」、自社の光学衛星コンステレーションによる地球観測データ提供事業「AxelGlobe（アクセルグローブ）」を展開し、多様な産業のニーズに応えるソリューションを提供しています。これらの事業活動を通して、誰もが宇宙を利用できる社会の実現を目指しています。

株式会社アクセルスペース
所在地：東京都中央区日本橋本町3丁目3番3号　Clipニホンバシビル
代表取締役：中村 友哉（なかむら ゆうや）
設立：2008年8月
https://www.axelspace.com/ja/

Contacts

本件に関するお問い合わせ
株式会社アクセルスペースホールディングス
経営管理本部 経営企画グループ PR＆IRユニット
Email: pr@axelspace.com

Industry:

Axelspace Corporation

Release Versions
EnglishJapanese

Contacts

本件に関するお問い合わせ
株式会社アクセルスペースホールディングス
経営管理本部 経営企画グループ PR＆IRユニット
Email: pr@axelspace.com

More News From Axelspace Corporation

アクセルスペース、地球観測に関する政府間会合（GEO）のアソシエイトに日本の民間企業として初認定

東京--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- 株式会社アクセルスペースホールディングス（本社:東京都中央区、代表取締役:中村友哉、以下「当社」）は、当社子会社の株式会社アクセルスペースがこのたび、地球観測における国際的な連携を推進する枠組み「地球観測に関する政府間会合 (GEO:Group on Earth Observations）」のアソシエイトに、日本の民間企業として初めて認定されたことをお知らせいたします。 GEOは、日本を含む100カ国以上の政府と、研究機関や民間企業、市民社会などから150以上の組織が参加する国際的な枠組みです。地球規模の課題解決に向けて、地球観測データや社会経済データ、研究と科学、その他の情報を統合したユーザー主導の「Earth Intelligence（地球インテリジェンス）」の開発に取り組んでいます。 株式会社アクセルスペースは、2025年に開催されたGEO執行委員会で、民間企業や市民組織、NGOなどが含まれるGEOアソシエイトに認定されました。これにより、日本でGEOを担当する文部科学省をはじめ各国の政府や参加組織との連携拡大...

アクセルスペースホールディングスの社外取締役に向井千秋氏、杉山全功氏が就任

東京--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- 株式会社アクセルスペースホールディングス（本社：東京都中央区、代表取締役CEO：中村友哉）は、社外取締役として向井千秋氏、杉山全功氏が就任し、新たな経営体制となったことをお知らせいたします。 新社外取締役就任の背景 弊社は2008年設立の連結子会社である株式会社アクセルスペースを通じて、小型衛星を活用した宇宙ビジネスを展開しています。世界初の北極海の海氷観測衛星WNISAT-1や、日本で初めて国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構（JAXA）が宇宙ベンチャーに開発から運用までを委託したRAPIS-1など、これまでに合計10機の小型衛星の開発・製造・運用実績を積んでまいりました。弊社グループが推進する日本初の商用地球観測コンステレーション「AxelGlobe」事業は、世界約30カ国に広がるパートナー企業とともに利用開拓を進め、これまでに数百のクライアント企業に地球観測データを活用いただいています。また、祖業である専用衛星事業から発展し、2022年に発表した「AxelLiner」事業においては、小型衛星の机上検討から設計製...

アクセルスペースホールディングス、新たな株主としてANAホールディングス、日揮ホールディングスおよび日揮、フコク生命の各CVCファンドを迎え、事業拡大を加速

東京--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- 株式会社アクセルスペースホールディングス（本社：東京都中央区、代表取締役CEO：中村友哉）は、既存株主による株式譲渡により、AHーGB未来創造投資事業有限責任組合（以下「ANA未来創造ファンド」）、日揮みらい投資事業有限責任組合（以下「JGC MIRAI Innovation Fund」）および「フコク CVC ファンド－THE MUTUAL for Next 100－（以下「TMN100」）」の3社を新たな株主として迎えたことをお知らせいたします。 本件に関するリリース全文はこちら https://www.axelspace.com/ja/news/news_20240917/ ANA未来創造ファンドは新規事業創出の加速や航空非連動事業の強化による新たな収益機会の獲得を目的とし、2024年4月に設立されたANAホールディングス株式会社（以下「ANAHD」）のコーポレートベンチャーキャピタル（CVC）ファンドです。この度、弊社グループの小型衛星のエキスパートチームと、衛星の製造から打ち上げ後の運用までの工程を一気通貫...
Back to Newsroom