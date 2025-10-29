Esri firma un accordo di collaborazione strategica con AWS per promuovere la Generative AI in ArcGIS
Esri firma un accordo di collaborazione strategica con AWS per promuovere la Generative AI in ArcGIS
Lo sviluppo accelerato della piattaforma ArcGIS Geospatial AI migliorerà le operazioni in tutte le industrie
REDLANDS, Calif.--(BUSINESS WIRE)--Esri, il leader globale nei sistemi di informazione geografici (GIS) e tecnologia geospaziale su base AI, ha firmato un accordo di collaborazione strategica (SCA) con Amazon Web Services (AWS) per promuovere l'integrazione di Generative AI (GenAI) in soluzioni geospaziali e flussi di lavoro. Portare ArcGIS, la piattaforma di intelligenza artificiale geospaziale di Esri e l'infrastruttura cloud scalabile su AWS consente alle organizzazioni di distribuire soluzioni di AI geospaziale su scala aziendale con maggiore efficienza e affidabilità, sfruttando le capacità avanzate del cloud su AWS assieme agli strumenti sofisticati di mappatura e analisi spaziale del software ArcGIS.
Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.
Contacts
Jo Ann Pruchniewski
Pubbliche Relazioni, Esri
Cellulare: 301-693-2643 Email: jpruchniewski@esri.com