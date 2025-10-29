-

エスティ ローダー カンパニーズ、Shopifyと提携してデジタル・ ビューティ・コマースを再創造し、顧客エクスペリエンスを向上させる

著名なテクノロジーリーダーとの提携により、イノベーションを加速してパーソナライズされたオムニチャネル体験を実現します

ニューヨーク--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- エスティ ローダー カンパニーズ（NYSE：EL）は、世界的なコマース・プラットフォームのリーダーであるShopify Inc.との戦略的提携を発表しました。デジタル技術インフラを最新化し、最高水準のオムニチャネル消費者体験の提供を実現します。この協業により、当社は新たなデジタルコマース基盤を構築し、消費者中心主義の強化、持続可能な成長の促進、そしてエスティ ローダー カンパニーズが展開する多彩な高級・ラグジュアリー美容ブランドポートフォリオ全体で、スピードと効率性を大規模に推進することを目指します。

今回の画期的かつ業界初のオムニチャネル提携は、よりスマートに、より迅速に、よりパーソナライズされた方法で消費者へリーチすることを重視する、エスティ ローダー カンパニーズの「ビューティ・リイマジンド（Beauty Reimagined）」戦略の一環です。エスティ ローダー カンパニーズとShopifyは共同で、データと新興技術を活用した現代的な統合コマース体験を革新・共同開発します。これにより市場投入までの時間を短縮し、オンラインおよび独立店舗におけるD2C戦略を加速する一貫したブランド体験を提供します。

「Shopifyは世界で最も著名なコマースリーダーの一社であり、継続的な革新への確固たるコミットメントを有しています。今回の提携を通じて、新たな次元の消費者中心主義とオムニチャネル・ショッピング体験を実現する当社の態勢が整います」と、エスティ ローダー カンパニーズの社長兼最高経営責任者（CEO）であるステファン・ドゥ・ラ・ファヴリーは述べており、次のように続けます。「これは『ビューティ・リイマジンド（Beauty Reimagined）』の実践です。データ、テクノロジー、創造性を活かし、消費者のニーズを予測して、あらゆるチャネルや接点でブランド体験をシームレスにつなぎます。これは、最高の戦略的パートナーと協力し、真に最高の消費者体験を提供する、私たちの素晴らしい旅の始まりに過ぎません」

「エスティ ローダー カンパニーズは美容業界の伝説的存在です」と、Shopifyの社長であるハーレー・フィンケルスタイン氏は述べ、次のように続けます。「私たちは共に、象徴的なブランドと世界有数のテクノロジーが可能性を再定義する、小売の新たな時代を形作ってまいります」

パートナーシップの第一段階は、2026年暦年第1四半期にShopify上でリリースされる予定です。

「エスティ ローダー カンパニーズの変革を加速させるにあたり、Shopifyは成長を促進する革新的で優れたD2C体験を共創する理想的な戦略パートナーです」と、エスティ ローダー カンパニーズの最高技術・データ・分析責任者であるブライアン・フランツは述べており、次のように続けます。「Shopifyはリアルタイム・データ、インサイト、AI駆動型機能の提供を通じて、当社が俊敏性を高め、消費者のいる場所に接点を創出し、画期的なパーソナライゼーションを実現できるようにします」

将来の見通しに関する注意事項

本プレスリリースに記載されている内容には、1995年米国私募証券訴訟改革法に基づく将来の見通しに関する記述が含まれている場合があります。このような記述には、本文中の各引用部分に含まれるものもあります。エスティ ローダー カンパニーズは、自社の事業および業務に関する知見の範囲内で、合理的な仮定に基づいて期待を立てていると考えていますが、実際の結果はこれらの期待と大きく異なる可能性があります。実際の結果が期待と異なる要因としては、当社の戦略を成功裏に実行できるかどうかが挙げられ、これには、「ビューティ・リイマジンド（Beauty Reimagined）」および利益回復・成長計画の遂行、そして当社が米国証券取引委員会（SEC）に提出した書類に記載されているその他の要因が含まれます。当社は、本書またはその他において行われた将来の見通しに関する記述を更新する責任を負いません。

エスティ ローダー カンパニーズについて

エスティ ローダー カンパニーズは、高品質なスキンケア、メイクアップ、フレグランス、ヘアケア製品の製造、マーケティング、販売を行う世界屈指のメーカーであり、世界的に有名な高級ブランドおよび一流ブランドの管理者でもあります。同社の製品は、エスティ ローダー、アラミス、クリニーク、ラボ・シリーズ、オリジンズ、M·A·C、ラ・メール、ボビイ・ブラウン・コスメティクス、アヴェダ、ジョー・マローン・ロンドン、バンブル・アンド・バンブル、ダルファン・パリ、トム・フォード、スマッシュボックス、エアリン・ビューティ、ル・ラボ、エディション・ドゥ・パルファム・フレデリック・マル、グラムグロウ、キリアン・パリ、トゥーフェイスド、ドクタージャルト+、ジ・オーディナリーやNIODなどのDECIEMのブランドファミリー、バルマン・ビューティのブランドで、およそ150の国と地域で販売されています。

ELC-C

本記者発表文の公式バージョンはオリジナル言語版です。翻訳言語版は、読者の便宜を図る目的で提供されたものであり、法的効力を持ちません。翻訳言語版を資料としてご利用になる際には、法的効力を有する唯一のバージョンであるオリジナル言語版と照らし合わせて頂くようお願い致します。

Contacts

Media Relations:
Brendan Riley
briley@estee.com

Investor Relations:
Rainey Mancini
rmancini@estee.com

Industry:

The Estée Lauder Companies Inc.

NYSE:EL
