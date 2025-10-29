-

Esri与AWS签署战略合作协议，推动ArcGIS中生成式AI的发展

ArcGIS地理空间AI平台加速开发，将提升各行业的运营效率

加州雷德兰兹--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 地理信息系统(GIS)与地理空间AI技术全球领军企业Esri已与Amazon Web Services (AWS)签署战略合作协议(SCA)，以推进生成式AI (GenAI)与地理空间解决方案及工作流程的融合。此次合作将Esri的地理空间AI平台ArcGIS与AWS可扩展的云基础设施相结合，助力各类组织更高效、更可靠地部署企业级地理空间AI解决方案，同时充分利用AWS的先进云服务能力以及ArcGIS软件完善的地图绘制与空间分析工具。

AWS全球公共部门(WWPS)全球独立软件供应商(ISV)销售与市场推广(GTM)总监Amy Belcher表示：“AWS的云服务能力与Esri的地理空间专业技术相结合，能助力客户通过先进的位置智能解决复杂挑战。这份战略协议将加速生成式AI驱动型解决方案的开发，在带来切实业务成果的同时，简化组织规模化利用地理空间数据的方式。”

随着各组织对地理空间数据的需求不断演变，此次技术融合能让它们动态扩展运营规模，确保实现最优性能与成本效益。这一深化的合作将为客户关键应用场景带来显著价值，例如：

  • 国家政府领域：借助ArcGIS卫星影像与地形分析技术实现AI驱动的实体检测，将识别时间从数小时缩短至数分钟，同时降低误报率
  • 基础设施领域：通过AI与空间分析技术预测基础设施维护需求，助力公用事业公司借助ArcGIS软件的先进建模能力预防故障、优化成本，并延长资产使用寿命
  • 公共安全领域：利用ArcGIS空间建模技术，助力应急管理人员评估灾害风险、规划最优疏散路线与安全区域，缩短响应时间并保护社区安全

Esri AI与企业技术首席技术官Jay Theodore表示：“我们与AWS的合作将为双方共同用户推进地理空间AI融合。无论客户是在保护社区、维护基础设施，还是在应对紧急事件，这份协议都能助力他们整合AI增强型GIS。”

当前地理空间数据量持续增长，生成式AI工具的可及性也不断提升，各组织正寻求更智能的方式来处理和分析空间信息。通过这份新协议，Esri将加速与AWS的开发协作和互操作性。此次扩大的合作将聚焦三大方向：一是通过全新基础模型(FM)、可扩展训练和推理架构开发地理空间AI；二是推进新一代ArcGIS AI助手研发，提升用户工作效率；三是构建智能体架构，简化并提升用户体验。

地球观测数据分析非营利组织Clay的执行董事Bruno Sanchez-Andrade Nuño表示：“在生成式AI实施过程中，分发与部署仍是主要障碍。正因如此，我们目前与AWS和Esri的合作堪称一项突破。Esri的地理空间AI能力使全球用户能够成功部署开放数据模型。”

该协议延续了Esri与AWS的长期合作——双方此前已实现ArcGIS与Amazon Redshift、Amazon EMR和AWS IoT Core等服务的集成。如需了解更多关于Esri地理空间AI的信息，以及它如何通过加速分析与问题解决能力实现工作流程现代化，请访问esri.com/en-us/geospatial-artificial-intelligence

关于 Esri

Esri是地理信息系统(GIS)软件、位置智能和地图绘制领域的全球市场领导者，帮助客户释放数据的全部潜力，以改善运营和业务成果。Esri于1969年在美国加州雷德兰兹成立，其软件已在全球数十万个组织中部署，包括《财富》500强企业、政府机构、非营利机构和大学。Esri的区域办事处、国际分销商和合作伙伴遍布六大洲100多个国家/地区，以提供本地支持。凭借对地理空间技术和分析的开创性承诺，Esri开发了最具创新性的解决方案，利用地理方法将一些全球最复杂的问题置于关键的位置环境中加以解决。请访问我们的网站 esri.com.

© 2025年Esri版权所有。保留所有权利。Esri、Esri Globe和Frame徽标、ArcGIS、The Science of Where、esri.com和@esri.com是Esri在美国、欧盟或某些其他司法管辖区的商标、服务标志或注册商标。此处提及的其他公司和产品或服务可能是其各自商标所有者的商标、服务标志或注册商标。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

