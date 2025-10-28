-

FoodChain ID e IDFL annunciano una collaborazione strategica mondiale per promuovere l'agricoltura rigenerativa e le certificazioni nell'industria tessile

original The FoodChain ID and IDFL partnership allows brands to link on-farm regenerative outcomes with credible textile chain-of-custody and quality claims.

The FoodChain ID and IDFL partnership allows brands to link on-farm regenerative outcomes with credible textile chain-of-custody and quality claims.

FAIRFIELD, Iowa e SALT LAKE CITY--(BUSINESS WIRE)--FoodChain ID e IDFL oggi hanno annunciato una collaborazione strategica mondiale che unisce l'esperienza leader nel rafforzamento della trasparenza da fattoria a prodotto finito nell'industria tessile. La collaborazione unisce le certificazioni agricole di FoodChain ID e le certificazioni e i test in ambito tessile di IDFL, offrendo ai marchi un percorso ininterrotto per verificare le pratiche agricole rigenerative assieme alla catena di custodia dei prodotti tessili, alla responsabilità sociale, alla conformità chimica, alle prestazioni ambientali e al benessere degli animali.

“Allineando la Certificazione di Agricoltura Rigenerativa di FoodChain ID e la certificazione tessile e le capacità di test di IDFL, facilitiamo l'implementazione di programmi di sostenibilità da parte delle aziende nell'intera catena del valore tessile”, ha dichiarato il Dr. Chetan Parmar, Vicepresidente senior dei Servizi Tecnici per l'Europa e l'Asia.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contacts

Contatti per i media

Ceci Snyder
FoodChain ID
csnyder@foodchainid.com
+1 515-491-5173

Sam Arrington
IDFL
Sam.arrington@idfl.com
+1 801-467-7611

Industry:

FoodChain ID

Release Versions
EnglishItalian (Summary)Dutch (Summary)

Contacts

Contatti per i media

Ceci Snyder
FoodChain ID
csnyder@foodchainid.com
+1 515-491-5173

Sam Arrington
IDFL
Sam.arrington@idfl.com
+1 801-467-7611

More News From FoodChain ID

Riassunto: FoodChain ID certifica che Buongrano di Mulino Bianco è conforme allo Standard di Agricoltura Rigenerativa (RGN)

FAIRFIELD, Iowa--(BUSINESS WIRE)--FoodChain ID oggi ha annunciato che Buongrano di Mulino Bianco ha ricevuto la certificazione Regenerative Agriculture (RGN) da FoodChain ID. Si tratta del primo marchio di prodotti da forno in Italia a introdurre sul mercato un biscotto realizzato con farina di grano tenero certificata al 100% da agricoltura rigenerativa.1 La certificazione offre la verifica indipendente dei risultati rigenerativi e verrà comunicata sulla confezione dal marchio RGN di FoodChain...

Riassunto: FoodChain ID e Agmatix collaborano per promuovere l'agricoltura rigenerativa con una certificazione basata sull'IA

FAIRFIELD, Iowa e DURHAM, North Carolina--(BUSINESS WIRE)--FoodChain ID, leader globale nell'ambito delle certificazioni di sostenibilità e dei servizi di tecnologia alimentare, e Agmatix, un'azienda di tecnologia agricola in prima linea nel settore dell'intelligence agronomica basata sui dati, hanno annunciato la loro collaborazione strategica per accelerare l'agricoltura rigenerativa con un ritorno sugli investimenti misurabile. La partnership risponde alla domanda crescente di strategie affi...

Riassunto: Arriva FoodChain ID Mentor: linee guida alimentate dall'intelligenza artificiale per un'innovazione più intelligente nel settore alimenti e bevande

FAIRFIELD, Iowa--(BUSINESS WIRE)--FoodChain ID, un fornitore di tecnologia e servizi per il settore alimentare, annuncia FoodChain ID Mentor, un'innovazione rivoluzionaria alimentata dall'IA che consente ai team di sviluppo di prodotti di fornire prodotti con maggiore rapidità e precisione, trasformando fonti di conoscenza non correlate in una guida fidata. FoodChain ID Mentor analizza le formulazioni attuali e applica dinamicamente le linee guida, fornendo approfondimenti e avvisi in tempo rea...
Back to Newsroom