FoodChain ID e IDFL annunciano una collaborazione strategica mondiale per promuovere l'agricoltura rigenerativa e le certificazioni nell'industria tessile

FoodChain ID e IDFL oggi hanno annunciato una collaborazione strategica mondiale che unisce l'esperienza leader nel rafforzamento della trasparenza da fattoria a prodotto finito nell'industria tessile. La collaborazione unisce le certificazioni agricole di FoodChain ID e le certificazioni e i test in ambito tessile di IDFL, offrendo ai marchi un percorso ininterrotto per verificare le pratiche agricole rigenerative assieme alla catena di custodia dei prodotti tessili, alla responsabilità sociale, alla conformità chimica, alle prestazioni ambientali e al benessere degli animali.

“Allineando la Certificazione di Agricoltura Rigenerativa di FoodChain ID e la certificazione tessile e le capacità di test di IDFL, facilitiamo l'implementazione di programmi di sostenibilità da parte delle aziende nell'intera catena del valore tessile”, ha dichiarato il Dr. Chetan Parmar, Vicepresidente senior dei Servizi Tecnici per l'Europa e l'Asia.

