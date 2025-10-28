Arabie Saoudite : TotalEnergies et Aljomaih Energy & Water Company remportent un projet solaire de 400 MW

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Le consortium composé de TotalEnergies (Paris:TTE) (LSE:TTE) (NYSE:TTE) et du développeur saoudien Aljomaih Energy & Water (AEW) s’est vu attribuer, à l’issue d’un appel d’offres mené par la Saudi Power Procurement Company (SPPC), la licence pour développer, construire et opérer une centrale solaire de 400 mégawatts (MW) à As Sufun, en Arabie Saoudite.

L’électricité produite sera vendue à la SPPC dans le cadre d’un contrat d’achat d’électricité (Power Purchase Agreement – PPA) d’une durée de 25 ans. La centrale solaire devrait être raccordée au réseau en 2027 et alimentera plus de 68 400 foyers.

Le projet d’As Sufun s’inscrit dans le cadre de la sixième phase du Programme National pour les Énergies Renouvelables (NREP), supervisé par le ministère de l’Énergie. Ce programme vise à réduire la dépendance aux carburants liquides dans la production d’électricité, conformément au plan Vision 2030 de l’Arabie Saoudite, qui ambitionne d’atteindre jusqu’à 50% de capacité installée provenant des énergies renouvelables et des systèmes de stockage d’énergie d’ici 2030, selon la croissance de la demande électrique.

« Avec notre partenaire Aljomaih Energy and Water, nous sommes ravis de contribuer à l’objectif de l’Arabie Saoudite d’augmenter la part des énergies renouvelables dans son mix énergétique. Ce projet marque le deuxième succès de notre consortium dans le cadre du Programme National pour les Énergies Renouvelables saoudien. TotalEnergies est un partenaire de longue date de l’Arabie Saoudite, où nous déployons notre stratégie multi-énergies, notamment à travers notre participation dans des actifs majeurs dans le raffinage et la pétrochimie », a déclaré Olivier Jouny, Directeur Renouvelables chez TotalEnergies.

« Nous sommes fiers de diriger le développement du projet solaire photovoltaïque As Sufun de 400 MW en partenariat avec TotalEnergies. Cette étape reflète notre engagement indéfectible à soutenir l’Initiative Verte saoudienne et à faire progresser les objectifs de la Vision 2030. Grâce à notre expertise locale approfondie et à nos partenariats internationaux de confiance, nous continuons à contribuer à la transition énergétique du Royaume vers un avenir plus durable. Nous exprimons également notre sincère gratitude à la SPPC pour sa confiance et sa coopération continues », a déclaré M. Ibrahim Aljomaih, Président du Conseil d’Administration de Aljomaih Energy and Water Company.

« Le projet solaire photovoltaïque As Sufun de 400 MW dans la région de Hail illustre nos efforts continus pour étendre nos investissements dans les énergies renouvelables au Royaume. Le projet fournira une énergie verte à plus de 68 400 foyers, soulignant notre rôle dans le soutien aux objectifs de la Vision 2030 saoudienne pour une économie prospère et durable », a ajouté Ing. Adnan Buhuligah, Directeur Général par intérim de Aljomaih Energy and Water Company.

Ce nouveau projet renouvelable constitue une étape importante pour TotalEnergies en Arabie Saoudite, où l’entreprise exploite actuellement la centrale solaire de 119 MW de Wadi Al Dawasir et construit le projet Rabigh 2 de 300 MW.

***

TotalEnergies et l’électricité

TotalEnergies construit un portefeuille compétitif combinant des actifs renouvelables (solaire, éolien terrestre, éolien offshore) et flexibles (CCGT, stockage) afin de fournir à ses clients une électricité bas carbone disponible 24h/24.

A fin juin 2025, TotalEnergies dispose de plus de 30 GW de capacité brute de production d’électricité renouvelable, et a l’ambition d’atteindre 35 GW à fin 2025 et une production nette d’électricité de plus de 100 TWh à horizon 2030.

À propos de TotalEnergies

TotalEnergies est une compagnie multi-énergies intégrée mondiale de production et de fourniture d’énergies : pétrole et biocarburants, gaz naturel, biogaz et hydrogène bas carbone, renouvelables et électricité. Nos plus de 100 000 collaborateurs s'engagent pour fournir au plus grand nombre une énergie plus abordable, plus disponible et plus durable. Présente dans environ 120 pays, TotalEnergies inscrit le développement durable au cœur de sa stratégie, de ses projets et de ses opérations.

À propos d'Aljomaih Energy & Water Company

Fondée en 2007, Aljomaih Energy and Water Company est l’un des principaux investisseurs, développeurs et opérateurs locaux du Royaume dans les secteurs des services publics et des infrastructures, avec une présence internationale croissante. Le portefeuille de l’entreprise comprend des projets énergétiques représentant une capacité totale de production de 13 GW, ainsi que des projets de production et de transport d’eau atteignant une capacité combinée de 1 300 000 mètres cubes par jour à travers l’Arabie Saoudite, le Moyen-Orient et l’Asie.

En tant que filiale du groupe Aljomaih Holding, Aljomaih Energy and Water Co s’appuie sur un héritage de près de 90 ans d’excellence et sur un engagement ferme en faveur du développement durable, en menant des projets d’infrastructure à fort impact qui s’alignent sur la Vision 2030 de l’Arabie Saoudite et contribuent aux objectifs de développement durable du Royaume.

@TotalEnergies TotalEnergies TotalEnergies TotalEnergies

Avertissement

Les termes « TotalEnergies », « compagnie TotalEnergies » et « Compagnie » qui figurent dans ce document sont utilisés pour désigner TotalEnergies SE et les entités consolidées que TotalEnergies SE contrôle directement ou indirectement. De même, les termes « nous », « nos », « notre » peuvent également être utilisés pour faire référence à ces entités ou à leurs collaborateurs. Les entités dans lesquelles TotalEnergies SE détient directement ou indirectement une participation sont des personnes morales distinctes et autonomes. Ce document peut contenir des déclarations prospectives. Elles peuvent s’avérer inexactes dans le futur et sont dépendantes de facteurs de risques. Ni TotalEnergies SE ni aucune de ses filiales ne prennent l’engagement ou la responsabilité vis-à-vis des investisseurs ou toute autre partie prenante de mettre à jour ou de réviser, en particulier en raison d’informations nouvelles ou événements futurs, tout ou partie des déclarations, informations prospectives, tendances ou objectifs contenus dans ce document. Les informations concernant les facteurs de risques susceptibles d’avoir un effet défavorable significatif sur les résultats financiers ou les activités de TotalEnergies sont par ailleurs disponibles dans les versions les plus actualisées du Document d’Enregistrement Universel déposé par TotalEnergies SE auprès de l’Autorité des marchés financiers et du Form 20-F déposé auprès de la United States Securities and Exchange Commission (“SEC”).