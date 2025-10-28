-

FoodChain ID en IDFL kondigen strategische wereldwijde samenwerking aan ter bevordering van regeneratieve landbouw en certificeringen in de textielindustrie

FAIRFIELD, Iowa & SALT LAKE CITY--(BUSINESS WIRE)--FoodChain ID en IDFL hebben vandaag een strategische wereldwijde samenwerking aangekondigd die toonaangevende expertise bundelt om de transparantie van boerderij tot eindproduct in de textielindustrie te versterken. De samenwerking combineert de landbouwcertificeringen van FoodChain ID met de textielcertificeringen en -tests van IDFL, en biedt merken een naadloze manier om regeneratieve landbouwpraktijken te verifiëren naast de controle op de textielketen, maatschappelijke verantwoording, naleving van chemische normen, milieuprestaties en dierenwelzijn.

"Door de certificering voor regeneratieve landbouw van FoodChain ID te combineren met de textielcertificerings- en testmogelijkheden van IDFL, maken we het voor bedrijven gemakkelijker om geloofwaardige duurzaamheidsprogramma's te implementeren in hun gehele textielwaardeketen," aldus Dr. Chetan Parmar, Senior Vice President Technical Services voor Europa en Azië.

Contacts

Contactpersonen voor de media

Ceci Snyder
FoodChain ID
csnyder@foodchainid.com
+1 515-491-5173

Sam Arrington
IDFL
Sam.arrington@idfl.com
+1 801-467-7611

