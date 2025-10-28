DOLE FOOD COMPANY SCHLIESST SICH MIT MINECRAFT ZUSAMMEN, UM MIT EINER GLOBALEN MARKETINGKAMPAGNE “MAKE THE WORLD A HEALTHIER PLACE” ZU VERWIRKLICHEN

CHARLOTTE, N.C.--(BUSINESS WIRE)--Die Dole Food Company gab heute eine starke neue Partnerschaft mit Minecraft, dem weltweit beliebtesten Videospiel, bekannt, um durch interaktives Spielen, Aufklärung und fruchtigen Spaß zu einem gesünderen Lebensstil zu inspirieren.

Die mehrphasige globale Kampagne startet im Oktober diesen Jahres und ist die erste Marketinginitiative, die Dole gleichzeitig in Nordamerika und Europa spielt. Im Mittelpunkt dieser Partnerschaft steht die gemeinsame Vision, allen Generationen ein gesünderes Leben zu ermöglichen.

Die Kampagne mit dem Titel „Make the World a Healthier Place“ (Die Welt zu einem gesünderen Ort machen) läuft von Oktober 2025 bis März 2026 in den USA, Kanada, Deutschland, Italien, Griechenland und den Niederlanden. Sie wird aufzeigen, wie nahrhafte Lebensmittel, die für die tägliche Leistungsfähigkeit und das Spielen benötigte Energie liefern, und gleichzeitig leicht zugängliche Informationen zu gesunden Essgewohnheiten, Flüssigkeitszufuhr und allgemeiner Ernährung bieten. Alle Informationen werden wie gewohnt auf Dole.com und der speziellen Landingpage Dole.com/minecraft verfügbar sein.

Im Mittelpunkt der Kampagne steht ein exklusives Minecraft-Character-Item mit dem Spieler einen Dole Bananen-Hoodie für ihren In-Game-Character freischalten können, indem sie Dole.com/minecraft besuchen und einen DOLE Bananen-Sticker oder ein DOLE Ananas-Etikett digital hochladen. Die Landingpage enthält außerdem ein digitales Dole Peel-and-Play-Stickeralbum, herunterladbare Arbeitsblätter, Malvorlagen, lustige Pixel-Fruchtmasken, von Minecraft inspirierte Rezepte und sogar ein Bingo-Spiel. Um das Erlebnis über den Bildschirm hinaus zu transportieren, wird Dole zwei Serien limitierter Bananen-Sticker und ein Ananas-Etikett mit den bei Fans beliebten Minecraft-Charakteren herausbringen. Die erste Serie, die von Oktober bis März erhältlich sein wird, zeigt Ikonen wie Steve, Alex, den Creeper, den Enderman und den Chicken Jockey, während die zweite Serie, die Mitte Dezember auf den Markt kommt, Schafe, Ozelots, Bienen, Wölfe und Zombies abbilden wird.

Um die wertvollen Ernhährungstips auch im echten Leben umsetzen zu können, umfasst die Kampagne zusätzlich eine Auswahl an unterhaltsamen, nahrhaften Rezepten, die Gamern und Familien einfache, energiereiche Optionen bieten. Rezepte wie „Goldene Bananenbarren“, „Creeper Crusher Smoothie“, „Bananenbrot-Kuchen-Blöcke“, „Ananas-Power-Up-Elexier“, „Tropical Biome Bowl“ und „Verwunschenes Fruchtparfait“ zeigen, wie einfach es sein kann, sich gut zu ernähren und voller Energie zu bleiben, selbst wenn man nur eine Hand zum Spielen frei hat. Displays in den Geschäften und Aktionen in den sozialen Medien werden die Kampagne zusätzlich beleben und die Obst- und Gemüseabteilung in einen Ort voller Spaß, Gesundheit und Kreativität verwandeln.

„Diese Partnerschaft mit Minecraft ist ein spannender neuer Schritt in Doles Bestreben, Familien weltweit zu inspirieren, die Welt zu einem gesünderen Ort zu machen“, sagte William Goldfield, Direktor für Unternehmenskommunikation bei der Dole Food Company. „Durch die Verbindung von Spaß, Kreativität und Bildung erreichen wir eine neue Generation von Verbrauchern auf eine Weise, die sich natürlich und spannend anfühlt. Wir möchten Kindern nicht nur zeigen, woher ihre Lebensmittel kommen und wie sie angebaut werden, sondern auch, wie die richtigen Lebensmittel ihre Abenteuer beflügeln können, sei es im Spiel oder im wirklichen Leben.“

Die Zusammenarbeit zwischen Dole und Minecraft wird über die erste Phase hinaus weiter ausgebaut, mit neuen Möglichkeiten zur Interaktion, die die Verbindung zwischen gesunder Ernährung und fantasievollem Spielen weiter stärken sollen. Gemeinsam setzen sich die beiden Marken dafür ein, Menschen auf der ganzen Welt dabei zu helfen, bessere Gewohnheiten und eine gesündere Zukunft aufzubauen – Block für Block und Banane für Banane.

Alle Inhalte werden unter Dole.com/minecraft zu finden sein, sodass kein Fan die Chance verpasst, Teil der Aktion zu werden.

Über die Dole Food Company

Die Dole Food Company, Teil der Dole plc, ist einer der weltweit größten Produzenten und Vermarkter von hochwertigen Frischeprodukten. Dole ist in vielen Bereichen seines Produktangebots sowie in der Ernährungsaufklärung branchenführend. Weitere Informationen finden Sie unter www.dole.com.