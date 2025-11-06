マークル、セールスフォース・マーケティング・クラウド向けのモバイルロイヤルティ促進ソリューションの創出に向け、エアシップと提携

米メリーランド州コロンビア--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- 電通グループの大手顧客体験変革コンサルティング会社であるマークルは、エアシップおよびセールスフォース・マーケティング・クラウドと新たな契約を締結したことを発表しました。この契約により、モバイル向けに、よりコネクテッドな顧客ロイヤルティ体験を実現するソリューションを創出します。セールスフォースをロイヤルティ管理に活用しているブランドマーケターやプロダクトマネージャーは、エアシップを活用することで、顧客のモバイルシグナルをより迅速に行動、ロイヤルティ、価値に転換できるようになります。

新しいモバイルファーストのロイヤルティフレームワークは、各プラットフォームの最大の強みを組み合わせます。

セールスフォース・マーケティング・クラウドのロイヤルティマネジメント は、あらゆるタッチポイントでロイヤルティを獲得し、交換できるようにする拡張性のある基盤を提供します。

エアシップ は、モバイルファーストの顧客体験を強化し、ロイヤルティを促進するような、メッセージング、アプリ、ウェブの全体でパーソナライズされたリアルタイムのインタラクションを提供します。

マークルは、戦略、データ、オーケストレーションを結びつけ、ロイヤルティシステムを活発で反応性の良いものに変えるモバイルファーストの顧客ジャーニーを設計、実行します。

マークルのCRM担当グローバル責任者であるデビッド・ノヴァクは、次のように述べています。「常に移動している現代の消費者にシグナルベースの体験を提供したいマーケターにとって、モバイルファーストのロイヤルティアプローチは不可欠なものになりました。セールスフォースのロイヤルティマネジメントはプラットフォームを横断したプレミアムなカスタマーエンゲージメントを提供しますが、そこにエアシップのモバイル技術と接続性が加わることで、当社のクライアントはそのパワーをモバイルに移行し、彼らの顧客の手の中でリアルタイムの価値交換を実現できます。この2つの優れたプロバイダーと、マークルの先進的なデータおよびアイデンティティ基盤、そしてクライアントのファーストパーティデータを組み合わせれば、これまで以上に関連性の高い魅力的なモバイルロイヤルティの機会を実現できます。」

今回の新たな連携を通じて、マークルはアプリ、ウェブ、ウォレット、プッシュ通知、RCS、そして実店舗での体験に最適化した、モバイル中心のロイヤルティプログラムをクライアント向けに設計・実行できるようになります。このパートナーシップによって、セールスフォースと連携したジャーニー、エアシップの統合ウォレット、クロスチャネルメッセージング、そしてセールスフォース・マーケティング・クラウドとのリアルタイムかつ双方向の連携といった体験や、シグナルベースのキャンペーンテンプレートなどを通じて、市場投入までの時間を短縮できます。

エアシップの最高経営責任者（CEO）であるブレット・ケインは、次のように述べています。「今日の顧客は、パーソナライズされた利便性、お金の節約、ブランドとのつながりをより強く感じられる体験を提供するロイヤルティプログラムを期待しています。そのため、手のひら、ポケット、財布の中でいつでも使える状態であることが非常に重要であり、これをエアシップほどうまく実現している企業はありません。マークルの顧客戦略に関する専門知識、セールスフォースの連携データとロイヤルティ機能、そしてエアシップの実績あるモバイルの専門知識を組み合わせることで、私たちはロイヤルティプログラムがブランドとその顧客に提供する価値を再定義しようとしています。私たちは力を合わせて、ブランドがパーソナライズされたリアルタイムの体験を提供し、長期的な関係を構築し、目に見える成長を促進できるよう支援します。」

セールスフォースのロイヤルティマネジメントでプロダクトマネジメント担当ディレクターを務めるデビッド・アドラー氏は、次のように述べています。「統合されたモバイル体験に対する当社のクライアントのニーズはますます大きくなっています。このソリューションは、モバイル上のショッピング、ソーシャルコマース、コミュニティエンゲージメントなど、あらゆる場面で会員に対応するものであり、使いやすく付加価値の高いロイヤルティプログラムには欠かせません。モバイルの単一のプラットフォームではなく、2つの異なるテクノロジー（iOSとAndroid）に接続する際の違いや経費を考えると、モバイルのロイヤルティ体験の構築、維持、進化は、すぐに複雑で負担の大きい作業になりえます。エアシップとの提携により、ブランドやマーケターは、複数のコードベースの維持、エコーシステムの更新管理、複数のクラウド環境の設定に伴うコストなどを気にすることなく、高度なモバイルウォレット統合と最高水準のロイヤルティ体験を最大限に活用できるようになります。マークルは、セールスフォースのロイヤルティマネジメントの機能に関する深い知識と、AppExchangeパッケージの構築・管理の経験を活かして、当社のテクノロジーとそれを活用するマーケターを会員につなげるようなストーリーと体験を創出します。」

マークルのプロモーションとロイヤルティ機能の詳細については、 こちらをご覧ください。

マークルについて

電通グループのマークルはエクスペリエンス・エコノミーを推進しています。当社は35年以上にわたり、デジタルビジネス変革へのアプローチにおいて、人を中心に据えてきました。データサイエンスとビジネスパフォーマンスの分野における豊富な経験を持つ世界唯一のコンサルティングファームとして、成長、エンゲージメント、ロイヤルティを促進する包括的かつエンドツーエンドの体験を提供しています。マークルの専門知識は、デジタルトランスフォーメーションとコマース、エクスペリエンスデザイン、エンジニアリングとテクノロジーの統合、デジタルマーケティング、データサイエンス、CRMとロイヤルティ、顧客データ管理といった分野において、トップクラスの業界アナリスト企業から「リーダー」と評価されています。16,000人以上の従業員を擁するマークルは、南北アメリカ、EMEA、アジア太平洋地域の30か国以上で事業を展開しています。詳細はwww.merkle.com をご覧ください。

エアシップについて

エアシップは、アラスカ航空、BBC、ホーム・デポといった世界有数のブランドから信頼を得ており、モバイルファーストでクロスチャネルの顧客体験によって、ビジネス成果と顧客ロイヤルティを高めています。

エアシップのモバイルファーストな顧客体験プラットフォームは、マーケティング、プロダクト、成長の担当チームが、アプリ、ウェブサイト、メール、SMS、モバイルウォレットなどを通じて高度にパーソナライズされた体験を容易に構築、テスト、オーケストレーションすることを可能にします。また、エアシップのAIエージェントのモジュール型ネットワークは、チームが顧客データを継続的に拡充し、迅速に実験を開始して、すべてのインタラクションとエンドツーエンドのカスタマージャーニー全体を自信を持って改善できるようにします。これにより、ブランドは反復的なコンバージョン、顧客生涯価値の向上、そして持続的な収益成長を実現できます。

詳細は、 www.airship.com をご覧ください。

本記者発表文の公式バージョンはオリジナル言語版です。翻訳言語版は、読者の便宜を図る目的で提供されたものであり、法的効力を持ちません。翻訳言語版を資料としてご利用になる際には、法的効力を有する唯一のバージョンであるオリジナル言語版と照らし合わせて頂くようお願い致します。