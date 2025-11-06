-

マークル、セールスフォース・マーケティング・クラウド向けのモバイルロイヤルティ促進ソリューションの創出に向け、エアシップと提携

新たな戦略的提携により、マーケターがモバイルファーストの顧客ロイヤルティプログラムを活性化することが可能に

米メリーランド州コロンビア--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- 電通グループの大手顧客体験変革コンサルティング会社であるマークルは、エアシップおよびセールスフォース・マーケティング・クラウドと新たな契約を締結したことを発表しました。この契約により、モバイル向けに、よりコネクテッドな顧客ロイヤルティ体験を実現するソリューションを創出します。セールスフォースをロイヤルティ管理に活用しているブランドマーケターやプロダクトマネージャーは、エアシップを活用することで、顧客のモバイルシグナルをより迅速に行動、ロイヤルティ、価値に転換できるようになります。

新しいモバイルファーストのロイヤルティフレームワークは、各プラットフォームの最大の強みを組み合わせます。

  • セールスフォース・マーケティング・クラウドのロイヤルティマネジメントは、あらゆるタッチポイントでロイヤルティを獲得し、交換できるようにする拡張性のある基盤を提供します。
  • エアシップは、モバイルファーストの顧客体験を強化し、ロイヤルティを促進するような、メッセージング、アプリ、ウェブの全体でパーソナライズされたリアルタイムのインタラクションを提供します。
  • マークルは、戦略、データ、オーケストレーションを結びつけ、ロイヤルティシステムを活発で反応性の良いものに変えるモバイルファーストの顧客ジャーニーを設計、実行します。

マークルのCRM担当グローバル責任者であるデビッド・ノヴァクは、次のように述べています。「常に移動している現代の消費者にシグナルベースの体験を提供したいマーケターにとって、モバイルファーストのロイヤルティアプローチは不可欠なものになりました。セールスフォースのロイヤルティマネジメントはプラットフォームを横断したプレミアムなカスタマーエンゲージメントを提供しますが、そこにエアシップのモバイル技術と接続性が加わることで、当社のクライアントはそのパワーをモバイルに移行し、彼らの顧客の手の中でリアルタイムの価値交換を実現できます。この2つの優れたプロバイダーと、マークルの先進的なデータおよびアイデンティティ基盤、そしてクライアントのファーストパーティデータを組み合わせれば、これまで以上に関連性の高い魅力的なモバイルロイヤルティの機会を実現できます。」

今回の新たな連携を通じて、マークルはアプリ、ウェブ、ウォレット、プッシュ通知、RCS、そして実店舗での体験に最適化した、モバイル中心のロイヤルティプログラムをクライアント向けに設計・実行できるようになります。このパートナーシップによって、セールスフォースと連携したジャーニー、エアシップの統合ウォレット、クロスチャネルメッセージング、そしてセールスフォース・マーケティング・クラウドとのリアルタイムかつ双方向の連携といった体験や、シグナルベースのキャンペーンテンプレートなどを通じて、市場投入までの時間を短縮できます。

エアシップの最高経営責任者（CEO）であるブレット・ケインは、次のように述べています。「今日の顧客は、パーソナライズされた利便性、お金の節約、ブランドとのつながりをより強く感じられる体験を提供するロイヤルティプログラムを期待しています。そのため、手のひら、ポケット、財布の中でいつでも使える状態であることが非常に重要であり、これをエアシップほどうまく実現している企業はありません。マークルの顧客戦略に関する専門知識、セールスフォースの連携データとロイヤルティ機能、そしてエアシップの実績あるモバイルの専門知識を組み合わせることで、私たちはロイヤルティプログラムがブランドとその顧客に提供する価値を再定義しようとしています。私たちは力を合わせて、ブランドがパーソナライズされたリアルタイムの体験を提供し、長期的な関係を構築し、目に見える成長を促進できるよう支援します。」

セールスフォースのロイヤルティマネジメントでプロダクトマネジメント担当ディレクターを務めるデビッド・アドラー氏は、次のように述べています。「統合されたモバイル体験に対する当社のクライアントのニーズはますます大きくなっています。このソリューションは、モバイル上のショッピング、ソーシャルコマース、コミュニティエンゲージメントなど、あらゆる場面で会員に対応するものであり、使いやすく付加価値の高いロイヤルティプログラムには欠かせません。モバイルの単一のプラットフォームではなく、2つの異なるテクノロジー（iOSとAndroid）に接続する際の違いや経費を考えると、モバイルのロイヤルティ体験の構築、維持、進化は、すぐに複雑で負担の大きい作業になりえます。エアシップとの提携により、ブランドやマーケターは、複数のコードベースの維持、エコーシステムの更新管理、複数のクラウド環境の設定に伴うコストなどを気にすることなく、高度なモバイルウォレット統合と最高水準のロイヤルティ体験を最大限に活用できるようになります。マークルは、セールスフォースのロイヤルティマネジメントの機能に関する深い知識と、AppExchangeパッケージの構築・管理の経験を活かして、当社のテクノロジーとそれを活用するマーケターを会員につなげるようなストーリーと体験を創出します。」

マークルのプロモーションとロイヤルティ機能の詳細については、 こちらをご覧ください。

マークルについて

電通グループのマークルはエクスペリエンス・エコノミーを推進しています。当社は35年以上にわたり、デジタルビジネス変革へのアプローチにおいて、人を中心に据えてきました。データサイエンスとビジネスパフォーマンスの分野における豊富な経験を持つ世界唯一のコンサルティングファームとして、成長、エンゲージメント、ロイヤルティを促進する包括的かつエンドツーエンドの体験を提供しています。マークルの専門知識は、デジタルトランスフォーメーションとコマース、エクスペリエンスデザイン、エンジニアリングとテクノロジーの統合、デジタルマーケティング、データサイエンス、CRMとロイヤルティ、顧客データ管理といった分野において、トップクラスの業界アナリスト企業から「リーダー」と評価されています。16,000人以上の従業員を擁するマークルは、南北アメリカ、EMEA、アジア太平洋地域の30か国以上で事業を展開しています。詳細はwww.merkle.com をご覧ください。

エアシップについて

エアシップは、アラスカ航空、BBC、ホーム・デポといった世界有数のブランドから信頼を得ており、モバイルファーストでクロスチャネルの顧客体験によって、ビジネス成果と顧客ロイヤルティを高めています。

エアシップのモバイルファーストな顧客体験プラットフォームは、マーケティング、プロダクト、成長の担当チームが、アプリ、ウェブサイト、メール、SMS、モバイルウォレットなどを通じて高度にパーソナライズされた体験を容易に構築、テスト、オーケストレーションすることを可能にします。また、エアシップのAIエージェントのモジュール型ネットワークは、チームが顧客データを継続的に拡充し、迅速に実験を開始して、すべてのインタラクションとエンドツーエンドのカスタマージャーニー全体を自信を持って改善できるようにします。これにより、ブランドは反復的なコンバージョン、顧客生涯価値の向上、そして持続的な収益成長を実現できます。

詳細は、 www.airship.com をご覧ください。

本記者発表文の公式バージョンはオリジナル言語版です。翻訳言語版は、読者の便宜を図る目的で提供されたものであり、法的効力を持ちません。翻訳言語版を資料としてご利用になる際には、法的効力を有する唯一のバージョンであるオリジナル言語版と照らし合わせて頂くようお願い致します。

Contacts

Media Contacts:

Merkle:
Kate Kelley
Communications Lead, North America, dentsu
Kate.Kelley@dentsu.com

Airship:
North America — Kali Myrick Communications
Kali Myrick
+1 503-580-4645
kali@kalimyrick.com

UK — Tyto PR
Shamina Peerboccus
+44 7428 525900
shamina.peerboccus@tytopr.com

France — Tyto PR
Merwan Aichour-Gillot
+33 6 32 96 39 82
merwan.aichourgillot@tytopr.com

Germany — KOSCHADE PR
Tanja Koschade
+49 (89) 55 06 68 50
tanja@koschadepr.de

Industry:

Airship

Details
Headquarters: San Francisco, California
CEO: Brett Caine
Employees: 300
Organization: PRI
Release Summary
Merkle, Airship and Salesforce's mobile-first framework boosts loyalty program value.
Release Versions
EnglishSpanish (Summary)GermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)Chinese TraditionalChinese SimplifiedJapanese

Contacts

Media Contacts:

Merkle:
Kate Kelley
Communications Lead, North America, dentsu
Kate.Kelley@dentsu.com

Airship:
North America — Kali Myrick Communications
Kali Myrick
+1 503-580-4645
kali@kalimyrick.com

UK — Tyto PR
Shamina Peerboccus
+44 7428 525900
shamina.peerboccus@tytopr.com

France — Tyto PR
Merwan Aichour-Gillot
+33 6 32 96 39 82
merwan.aichourgillot@tytopr.com

Germany — KOSCHADE PR
Tanja Koschade
+49 (89) 55 06 68 50
tanja@koschadepr.de

More News From Airship

エアシップ、次世代型で高信頼性のクロスチャネル体験を促進するRCSメッセージングを提供

サンフランシスコ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- モバイルファーストのカスタマーエクスペリエンス企業であるエアシップは、RCS（リッチ・コミュニケーション・サービス）のサポートを発表しました。このリリースにより、最も要望の多かった最新のメッセージングチャネルの1つが同社のプラットフォームに追加されます。エアシップは、ブランド企業が顧客の信頼を改善し、SMS詐欺の増加に対抗し、ビジネス成果を加速させるリッチかつ双方向の会話を構築できるよう支援します。 連邦取引委員会（FTC）によると、2024年には、テキストメッセージを用いた詐欺による消費者の損失額は4億7000万米ドルに達し、プルーフポイントの調査では、スミッシングによるURLの脅威が2,534%増加したことが明らかになりました。標準のSMSメッセージングサービスは顧客離れと信頼の低下に悩まされており、エンゲージメントとコンバージョンに悪影響を及ぼしており、ブランド企業は緊急により安全かつ信頼性の高いメッセージングチャネルを求めています。 RCSは、消費者のスマートフォンに搭載されたネイティブなメッセー...

エアシップ、2025年Gartner® Magic Quadrant™ のマルチチャネル・マーケティング・ハブ部門で選出

サンフランシスコ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- モバイルファーストの顧客体験企業であるエアシップは、2025年Gartner®Magic Quadrant™のマルチチャネル・マーケティング・ハブ部門1において、初めて選出されたことを発表しました。過去に「Market Guide for Mobile Marketing Platforms」2（旧称：2018～2020年Gartner Magic Quadrant for Mobile Marketing Platforms）で6回認定されています。エアシップは、このマルチチャネル・マーケティング・ハブ部門での選出を、シームレスなクロスチャネルの顧客体験をオーケストレーションする同社のモバイルファーストの専門性が認められたものと考えています。 エアシップは、今回の選出を、自社のモバイル分野での専門性と、クロスチャネルのメッセージングを超えてアプリやWeb全体の顧客体験を最適化し、コンバージョン、ロイヤルティ、ビジネス価値を加速させる独自の顧客中心のアプローチが正当に評価されたものと考えています。ブランド...

Elevate'25デジタル・イノベーション・サミットを開催、AIと顧客体験の未来を解き明かす

ロンドン--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- AIの前例のない進歩が消費者行動を再構築する中、デジタル・イノベーション・サミットElevate'25の一般登録が開始されました。エアシップがスポンサーを務める1日限定の本イベントは、ビジネスリーダーが人工知能とモバイルファースト技術を活用して決定的な競争優位を築けるよう、実践ある戦略を身につけることを目的としています。 2025年10月15日に象徴的なシャングリ・ラ・アット・ザ・シャード・ロンドンで開催されるElevate'25は、表面的な話題にとどまらず、ブランド経営幹部の知見や業界を牽引する基調講演を取り入れ、成功への実践的なロードマップを示します。 「AIの前例のない進歩とモバイルファーストの消費者行動は劇的な変革をもたらしており、ブランドと顧客の関わり方を現在、そして将来にわたって再構築しています」と、エアシップの最高マーケティング責任者（CMO）であるマリア・ロビンソンは述べています。「モバイルファーストの顧客体験をリードする企業、そしてElevate'25の主要スポンサーとして、世界で最も著名なブラ...
Back to Newsroom