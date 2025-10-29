FPT signe un partenariat Platinum avec Clearlake Capital pour accélérer la transformation numérique dans le secteur du capital-investissement

HANOÏ, Vietnam--(BUSINESS WIRE)--FPT, leader mondial de la transformation numérique, a annoncé la signature d’un accord de partenariat Platinum avec Clearlake Capital Group, L.P. (avec ses filiales, « Clearlake »), une société d’investissement mondiale qui gère des plateformes intégrées couvrant le capital-investissement, le crédit liquide et privé, ainsi que d’autres stratégies connexes. Cette alliance stratégique marque une étape audacieuse dans l’expansion de FPT dans le secteur privé, afin de fournir des solutions technologiques transformatrices dans tous les secteurs.

« Ce partenariat Platinum avec Clearlake est une étape importante dans notre parcours pour devenir un acteur mondial de la transformation numérique, en apportant une valeur ajoutée aux entreprises et en créant un impact durable pour les communautés que nous servons grâce à la technologie », déclare Pham Minh Tuan, vice-président exécutif de FPT Corporation et directeur général de FPT Software. « Notre objectif est d’apporter des solutions et des services de pointe, axés sur l’IA, aux entreprises du portefeuille de Clearlake et au-delà, afin de stimuler l’innovation, l’efficacité et la croissance durable. Notre engagement commun envers l’excellence et la transformation rend cette alliance naturelle et puissante. »

Dans le cadre de cet accord, FPT proposera des solutions d’ingénierie et technologiques de niveau d’entreprise, en particulier des transformations basées sur l’IA conçues pour avoir un impact mesurable et axé sur la croissance dans l’ensemble du portefeuille de Clearlake. Ce partenariat reflète également l’ambition stratégique de FPT d’approfondir sa présence aux États-Unis, au Royaume-Uni et sur les marchés mondiaux du capital-investissement, en s’appuyant sur ses capacités éprouvées dans le domaine des plateformes numériques et des services informatiques d’entreprise.

À propos de FPT

FPT Corporation (FPT) est un fournisseur de technologies et de services informatiques de premier plan au niveau mondial, dont le siège social se trouve au Vietnam et qui opère dans trois secteurs clés : la technologie, les télécommunications et l’éducation. Depuis plus de trois décennies, FPT fournit des solutions efficaces à des millions de personnes et à des dizaines de milliers d’organisations dans le monde entier. En tant qu’entreprise axée sur l’IA, FPT s’engage à renforcer la position du Vietnam sur la scène technologique mondiale et à fournir des solutions de classe mondiale basées sur l’IA aux entreprises internationales. FPT se concentre sur trois transformations essentielles : la transformation numérique, la transformation de l’intelligence et la transformation verte. En 2024, FPT a déclaré un revenu total de 2,47 milliards USD et un effectif de plus de 54 000 employés dans ses principales activités. Pour plus d’informations sur les services informatiques mondiaux de FPT, rendez-vous sur https://fptsoftware.com

