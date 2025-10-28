Onepark annonce avoir levé 40 millions d’euros pour renforcer sa position de leader européen de la réservation de parkings en ligne

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Onepark, plateforme leader de la réservation de places de parking en ligne a finalisé au cours de l’année 2024 une levée de fonds de 40 millions d'euros auprès de TotalEnergies et de ses investisseurs existants. Cette opération est désormais associée à un partenariat stratégique entre Onepark et TotalEnergies, qui permet aux porteurs de la carte Fleet de bénéficier des services de Onepark, qui propose ainsi son offre à plus de 5 millions d’automobilistes.

Depuis sa création en 2014, Onepark a révolutionné l'expérience du stationnement urbain. L’entreprise permet aux automobilistes de comparer, réserver et payer leur place parmi un réseau de 3 500 parkings à travers 500 villes, dans 8 pays européens.

L’inventaire de Onepark est composé d’une part de parkings publics, idéalement situés en centre-ville, à proximité des gares et des aéroports et d’autre part de parkings privés, en particulier d’hôtels, que Onepark rend accessibles au grand public à travers sa technologie.

Les 2,7 millions d’automobilistes qui utilisent régulièrement la plateforme peuvent se garer simplement, en quelques clics et au meilleur prix. Chaque jour, Onepark permet en moyenne la réservation de 350 000 heures de stationnement. Onepark a réalisé un chiffre d’affaires de 30 millions d’euros en 2024 et prévoit d’atteindre l’équilibre financier en 2025.

Les équipes TotalEnergies et Onepark ont travaillé main dans la main pour offrir aux 2,3 millions de porteurs de la carte Fleet les services développés par Onepark et la possibilité d’utiliser cette carte pour réserver leurs places de parking sur la plateforme. Onepark propose ainsi ses services à plus de 5 millions d’automobilistes. Les synergies apportées par TotalEnergies devraient permettre à l’entreprise de doubler son chiffre d’affaires.

Cette levée de fonds de 40 millions d'euros est réalisée auprès de TotalEnergies et des trois investisseurs historiques : Keolis, Accor et le Groupe ADP. Elle fait suite aux trois précédentes levées réalisées par la société, portant ainsi le financement cumulé de Onepark à plus de 75 millions d’euros.

Ce choix d’actionnaires reflète la vision industrielle et durable dans laquelle s’inscrit Onepark, tournée vers la transformation d’un secteur en pleine digitalisation. Ce nouveau financement servira trois ambitions stratégiques :

Consolider la position de leader européen du stationnement connecté en renforçant la présence de Onepark sur ses marchés clés ;

Accélérer l'innovation technologique avec le déploiement de "FLOW", une solution BtoB destinée aux propriétaires de parkings privés (hôtels, entreprises, bailleurs…) qui pourront ainsi digitaliser et automatiser l’exploitation de leurs parkings ;

Développer les synergies industrielles, notamment avec TotalEnergies et ses 2,3 millions de porteurs de carte Fleet, ouvrant ainsi la voie à de nouvelles collaborations avec cet acteur de premier plan.

« Cette levée de fonds s’inscrit dans la continuité de notre stratégie d’association avec des acteurs industriels de premier plan et marque un tournant décisif pour Onepark. Notre ambition est d’aller au-delà de la simple digitalisation du stationnement, en réinventant l'expérience de mobilité urbaine. Avec le soutien de nos partenaires industriels et le lancement de notre offre FLOW, nous nous donnons les moyens de nos ambitions. » déclare David Vanden Born, co-fondateur & CEO de Onepark.

« Nous nous réjouissons d’accompagner la croissance de Onepark. Depuis plus d’un an, nous collaborons étroitement avec eux afin d’enrichir notre offre destinée aux clients professionnels. C’est désormais chose faite : grâce à l’intégration de notre carte Fleet aux services proposés par Onepark, nous offrons aux 2,3 millions porteurs de notre carte, de nouvelles solutions de stationnement ainsi qu’une flexibilité pour leurs réservations » commente Mathieu Soulas, Directeur nouvelles mobilités de TotalEnergies.

« Le Groupe ADP, actionnaire de Onepark depuis 2018, est heureux d'accompagner cette nouvelle étape qui va permettre à Onepark d'accélérer le développement d'une solution innovante pour offrir une expérience toujours plus intégrée à ses clients et ses partenaires. » ajoute Olivier Larangot, directeur de l'investissement en capital-risque au sein du Groupe ADP.

« En tant qu’actionnaire historique, Keolis se réjouit d’accompagner Onepark dans une nouvelle étape de son développement, aux côtés d’investisseurs industriels de premier plan. Ce tour de table vient renforcer la solidité financière et le potentiel de croissance de cette jeune pousse française innovante, engagée dans la transformation des mobilités de demain, » souligne Jean-Michel Archambault, Président d’EFFIA, filiale de KEOLIS et 2ème opérateur de stationnement en France.

À propos de Onepark

Fondée en 2014 par David Vanden Born et Gilles Latouche, Onepark est la plateforme de référence pour la réservation de places de parking en ligne en Europe. Elle permet de comparer, réserver et payer son stationnement dans plus de 3 500 parkings à travers 8 pays en Europe, via un service simple, fluide et digital.

En agrégeant ces milliers d'emplacements sur une plateforme unique, Onepark simplifie radicalement l'expérience des automobilistes : recherche instantanée, réservation en quelques clics et garantie du meilleur prix. Aujourd'hui, l'entreprise est présente dans 8 pays européens (France, Espagne, Suisse, Belgique, Pays-Bas, Italie, Allemagne et Portugal) et assure la réservation de plus de 350 000 heures de stationnement quotidiennement auprès de plus de 5 millions d'utilisateurs, portée par une satisfaction clients de 4,6/5 (source Avis Vérifiés sur plus de 102 000 avis).

Avec un chiffre d'affaires de 30 millions d'euros en 2024, Onepark est soutenue par des actionnaires de premier plan : TotalEnergies, Keolis (groupe SNCF), Accor et le Groupe ADP, qui accompagnent sa vision de transformation du secteur de la mobilité urbaine.