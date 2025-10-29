-

FPT establece una alianza Platinum Partnership con Clearlake Capital para agilizar la transformación digital en el sector del capital privado

HANOI, Vietnam--(BUSINESS WIRE)--FPT, líder mundial en transformación digital, ha anunciado que ha suscrito un acuerdo de alianza Platinum Partnership con Clearlake Capital Group, L.P. (en conjunto con sus filiales, "Clearlake"), una empresa mundial de inversión que gestiona plataformas integradas de abarcan capital privado, crédito líquido y privado, y demás estrategias relacionadas. Esta alianza estratégica supone un paso audaz en la expansión de FPT hacia el sector privado, con el fin de ofrecer soluciones tecnológicas transformadoras en todos los sectores.

"Esta asociación Platinum Partnership con Clearlake es un hito del que nos llena de orgullo en nuestro camino de convertirnos en una potencia mundial de la transformación digital, al aportar valor empresarial y generar un impacto duradero en las comunidades a las que servimos a través de la tecnología", explicó Pham Minh Tuan, vicepresidente ejecutivo de FPT Corporation y director general de FPT Software.

