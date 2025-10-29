Esri firma contrato de cooperação estratégica com AWS para impulsionar IA generativa na ArcGIS

REDLANDS, Califórnia--(BUSINESS WIRE)--Esri, líder mundial em sistemas de informações geográficas (GIS) e tecnologia de IA geoespacial, firmou um contrato de cooperação estratégica (SCA) com a Amazon Web Services (AWS) para impulsionar a integração da IA generativa (GenAI) em soluções e fluxos de trabalho geoespaciais. A união da plataforma de IA geoespacial da Esri, a ArcGIS, com a infraestrutura de nuvem escalável da AWS permite que as organizações implementem soluções de IA geoespacial em escala empresarial com maior eficiência e confiabilidade, ao aproveitar os recursos avançados de nuvem da AWS junto com as sofisticadas ferramentas de mapeamento e análise espacial do software ArcGIS.

"Os recursos de nuvem da AWS, combinados com a experiência geoespacial da Esri, permitem que os clientes solucionem desafios complexos através da inteligência de localização avançada", disse Amy Belcher, Diretora de Vendas Globais de ISV e Estratégia de Entrada no Mercado para WWPS da AWS. "Este contrato estratégico irá acelerar o desenvolvimento de soluções com tecnologia de IA generativa que oferecem resultados de negócios significativos, enquanto simplifica o modo como as organizações aproveitam dados geoespaciais em larga escala."

À medida que evoluem as necessidades de dados geoespaciais das organizações, esta integração permite que expandam suas operações de modo dinâmico, garantindo desempenho ideal e custo-benefício. Esta melhoria na cooperação propicia um valor significativo em casos de uso cruciais para o cliente, como:

Governo nacional: Detecção de entidades com tecnologia de IA, utilizando imagens de satélite e análise de terreno da ArcGIS para acelerar a identificação de horas para minutos, com redução simultânea de falsos positivos.

Infraestrutura: IA e análise espacial para prever necessidades de manutenção da infraestrutura, ajudando as empresas de serviços públicos a prevenir falhas, otimizar custos e prolongar a vida útil dos ativos mediante recursos avançados de modelagem do software ArcGIS.

Segurança pública: Modelagem espacial com ArcGIS que permite aos gestores de emergências avaliar riscos de desastres e planejar rotas de evacuação ideais, bem como zonas seguras, que reduzem tempos de resposta e protegem as comunidades.

"Nossa cooperação com a AWS impulsiona a integração de IA geoespacial para nossos usuários em comum", disse Jay Theodore, Diretor de Tecnologia da Esri para IA e Tecnologias Corporativas. "Este contrato irá permitir que os clientes integrem GIS aprimorado por IA, seja para proteger comunidades, manter infraestruturas ou responder a emergências."

O volume de dados geoespaciais vêm aumentando com a crescente acessibilidade das ferramentas de IA generativa, sendo que as organizações buscam formas mais inteligentes de processar e analisar informações espaciais. Através deste novo contrato, a Esri irá acelerar o desenvolvimento e a interoperabilidade com a AWS. Esta cooperação expandida irá se concentrar no desenvolvimento de IA geoespacial mediante novos modelos de base (FMs), treinamento escalável e arquiteturas de inferência; no avanço da próxima geração de assistentes de IA da ArcGIS para melhorar a produtividade do usuário; e na criação de arquiteturas agênticas que simplifiquem e aperfeiçoem a experiência do usuário.

"A distribuição e a implementação ainda continuam sendo barreiras para adotar a IA ​​generativa", afirmou Bruno Sánchez Andrade Nuño, Diretor Executivo da Clay, organização sem fins lucrativos de análise de dados de observação da Terra. "É por isso que nossa cooperação atual com a AWS e a Esri representa um grande avanço. Os recursos de IA geoespacial da Esri possibilitam que usuários em qualquer lugar implementem modelos de dados abertos com sucesso."

Este contrato tem por base a longa cooperação da Esri com a AWS, que já integrou a ArcGIS com serviços como Amazon Redshift, Amazon EMR e AWS IoT Core. Para saber mais sobre a IA geoespacial da Esri e como ela pode modernizar fluxos de trabalho com aceleração da análise e solução de problemas, acesse esri.com/en-us/geospatial-artificial-intelligence.

Sobre a Esri

A Esri, líder global de mercado em software de sistema de informações geográficas (GIS), inteligência de localização e mapeamento, ajuda os clientes a liberar todo o potencial dos dados para melhorar os resultados operacionais e comerciais. Fundada em 1969 em Redlands, Califórnia, EUA, o software da Esri é implementado em centenas de milhares de organizações no mundo inteiro, incluindo empresas da Fortune 500, agências governamentais, instituições sem fins lucrativos e universidades. A Esri possui escritórios regionais, distribuidores internacionais e parceiros que fornecem suporte local em mais de 100 países em seis continentes. Com seu compromisso pioneiro com a tecnologia e a análise geoespaciais, a Esri desenvolve as soluções mais inovadoras que utilizam uma abordagem geográfica para resolver alguns dos problemas mais complexos do mundo, colocando-os no contexto crucial da localização. Visite-nos em esri.com.

Copyright © 2025 Esri. Todos os direitos reservados. Esri, os logotipos Esri Globe e Frame, ArcGIS, The Science of Where, esri.com e @esri.com são marcas comerciais, marcas de serviço ou marcas registradas da Esri nos EUA, na União Europeia ou em outras jurisdições. Outras empresas, produtos ou serviços citados neste documento podem ser marcas comerciais, marcas de serviço ou marcas registradas de seus respectivos proprietários.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.