FPT ondertekent platina partnerschap met Clearlake Capital om digitale transformatie in de private equity-sector te versnellen

FPT, een wereldwijde leider op het gebied van digitale transformatie, kondigt aan dat het een Platinum Partnership Agreement met Clearlake Capital Group, L.P. (samen met haar dochterondernemingen, "Clearlake") heeft ondertekend. Het gaat hier om een wereldwijde investeringsmaatschappij die geïntegreerde platforms beheert op het gebied van private equity, liquide en particuliere kredieten en andere gerelateerde strategieën. Deze strategische alliantie betekent een gedurfde stap in de uitbreiding van FPT naar de particuliere sector, waarmee het transformatieve technologische oplossingen in verschillende sectoren wil leveren.

“Dit platina-partnerschap met Clearlake is een trotse mijlpaal in onze reis om een wereldwijde digitale transformatiekrachtpatser te worden. Het levert bedrijfswaarde en creëert een blijvende impact voor de gemeenschappen die we bedienen met behulp van technologie,” aldus Pham Minh Tuan, Executive VP van FPT Corporation en CEO van FPT Software.

