Merkle 与 Airship 合作，为 Salesforce Marketing Cloud 打造移动忠诚度加速解决方案

马里兰州哥伦比亚--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- dentsu 旗下领先的客户体验转型咨询公司 Merkle 今日宣布，与 Airship 及 Salesforce Marketing Cloud 达成新合作协议，旨在创建一个解决方案，为移动端带来更加互联的客户忠诚度体验。如今，利用 Salesforce 进行忠诚度管理的品牌营销人员和产品经理，可以借助 Airship 更高效地将客户的移动信号转化为行动、忠诚度与价值。

这项全新的“移动优先”忠诚度框架融合了三大平台的优势：

Salesforce Marketing Cloud 的 Loyalty Management 提供可扩展的基础，用于在每个触点上获取和兑换忠诚度积分。

提供可扩展的基础，用于在每个触点上获取和兑换忠诚度积分。 Airship 驱动移动优先的客户体验，通过消息传递以及应用程序和网页体验，提供个性化的实时互动，加速忠诚度提升。

驱动移动优先的客户体验，通过消息传递以及应用程序和网页体验，提供个性化的实时互动，加速忠诚度提升。 Merkle 连接策略、数据和编排，设计并激活移动优先的客户旅程，将忠诚度转变为动态响应系统。

Merkle全球客户关系管理负责人David Novak表示： “在当今消费者不断移动、信息持续变化的环境中，移动优先的忠诚度策略已成为营销人员不可或缺的方向，这一策略有助于打造基于信号的个性化体验。Salesforce Loyalty Management 提供跨平台的卓越客户参与功能，现在借助 Airship 的移动专业知识与连接性，我们的客户可以将这种力量延伸至移动端，在消费者手中实现实时价值交换。通过将这两家卓越提供商与 Merkle 领先的数据和身份主干以及客户第一方数据相结合，我们能够解锁前所未有的、更具相关性与吸引力的移动忠诚度机会。”

借助全新集成方案，Merkle 可为客户设计并执行以移动为中心的忠诚度计划，从一开始就针对应用、网页、钱包、推送、RCS 及店内体验进行优化。该合作可通过与 Salesforce 无缝对接的客户旅程、Airship 的统一钱包、跨渠道消息与实时互动体验加快产品上市速度，其中包括与 Salesforce Marketing Cloud 的双向实时集成及基于信号的活动模板。

“今天的客户期望忠诚度计划能提供个性化便利、节省开支，并提供让他们感觉与品牌更加紧密联系的体验，因此在他们的手掌、口袋或钱包中随时可用至关重要——而这正是 Airship 的优势所在。” Airship 首席执行官 Brett Caine 表示，”通过结合 Merkle 在客户战略方面的专业知识、Salesforce 的数据与忠诚度能力，以及 Airship 的成熟移动技术，我们正在重新定义忠诚度计划为品牌和客户带来的价值。三方携手，将助力品牌提供个性化的实时体验，建立持久关系并实现可衡量的增长。”

“集成的移动体验已成为我们客户日益增长的需求。该解决方案在会员最活跃的地方与他们互动，无论是购物、社交电商或社区参与，这对于构建易用且增值的忠诚度计划至关重要。“ Salesforce Loyalty Management 产品管理总监 David Adler 补充道，“由于需要同时连接两个不同的移动系统（iOS 与 Android），建立、维护及优化移动忠诚度体验往往十分复杂且成本高昂。我们与 Airship 的合作，使品牌与营销人员能够充分利用先进的移动钱包集成和一流的忠诚度体验，而无需维护多个代码库、管理生态系统更新，以及承担多个云环境的相关配置成本。Merkle 拥有对Salesforce Loyalty Management 功能的深入了解，并具备丰富的 AppExchange 软件包开发与管理经验，能够创建连贯的故事和体验，将我们的技术和使用它的营销人员与他们的会员连接起来。"

了解更多 Merkle 的促销与忠诚度解决方案，请点击此处。

关于 Merkle:

Merkle 是 dentsu 旗下公司，致力于驱动体验经济的发展。35年多来，该公司始终将“以人为本”作为数字化业务转型的核心理念。作为全球唯一同时拥有数据科学与商业绩效传承的咨询公司，Merkle 提供全方位、端到端的体验解决方案，助力企业实现增长、互动与客户忠诚度提升。凭借深厚的专业实力，Merkle 在多个领域被顶级行业分析机构评为“领导者”，涵盖数字化转型与电商、体验设计、工程与技术集成、数字营销、数据科学、CRM 与忠诚度管理，以及客户数据管理等。目前，Merkle 在美洲、欧洲、中东、非洲及亚太地区 30 多个国家开展业务，拥有超过 16000 名员工。了解更多信息，请访问：www.merkle.com。

关于Airship

Airship 受到全球领先品牌的信任，例如 Alaska Airlines、BBC 和 The Home Depot，通过以移动为核心的跨渠道客户体验，帮助它们实现营收增长与客户忠诚度提升。

Airship 的移动优先客户体验平台让营销、产品及增长团队能够轻松创建、测试和编排高度个性化的客户体验，包括 App、网站、电子邮件、短信、移动钱包等多种渠道。此外，Airship 的模块化 AI Agent 网络赋能团队持续丰富客户数据，快速开展实验，从而自信地改善每一次互动和整个端到端客户旅程，帮助品牌实现可重复转化，提升客户终身价值，并实现稳定、可持续的收入增长。

如需了解更多信息，请访问 www.airship.com 。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。