Le Groupe Akdital annonce des partenariats stratégiques en Arabie Saoudite mobilisant une enveloppe globale de 1,4 milliard de dollars US à l’horizon 2030

Riyad, Arabie saoudite--(BUSINESS WIRE)--Le Groupe Akdital, leader de la santé privée au Maroc côté à la bourse des valeurs de Casablanca, annonce une nouvelle étape de son développement international à travers la conclusion de partenariats stratégiques d’envergure en Arabie Saoudite. Ces projets consistent en la création et l’exploitation, aux côtés de partenaires saoudiens de premier plan, d’un réseau d’hôpitaux multidisciplinaires. À l’horizon 2030, une enveloppe globale de 5,3 milliards de riyals saoudiens, soit environ 1,4 milliard de dollars américains, sera mobilisée. Cette enveloppe sera répartie entre les investissements immobiliers portés par des partenaires (25 %), les dépenses d’exploitation (60 %) et les investissements en équipements et aménagements médicaux (15 %), ces derniers étant financés par Akdital et ses partenaires financiers.

Lors de l'événement mondial dédié au secteur de la santé « Global Health Exibitions » à Riyadh, deux conventions ont donc été signées entre Akdital et ses partenaires saoudiens ce 27 Octobre, encadrant le développement et la gestion d’un hôpital de référence à Riyad ainsi que la location et l’exploitation de l’hôpital Dr Abdulrahman Al-Mishari à Riyadh.

S’exprimant à cette occasion, Le Dr Rochdi Talib, Président Directeur Général du Groupe Akdital, a déclaré :« Cette implantation marque une étape structurante dans la stratégie internationale d’Akdital. En scellant des partenariats avec des acteurs d’excellence en Arabie Saoudite, nous accélérons notre expansion globale et nous apportons notre expertise en gestion hospitalière et en soins intégrés à un écosystème de santé en transformation. »

Ces projets seront pilotés depuis le nouveau siège régional d’Akdital, établi à Riyad. À travers cette montée en puissance, Akdital confirme sa volonté de devenir, depuis le Maroc, un acteur panafricain et moyen-oriental de référence dans la santé.

A propos d’Akdital

Leader du secteur privé de la santé au Maroc, le Groupe AKDITAL offre une médecine d’excellence accessible à tous. Fort d’un maillage territorial étendu, le Groupe compte 4111 lits répartis dans 41 établissements à travers 24 villes du Royaume Chérifien et collabore avec près de 10 000 professionnels dévoués, œuvrant chaque jour pour tisser des liens de confiance durables avec les patients et leur offrir des soins de qualité.

Introduit à la Bourse de Casablanca depuis décembre 2022 sous le symbole AKT, le Groupe AKDITAL s’inscrit dans une dynamique continue d’innovation médicale et de développement territorial, avec une vision centrée sur l’humain et la proximité.

