RiPSIM reçoit un soutien stratégique de Swisscom Ventures

ASHBURN, Virginie--(BUSINESS WIRE)--RiPSIM Technologies, fabricant de la première plateforme logicielle native cloud au monde pour la génération et la fourniture d’identifiants d’authentification de réseau mobile à la demande, annonce aujourd’hui un investissement stratégique mené par Swisscom Ventures, la branche capital-risque de Swisscom AG. Basé en Suisse, Swisscom AG est l’un des principaux opérateurs eSIM en Europe, avec plus de dix ans d’expérience dans la technologie eSIM.

Cet investissement accélérera la croissance de la plateforme de gestion eSIM-as-a-Service de RiPSIM, une solution de nouvelle génération qui modernise la manière dont les eSIM sont générées et livrées. Avec RiPSIM, les opérateurs de réseaux sans fil et les opérateurs de réseaux d’entreprise prennent le contrôle total du processus d’authentification, ce qui leur permet d’authentifier les abonnés de manière plus sécurisée, de fournir des services à la demande et de débloquer de nouvelles voies pour la croissance des entreprises.

RiPSIM estime qu'au cours des cinq prochaines années, le nombre d'appareils sécurisés par eSIM (par rapport au plug-in SIMS traditionnel) passera de 20% à plus de 70%. À mesure que l'adoption progresse, la sécurité et l'intégrité des eSIM sont devenues une priorité essentielle pour l'industrie des télécommunications.

« Le partenariat avec Swisscom Ventures est une étape importante pour nous », déclare Chris Jahr, fondateur et CSO de RiPSIM. « Le véritable impact de l’évolution du mobile ne concerne pas seulement les nouveaux appareils, il s’agit de l’explosion d’entités exploitant leurs propres réseaux. Pourtant, l'industrie n'a toujours pas la capacité de fournir des informations d'authentification sans fil à l'échelle requise pour les dizaines de milliers de réseaux privés activés par les technologies de nouvelle génération. Swisscom Ventures voit le grand potentiel de notre technologie et la manière dont elle peut faire une différence significative pour les clients du monde entier. »

« RiPSIM relève un défi crucial pour les opérateurs de réseaux et le secteur des télécommunications, et nous sommes ravis de soutenir leur prochaine étape de croissance », déclare Semih Kaçan, directeur des investissements chez Swisscom Ventures. « Sa plateforme native cloud offre aux transporteurs l’agilité et la rapidité nécessaires pour créer et fournir des eSIM instantanément, quand et où ils sont nécessaires. Nous sommes convaincus que la technologie évoluera à l’échelle mondiale et aura un impact durable pour beaucoup de ceux qui ont besoin de ces avantages. »

Swisscom Ventures, une société Swisscom AG, premier fournisseur suisse de télécommunications et de TIC, investit de manière stratégique dans les infrastructures de télécommunications et d’informatique en nuage, la deeptech et la cybersécurité. L’investissement soutiendra également l’intégration de la plateforme RiPSIM dans les services de télécommunications de Swisscom AG, en renforçant son portefeuille et en favorisant une adoption plus rapide parmi les entreprises clientes du monde entier.

À propos de RiPSIM Technologies

RiPSIM Technologies a développé et breveté la première plateforme de gestion eSIM-aaS de bout en bout au monde. Cette plateforme d'authentification d'identité numérique permet aux fournisseurs de services sans fil de toutes tailles de concevoir, de développer et de fournir des eSIM à tout moment, en toute quantité, pour n'importe quel appareil et au plus haut niveau de sécurité de l'industrie sans fil. Le logiciel de RiPSIM certifié par la GSMA, natif cloud et basé sur les microservices dispose d’interfaces très intuitives et faciles à utiliser qui permettent aux utilisateurs, quel que soit leur niveau de compétence, de développer des eSIM en toute confiance. Désormais, les fournisseurs de services sans fil peuvent automatiser entièrement leurs flux de travail eSIM et réduire les dépenses opérationnelles. Pour plus d'informations, visitez www.ripsim.com.

À propos de Swisscom Ventures

Swisscom Ventures est la branche capital-risque de Swisscom AG, le principal fournisseur de télécommunications et de TIC en Suisse. Depuis 2007, nous avons investi dans plus de 80 entreprises technologiques à partir de nos bureaux en Suisse (Zurich, Berne et Lausanne) et aux États-Unis (Silicon Valley). Nous investissons chaque année dans huit à dix nouvelles entreprises pour un volume total de 50 à 100 millions de dollars par an. En tant qu’investisseur, nous offrons aux entrepreneurs un accès à l’infrastructure technique et aux canaux de marché de Swisscom en plus d’un soutien financier. Nous nous concentrons sur des secteurs d’expertise tels que les télécoms et le cloud, la deeptech, la cybersécurité et la fintech, ainsi que sur les nouveaux modèles commerciaux liés au big data et à l'IA, dans lesquels nous tirons parti de notre accès aux experts technologiques et commerciaux de Swisscom. Pour plus d'informations sur Swisscom Ventures, visitez https://ventures.swisscom.com

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.