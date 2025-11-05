-

Merkle y Airship se asociaron para lanzar la solución Mobile Loyalty Accelerator para Salesforce Marketing Cloud

La nueva alianza estratégica permite a los especialistas en marketing activar programas de lealtad centrados en dispositivos móviles

COLUMBIA, Maryland--(BUSINESS WIRE)--Hoy, Merkle —la consultora líder en transformación de experiencias del cliente de dentsu— anunció un nuevo acuerdo con Airship y Salesforce Marketing Cloud para crear una solución que ofrece experiencias de lealtad del cliente más conectadas en los móviles. A partir de ahora, los responsables de marca y los gerentes de producto que utilizan Salesforce para la gestión de lealtad pueden recurrir a Airship para transformar con más rapidez las señales móviles de los clientes en acciones, lealtad y valor.

El nuevo marco de lealtad con enfoque móvil reúne lo mejor de cada plataforma:

  • Loyalty Management de Salesforce Marketing Cloud proporciona la base escalable para acumular y canjear puntos de lealtad en todos los puntos de contacto.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

Contacts

Contactos de prensa:

Merkle:
Kate Kelley
Jefa de Comunicaciones, Norteamérica, dentsu
Kate.Kelley@dentsu.com

Airship:
Norteamérica — Kali Myrick Communications
Kali Myrick
+1 503-580-4645
kali@kalimyrick.com

Reino Unido — Tyto PR
Shamina Peerboccus
+44 7428 525900
shamina.peerboccus@tytopr.com

Francia — Tyto PR
Merwan Aichour-Gillot
+33 6 32 96 39 82
merwan.aichourgillot@tytopr.com

Alemania — KOSCHADE PR
Tanja Koschade
+49 (89) 55 06 68 50
tanja@koschadepr.de

Industry:

Airship

Details
Headquarters: San Francisco, California
CEO: Brett Caine
Employees: 300
Organization: PRI
Release Versions
EnglishSpanish (Summary)GermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)Chinese Simplified

Contacts

Contactos de prensa:

Merkle:
Kate Kelley
Jefa de Comunicaciones, Norteamérica, dentsu
Kate.Kelley@dentsu.com

Airship:
Norteamérica — Kali Myrick Communications
Kali Myrick
+1 503-580-4645
kali@kalimyrick.com

Reino Unido — Tyto PR
Shamina Peerboccus
+44 7428 525900
shamina.peerboccus@tytopr.com

Francia — Tyto PR
Merwan Aichour-Gillot
+33 6 32 96 39 82
merwan.aichourgillot@tytopr.com

Alemania — KOSCHADE PR
Tanja Koschade
+49 (89) 55 06 68 50
tanja@koschadepr.de

More News From Airship

Resumen: Airship presenta la mensajería RCS para impulsar la siguiente generación de experiencias de cliente multicanal fiables

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--La empresa especializada en experiencia de cliente Airship, que se centra en los dispositivos móviles, acaba de anunciar su compatibilidad con RCS (Rich Communication Services). Con este lanzamiento incorpora a su plataforma uno de los canales de mensajería más solicitados y modernos. Airship permitirá ahora que las marcas crear conversaciones bidireccionales enriquecidas que generan confianza entre los clientes, combaten el crecimiento de los fraudes por SMS e i...

Resumen: Airship nombrada en Magic Quadrant™ de Gartner® de 2025 para centros de marketing multicanal

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Airship, la empresa especializada en la experiencia del cliente centrada en los dispositivos móviles, ha anunciado hoy su primer reconocimiento en el Magic Quadrant™ de Gartner® para centros de marketing multicanal1 de 2025. Como proveedor reconocido en seis ocasiones en la Market Guide for Mobile Marketing Platforms2 (anteriormente conocida como Gartner Magic Quadrant for Mobile Marketing Platforms 2018-2020), creemos que la inclusión de Airship en el Gartner Ma...

Resumen: Decodifique el futuro de la IA y la experiencia de cliente en la cumbre de innovación digital Elevate'25

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--En un contexto donde los avances sin precedentes de la IA rediseñan la conducta de los consumidores, la cumbre de innovación digital Elevate'25 abrió la inscripción general en el día de hoy. Patrocinada por Airship, este evento exclusivo de un solo día está pensado para que los líderes de negocios incorporen estrategias demostradas con el objetivo de aprovechar la inteligencia artificial y las tecnologías orientadas a dispositivos móviles para obtener ventajas competit...
Back to Newsroom