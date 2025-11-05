Merkle y Airship se asociaron para lanzar la solución Mobile Loyalty Accelerator para Salesforce Marketing Cloud

COLUMBIA, Maryland--(BUSINESS WIRE)--Hoy, Merkle —la consultora líder en transformación de experiencias del cliente de dentsu— anunció un nuevo acuerdo con Airship y Salesforce Marketing Cloud para crear una solución que ofrece experiencias de lealtad del cliente más conectadas en los móviles. A partir de ahora, los responsables de marca y los gerentes de producto que utilizan Salesforce para la gestión de lealtad pueden recurrir a Airship para transformar con más rapidez las señales móviles de los clientes en acciones, lealtad y valor.

El nuevo marco de lealtad con enfoque móvil reúne lo mejor de cada plataforma:

Loyalty Management de Salesforce Marketing Cloud proporciona la base escalable para acumular y canjear puntos de lealtad en todos los puntos de contacto.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.