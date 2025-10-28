Good Act : 1,5 million d’euros de chiffre d’affaires avec un seul salarié grâce à l’automatisation

NANTES, France--(BUSINESS WIRE)--Une startup nantaise, spécialisée dans les goodies éco-responsables pour les entreprises, affiche un résultat remarquable 2 ans après son lancement : 1,5 million d’euros de chiffre d’affaires avec un seul salarié alors que la moyenne du secteur selon la Fédération (2FPCO) est de 400 000 euros en moyenne par salarié.

Fondée par Robin Morvan, goodact.fr s’est progressivement transformée en véritable laboratoire de l’automatisation appliquée à une TPE. Il explique sa démarche. « Quelques mois après avoir créé Good Act je me suis vite retrouvé sous une montagne de micro-tâches. Je me suis alors passionné pour l’automatisation et l’IA. La plupart des tâches répétitives — des règlements fournisseurs à la gestion des commandes — est désormais automatisée ou semi automatisée ».

Ce travail d’optimisation s’appuie notamment sur des outils no-code comme Make et Zapier, qui permettent de relier les différents logiciels de l’entreprise sans développement complexe. Un exemple concret : la gestion des devis. « Avant, nous répondions à chaque demande de devis avec un brouillon de mail que nous personnalisions manuellement. Désormais, Make connecte Gmail, le CRM et le back-office : les données clients, les devis et les produits sont automatiquement rassemblés. Le brouillon d’email est prérédigé et personnalisé ; nous n’avons plus qu’à le vérifier et l’envoyer », détaille Robin Morvan.

Good Act concentre désormais ses efforts sur le développement d’un plugin interne destiné à automatiser le sourcing produit auprès des fournisseurs. L’objectif : réduire les délais de création de produits.

À propos de Good Act

Good Act est une startup française basée à Nantes, spécialisée dans la vente de goodies éco-responsables pour les entreprises. Fondée par Robin Morvan, elle combine engagement environnemental et efficacité technologique pour proposer des objets publicitaires durables, produits dans une logique d’automatisation avancée.