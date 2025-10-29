IQM与NVIDIA携手开展NVQLink合作，推动可扩展量子纠错技术发展

芬兰埃斯波--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 全球超导量子计算领域的领军企业IQM Quantum Computers今日宣布，将在其量子计算机中集成NVIDIA的NVQLink技术，以实现量子纠错的规模化。量子纠错是实现量子计算实际应用的关键环节。

NVQLink是一款与NVIDIA CUDA-Q深度集成的开放且可互操作平台，旨在连接量子硬件与人工智能超级计算系统。该平台通过在量子计算机与GPU加速计算资源之间提供低延迟、高带宽的连接，实现对复杂计算任务的实时协同与调度，从而支持高效运行混合量子-经典应用及量子纠错。

尽管当前量子计算机的规模已足以支撑在仿真、优化及机器学习等领域运行先进算法，但物理量子比特层面的误差仍是实现量子计算商业化优势的主要障碍。

IQM的技术路线图重点聚焦于量子纠错——通过将逻辑量子比特编码在一组物理量子比特中，以有效降低误差率。这一过程需要更长的运行时间及更复杂的GPU计算。为此，IQM率先推出了创新的量子处理器架构IQM Constellation，为实现可扩展的量子纠错提供了坚实的技术基础。

此次合作将IQM在系统集成和先进处理器技术方面的深厚专长、Zurich Instruments的精密控制系统，以及NVIDIA加速计算平台的强大算力有机融合，覆盖从数百纳秒到数秒的多重时间尺度。通过这一协同，各方共同打造出一套分层计算架构，为高负载量子计算任务提供强劲支持。

IQM Quantum Computers联合首席执行官兼联合创始人Jan Goetz表示：“在我们的系统中集成NVQLink，是迈向构建逻辑量子比特和实用规模量子计算机的重要一步。通过将我们的IQM Constellation架构与NVIDIA的加速计算平台及Zurich Instruments的控制电子技术相结合，我们能够攻克通往容错量子计算道路上最艰巨的挑战之一——实现大规模实时解码与控制。”

除量子纠错外，NVQLink还支持混合量子–经典计算应用，使逻辑量子比特与经典计算资源之间能够实现无缝数据传输。这一特性为在超导量子计算机上运行依赖大规模计算实时反馈的混合算法创造了全新机遇。

Zurich Instruments首席技术官Flavio Heer表示：“量子计算正步入关键拐点，混合系统将成为解决现实世界复杂问题的核心基础。我们与IQM和NVIDIA的紧密合作，展示了经典计算与量子计算在软硬件层面无缝衔接的端到端集成能力。这一突破不仅代表混合量子–经典系统的重大进展，也将为即将到来的高性能演示奠定坚实基础。”

NVIDIA量子计算业务总经理Tim Costa表示：“要实现可扩展的量子加速超级计算，必须进一步强化量子处理器与经典加速计算之间的深度集成，以应对量子纠错等核心挑战。像IQM这样的量子处理器制造商，以及Zurich Instruments等量子系统供应商，正通过采用NVIDIA NVQLink一开放的统一接口，将量子硬件与加速计算平台高效连接，加速推动量子计算领域的突破与发展。”

关于IQM Quantum Computers：

IQM是全球领先的超导量子计算企业，提供本地部署的全栈量子计算机以及云端访问平台。其客户包括全球顶尖的高性能计算中心、科研院所、大学及企业，均可全面使用IQM的软硬件解决方案。目前，IQM在全球拥有超过300名员工，总部位于芬兰，并在法国、德国、意大利、日本、波兰、西班牙、新加坡、韩国及美国设有分支机构。更多信息请访问：meetiqm.com

关于Zurich Instruments

Zurich Instruments是一家总部位于瑞士的高科技公司，专注于探索和测量那些极具挑战性的物理现象。公司通过提供面向量子计算控制系统的先进硬件、软件与服务，以及锁相放大器、阻抗分析仪和任意波形发生器等高端仪器，引领科研测量领域的创新。 作为一家“由科学家为科学家”打造的企业，Zurich Instruments以丰富的产品组合帮助科研人员降低实验系统的复杂性，开拓全新的测量方法，并始终秉持卓越的瑞士品质标准。公司重视全球合作与实时支持，目前在全球设有七个办事处，建立了广泛的科研合作伙伴关系，其产品与技术已在数千篇学术论文中获得引用。自2021年加入Rohde & Schwarz集团以来，Zurich Instruments持续加速业务扩张，致力于推动科学进步与“第二次量子革命”的到来。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。