1888 Studios e Paramount annunciano la sigla di un importante contratto di locazione decennale per ottenere nuovi incentivi fiscali per il cinema e la televisione

BAYONNE, New Jersey--(BUSINESS WIRE)--1888 Studios, un campus di produzione cinematografica e televisiva all’avanguardia di 1,6 milioni di piedi quadri situato a Bayonne, nel New Jersey, progettato da cineasti per cineasti, oggi ha annunciato che Paramount, un’impresa del gruppo Skydance Corporation (“Paramount”) (NASDAQ: PSKY), un leader globale di nuova generazione nel settore dei media e dell’intrattenimento, ha siglato un importante contratto di locazione della durata minima di dieci anni. Paramount si è impegnata a occupare oltre 285.000 piedi quadri della struttura, creando uno dei principali poli produttivi nel New Jersey e consolidando così ulteriormente la posizione dello Stato come destinazione di eccellenza per la produzione cinematografica e televisiva, sostenuta da un programma di incentivi fiscali di primo piano.

