IQM colabora con NVIDIA en NVQLink para hacer posible la corrección escalable de errores cuánticos

ESPOO, Finlandia--(BUSINESS WIRE)--IQM Quantum Computers, líder mundial en computadoras cuánticas superconductoras, acaba de anunciar que integrará NVQLink de NVIDIA en sus computadoras cuánticas para ampliar la corrección de errores, un componente clave para hacer realidad las aplicaciones de computación cuántica.

NVQLink es una plataforma abierta e interoperable integrada con NVIDIA CUDA-Q que conecta el hardware cuántico con la supercomputación de IA. Puede ofrecer conectividad de baja latencia y alto rendimiento entre computadoras cuánticas y computación acelerada por unidades de procesamiento gráfico (GPU), lo que permite la coordinación en tiempo real de las tareas computacionales necesarias para ejecutar aplicaciones híbridas cuánticas-clásicas útiles y la corrección de errores cuánticos.

Aunque las computadoras cuánticas actuales están alcanzando tamaños que permiten desarrollar algoritmos en simulación, optimización y aprendizaje automático, los errores a nivel de los cúbits físicos siguen obstaculizando la ventaja cuántica a nivel comercial.

La hoja de ruta tecnológica de IQM se centra en la corrección de errores cuánticos, que reduce las tasas de error mediante la codificación de cúbits lógicos en grupos de cúbits físicos. Para ello se requieren tiempos de ejecución más largos y procesos de cálculo más complejos en las GPU. Para respaldar esta vía, IQM ha sido pionera en IQM Constellation, una arquitectura de procesador cuántico única para la corrección de errores escalable.

Esta asociación combina los conocimientos técnicos de IQM en integración de sistemas y tecnología avanzada de procesadores, los sistemas de control de Zurich Instruments y la plataforma de computación acelerada de NVIDIA con una potencia de cálculo escalable en escalas de tiempo que van desde cientos de nanosegundos hasta segundos. Como resultado, esta colaboración establece una arquitectura de computación en capas capaz de soportar cargas de trabajo.

“La integración de NVQLink en nuestros sistemas es un paso importante hacia la construcción de cúbits lógicos y computadoras cuánticas a escala industrial”, comentó Jan Goetz, codirector ejecutivo y cofundador de IQM Quantum Computers. “Al combinar nuestra IQM Constellation con la computación acelerada de NVIDIA y la electrónica de control de Zurich Instruments, podemos abordar uno de los desafíos más difíciles en el camino hacia la computación cuántica con tolerancia a fallos: la decodificación y el control en tiempo real a gran escala”.

Más allá de la corrección de errores, NVQLink también es compatible con aplicaciones híbridas cuánticas-clásicas, ya que permite un flujo de datos fluido entre los cúbits lógicos y los recursos informáticos clásicos. De esta manera, se abren nuevas oportunidades para ejecutar algoritmos híbridos que requieren retroalimentación en tiempo real desde computadoras a gran escala hasta computadoras cuánticas superconductoras.

“La computación cuántica está llegando a un punto de inflexión, y los sistemas híbridos serán la base para resolver problemas del mundo real”, explicó Flavio Heer, director de Tecnología de Zurich Instruments. “La estrecha colaboración con IQM y NVIDIA para mostrar la integración perfecta de la computación clásica y cuántica, tanto en hardware como en software, representa un avance significativo para los sistemas híbridos clásicos-cuánticos y permitirá realizar demostraciones muy potentes en muy poco tiempo”.

“La creación de supercomputadoras cuánticas aceleradas y escalables exige una mayor integración entre los procesadores cuánticos y la computación acelerada clásica para abordar desafíos como la corrección de errores cuánticos”, sostuvo Tim Costa, director general de Quantum en NVIDIA. “Los fabricantes de unidades de procesamiento cuántico (QPU) como IQM y los proveedores de sistemas cuánticos como Zurich Instruments están acelerando los avances en la computación cuántica mediante el uso de NVIDIA NVQLink como interfaz abierta y unificada que conecta el hardware cuántico con las plataformas de computación acelerada”.

Acerca de IQM Quantum Computers:

IQM es líder mundial en computadoras cuánticas superconductoras. IQM ofrece tanto computadoras cuánticas completas in situ como una plataforma en la nube para acceder a sus equipos. Entre los clientes de IQM se encuentran los principales centros de computación de alto rendimiento, laboratorios de investigación, universidades y empresas, que tienen pleno acceso al software y hardware de IQM. IQM cuenta con más de 300 empleados, su sede central está en Finlandia y está presente en Alemania, Corea del Sur, España, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Polonia y Singapur. Para más información, visite: meetiqm.com

Acerca de Zurich Instruments

Zurich Instruments es una empresa suiza con una gran pasión por los fenómenos que suelen ser muy difíciles de medir. Lideramos el cambio proporcionando hardware, software y servicios avanzados para sistemas de control de computación cuántica, amplificadores sincrónicos “lock-in”, analizadores de impedancia y generadores de formas de onda arbitrarias. Como empresa de científicos para científicos, abordamos los retos de la investigación ofreciendo una amplia gama de productos que reducen la complejidad de las configuraciones de laboratorio, abren nuevas estrategias de medición y cumplen con los estándares de calidad suizos. Nuestro compromiso con la colaboración y el soporte en tiempo real se refleja en nuestras siete oficinas en todo el mundo, numerosas asociaciones de investigación y miles de publicaciones que hacen referencia a Zurich Instruments. Desde 2021, Zurich Instruments forma parte de Rohde & Schwarz y continúa con sus aspiraciones de crecimiento para avanzar en la ciencia y acelerar la segunda revolución cuántica.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.