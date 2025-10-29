Esri tekent strategische samenwerkingsovereenkomst met AWS om generatieve AI in ArcGIS te bevorderen

REDLANDS, Calif.--(BUSINESS WIRE)--Esri, wereldwijd leider in geografische informatiesystemen (GIS) en geospatiale AI-technologie, heeft een strategische samenwerkingsovereenkomst (SCA) getekend met Amazon Web Services (AWS) om de integratie van generatieve AI (GenAI) in geospatiale oplossingen en workflows te bevorderen. Door Esri's geospatiale AI-platform, ArcGIS, te combineren met de schaalbare cloudinfrastructuur op AWS, kunnen organisaties geospatiale AI-oplossingen op ondernemingsniveau efficiënter en betrouwbaarder implementeren, terwijl ze tegelijkertijd de geavanceerde cloudmogelijkheden van AWS benutten in combinatie met de verfijnde cartografische en ruimtelijke analysetools van ArcGIS-software.

