1888 Studios et Paramount annoncent la signature d’un contrat de location historique de 10 ans afin de bénéficier des nouvelles incitations fiscales améliorées pour le cinéma et la télévision

BAYONNE, New Jersey--(BUSINESS WIRE)--1888 Studios, un campus de production cinématographique et télévisuelle ultramoderne de 1,6 million de pieds carrés situé à Bayonne, dans le New Jersey, qui sera construit par des cinéastes pour des cinéastes, a annoncé aujourd’hui que Paramount, une société de Skydance Corporation (« Paramount ») (NASDAQ : PSKY), une société mondiale de médias et de divertissement de nouvelle génération de premier plan, a signé un contrat de location historique d’une durée minimale de 10 ans. Paramount s’est engagé à occuper plus de 285 000 pieds carrés de l’installation, établissant ainsi un important centre de production dans le New Jersey. L’engagement de Paramount vient renforcer la position de l’État comme destination de choix pour la production cinématographique et télévisuelle, soutenue par un programme d’incitations fiscales de premier plan.

Actuellement en développement par Togus Urban Renewal, 1888 Studios est en passe de devenir le plus grand complexe de production de type campus du nord-est des États-Unis et l’un des plus grands du pays. D’une superficie de 58 acres, le complexe offrira plus de 1,1 million de pieds carrés d’espace de production répartis sur 23 plateaux de tournage intelligents avec une hauteur sous plafond minimale de 40 pieds, des espaces de soutien à la production, des espaces de post-production flexibles, des bureaux, des ateliers, un camp de base et un backlot, ainsi que des installations d’éclairage et de machinerie pour répondre à toutes les phases de la production.

Grâce au programme de crédit d’impôt pour le cinéma et les médias numériques du New Jersey, 1888 Studios offre à ses locataires des incitations compétitives comparables à celles d’autres centres de production de premier plan dans le monde. Élargi en 2025, ce programme habilite la New Jersey Economic Development Authority (NJEDA) à désigner trois studios partenaires et trois installations partenaires de location de films, chacun étant lié à des engagements d’infrastructure à grande échelle. 1888 Studios a été désigné premier partenaire de location de studios du New Jersey en mai 2024, et Paramount a soumis sa candidature en tant que partenaire de studio, qui est en cours d’examen par la NJEDA et sera soumise à son conseil d’administration pour examen le 30 octobre 2025.

Andy Gordon, directeur de la stratégie et de l’exploitation de Paramount, déclare : « L’augmentation de notre production et l’élargissement de notre gamme de divertissements de classe mondiale sont au cœur de notre stratégie à long terme. Nous sommes ravis d’investir aux États-Unis et dans la région et de tirer parti de notre élan créatif pour stimuler la croissance économique. Nous sommes profondément reconnaissants du soutien et du partenariat du gouverneur Murphy, du sénateur Raj Mukherji, de la New Jersey Economic Development Authority et de 1888 Studios. Grâce à des programmes de crédit d’impôt très compétitifs comme celui du New Jersey, la région des trois États est plus attrayante que jamais pour la production, alors que nous travaillons ensemble pour créer de nouveaux emplois et renforcer la production nationale pour la main-d’œuvre créative américaine. »

« Avec 1888 Studios, nous avons entrepris de construire un complexe de pointe qui attirerait les scénaristes les plus ambitieux du monde, donnant au New Jersey une véritable envergure et un foyer pour toutes les facettes de la production cinématographique et télévisuelle sous un même toit. En gardant les productions américaines chez nous, ce projet, qui sera construit par des travailleurs syndiqués, générera des milliers d’emplois et des opportunités supplémentaires pour les petites entreprises du New Jersey », déclare Arpad "Arki" Busson, président de Togus Urban Renewal. « Je suis reconnaissant à la direction et à toute l’équipe de Paramount d’avoir su reconnaître l’opportunité unique que représentent 1888 Studios et le New Jersey pour les productions futures. L’engagement de Paramount souligne la qualité de notre campus, les avantages stratégiques de notre emplacement à Bayonne et l’impact du leadership du gouverneur Phil Murphy dans la mise en place d’incitations fiscales de premier plan et la promotion d’infrastructures qui ont permis à l’industrie du divertissement du New Jersey de prospérer et de consacrer l’État comme une véritable pierre angulaire de la production mondiale. »

« L’expansion de Paramount dans le New Jersey, qui utilise le campus de production à grande échelle et à service complet de 1888 Studios à Bayonne, reflète l’incroyable dynamisme du secteur créatif de notre État, consolidant notre réputation de puissance mondiale dans l’industrie du divertissement », déclare le gouverneur Phil Murphy. « En attirant des studios et des productions de classe mondiale, nous créons non seulement des emplois de haute qualité, favorisons les infrastructures et stimulons la croissance économique, mais nous investissons également dans nos communautés et faisons du New Jersey un leader national dans le domaine du divertissement. »

Plus d’informations sur l’engagement de 1888 Studios envers le New Jersey

Nommé d’après l’année où Thomas Edison a breveté la caméra cinématographique, 1888 Studios a été conçu par le cabinet d’architecture international Gensler pour évoquer l’image de l’âge d’or d’Hollywood. Le campus offrira une combinaison unique d’infrastructures de pointe, de proximité avec Manhattan, d’accès à une main-d’œuvre régionale expérimentée et qualifiée, et de certains des avantages fiscaux les plus attractifs au monde dans le domaine du cinéma, de la télévision et de la post-production. Cela répond au besoin urgent de la région de disposer d’un campus de production complet pour accueillir l’industrie cinématographique et télévisuelle en pleine croissance du New Jersey, et fournit à l’État l’envergure nécessaire pour être compétitif sur la scène mondiale grâce à des installations de classe mondiale.

« Les dirigeants locaux et régionaux ont joué un rôle crucial dans la promotion de chacun de ces programmes. Je suis profondément reconnaissant au gouverneur Phil Murphy et à la première dame Tammy Murphy pour leur leadership entrepreneurial et pour avoir créé un environnement stable et prospère qui fait du New Jersey une véritable puissance de production. Je tiens à exprimer ma sincère gratitude au sénateur Raj Mukherji, dont la poursuite incessante et le plaidoyer inlassable en faveur de ce programme ont contribué à faire de l’État une destination mondiale incontournable pour les conteurs », déclare M. Busson. « Je tiens à exprimer ma profonde gratitude au maire de Bayonne, Jimmy Davis, qui a immédiatement reconnu le potentiel de ce projet et n’a jamais dévié de notre vision commune ; à la députée Eliana Pintor Marin, dont le soutien indéfectible a été inestimable dès le premier jour pour faire avancer ces programmes ; à Mike Hellstrom, vice-président et directeur régional de LIUNA pour l’Est, qui a galvanisé le soutien des syndicats à notre projet transformateur ; et à Tim Sullivan, directeur général de la NJEDA, et à son équipe, dont l’approche adaptative et l’engagement à créer des programmes avant-gardistes et compétitifs ont été essentiels pour positionner le New Jersey comme le nouveau centre mondial de notre industrie. »

« Ce projet de studio de plusieurs milliards de dollars, unique en son genre, permettra d’ancrer une économie créative autonome dans le comté d’Hudson, de créer des milliers d’emplois bien rémunérés dans le secteur de la construction et des emplois permanents syndiqués, et de générer de puissants effets multiplicateurs », déclare le sénateur Raj Mukherji (NJ-32). « Le fait que des leaders du secteur tels que 1888 Studios et Paramount aient choisi le New Jersey prouve que notre loi sur les crédits d’impôt pour le cinéma et la télévision, bien que prudente, encadrée et conçue pour des investissements en capital à long terme, est compétitive et peut stimuler considérablement notre économie et les petites entreprises locales. Et comme le cinéma et la télévision restent parmi les plus grandes sources d’influence culturelle et de soft power des États-Unis dans le monde, le comté d’Hudson sera au centre de cette scène mondiale. Félicitations à toutes les personnes qui ont contribué à la réalisation de ce projet transformateur. »

Avec son vaste campus, 1888 Studios sera un pôle multi-locataires dédié à la créativité et à l’innovation. L’établissement poursuit ses discussions avec d’autres locataires et leaders du secteur du divertissement concernant les avantages de son campus de studios de production tout compris et l’offre unique et compétitive de l’État.

Plus d’informations sur le programme de crédit d’impôt pour le cinéma et les médias numériques

Depuis que le gouverneur Murphy a rétabli le programme de crédit d’impôt pour le cinéma et les médias numériques en 2018, les dépenses totales de production dans le New Jersey ont bondi. Le programme bénéficie du soutien bipartite de l’ensemble de l’État et est entièrement financé jusqu’en 2049.

En exigeant des installations spécialisées et en offrant des incitations fiscales attractives, le New Jersey favorise une expansion durable et sur mesure de l’infrastructure de production cinématographique et télévisuelle de l’État, générant ainsi une croissance économique à long terme et un dynamisme culturel pour les habitants du New Jersey.

« Je suis honorée de parrainer une législation qui a transformé le New Jersey en un marché international de production cinématographique. Le partenariat entre Paramount et 1888 Studios légitime nos efforts collectifs pour faire de cette vision une réalité », déclare Eliana Pintor Marin, membre de l’Assemblée du New Jersey (LD-29). « Je félicite 1888 Studios et Paramount d’avoir noué une relation qui créera des milliers d’emplois dans le secteur de la construction et des emplois permanents pour notre grand État. »

Jimmy Davis, maire de Bayonne, ajoute : « Bayonne est fière d’accueillir Paramount et 1888 Studios dans notre communauté, et nous sommes ravis de les avoir comme partenaires dans la renaissance actuelle de Bayonne. Ces programmes d’incitation sont le résultat d’années de collaboration avec les responsables municipaux et étatiques qui se sont engagés à créer des avantages économiques, culturels et en matière d’emploi durables pour Bayonne et ses habitants. L’investissement de Paramount montre que le New Jersey est prêt à montrer la voie dans la construction de l’avenir de la production cinématographique et télévisuelle. C’est une grande victoire pour Bayonne, le comté d’Hudson et l’État du New Jersey. »

« Les programmes d’incitation compétitifs de l’État témoignent de ce qui peut être accompli lorsque les syndicats, l’industrie et le gouvernement travaillent ensemble vers un objectif commun », déclare Mike Hellstrom, vice-président et directeur régional pour l’Est du syndicat Laborers’ International Union of North America (LIUNA). « En soutenant ces programmes, nous créons non seulement de bons emplois syndiqués et des possibilités de formation pour les travailleurs locaux, mais nous posons également les bases qui permettront au New Jersey de devenir un acteur majeur de l’industrie télévisuelle et cinématographique. »

À propos de 1888 Studios

Alliant l’héritage cinématographique du New Jersey à des installations de pointe, 1888 Studios sera un complexe cinématographique et télévisuel de 1,6 million de pieds carrés situé à Bayonne, dans le New Jersey, qui devrait devenir le plus grand campus de production du nord-est des États-Unis, et l’un des plus grands du pays. Il a été spécialement conçu avec des infrastructures et des installations de soutien de qualité supérieure afin de permettre aux créateurs de classe mondiale de donner libre cours à leur talent. Bénéficiant d’un emplacement unique à Bayonne, dans le New Jersey, à moins de 30 minutes du centre-ville de Manhattan et d’un accès inégalé en train, en voiture, en hélicoptère et en bateau, 1888 Studios sera situé au cœur de l’un des plus grands marchés de studios au monde, dans la zone de studios de 25 miles imposée par le syndicat et centrée sur Columbus Circle. L’utilisation des installations tout compris de 1888 Studios permettra aux créateurs les plus innovants au monde de bénéficier à la fois de son statut de Film-Lease Partner Facility et du programme fiscal expansif du New Jersey, créant ainsi des gains d’efficacité opérationnelle qui se traduiront par une toile de fond presque illimitée pour la créativité.

Le campus de 1888 Studios répondra au besoin urgent de la région en matière d’installations spécialement conçues pour accueillir sous un même toit le cinéma et la télévision, y compris la capacité d’alimenter des technologies cinématographiques à grande échelle telles que la capture de volume LED. Le campus abritera 23 plateaux intelligents à la pointe de la technologie, d’une superficie allant de 18 000 pieds carrés à 60 000 pieds carrés, avec une hauteur sous plafond minimale de 40 pieds jusqu’à la grille et les passerelles. Les autres caractéristiques incluent un parking de plus de 10 acres, un parking couvert de cinq étages dédié sur place, un immense terrain de 22 acres appartenant au studio et des fournisseurs industriels idéalement situés sur place, notamment une installation dédiée à l’éclairage et à la machinerie. Conçu par des cinéastes pour des cinéastes, 1888 Studios offrira un environnement dynamique qui place les créatifs au premier plan de toutes les décisions prises sur le campus, tout en offrant des opportunités inégalées en termes de rentabilité.

Pour plus d’informations sur 1888 Studios, rendez-vous sur 1888studios.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.