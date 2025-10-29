IQM collabora con NVIDIA su NVQLink per rendere possibile la correzione degli errori quantistici su larga scala

ESPOO, Finlandia--(BUSINESS WIRE)--IQM Quantum Computers, un leader globale nel settore dei computer quantistici basati sui superconduttori, annuncia l’integrazione di NVIDIA NVQLink nei propri computer quantistici per rendere scalabile la correzione degli errori – un elemento chiave per la realizzazione di applicazioni di calcolo quantistico.

NVQLink è una piattaforma aperta e interoperabile integrata con NVIDIA CUDA-Q che collega l’hardware quantistico ai supercomputer basati sull’IA. Offre una connettività a bassa latenza e ad alta velocità tra computer quantistici e sistemi di calcolo accelerati dalla GPU, consentendo l’orchestrazione in tempo reale delle operazioni computazionali necessarie per l’esecuzione di applicazioni ibride quantistico-classiche e per la correzione degli errori quantistici.

