IQM collabora con NVIDIA su NVQLink per rendere possibile la correzione degli errori quantistici su larga scala

La collaborazione conferma l’impegno nell’affrontare uno dei principali problemi che ostacolano la scalabilità delle applicazioni dei computer quantistici

ESPOO, Finlandia--(BUSINESS WIRE)--IQM Quantum Computers, un leader globale nel settore dei computer quantistici basati sui superconduttori, annuncia l’integrazione di NVIDIA NVQLink nei propri computer quantistici per rendere scalabile la correzione degli errori – un elemento chiave per la realizzazione di applicazioni di calcolo quantistico.

NVQLink è una piattaforma aperta e interoperabile integrata con NVIDIA CUDA-Q che collega l’hardware quantistico ai supercomputer basati sull’IA. Offre una connettività a bassa latenza e ad alta velocità tra computer quantistici e sistemi di calcolo accelerati dalla GPU, consentendo l’orchestrazione in tempo reale delle operazioni computazionali necessarie per l’esecuzione di applicazioni ibride quantistico-classiche e per la correzione degli errori quantistici.

Contacts

Referente per i media
E-mail: press@meetiqm.com
Cellulare: +358504790845

