Wisk choisit Liebherr-Aerospace comme fournisseur stratégique pour son système d'actionnement de sixième génération

Accord à long terme grâce à la certification et à la production à plein régime

original Wisk selects Liebherr to supply the actuation system for Wisk’s Gen 6 aircraft

MOUNTAIN VIEW, Calif. ET LINDENBERG, Allemagne--(BUSINESS WIRE)--Wisk Aero, une société d'aviation autonome, et Liebherr-Aerospace, un fournisseur de premier plan de solutions embarquées dans l'industrie aérospatiale et des transports, ont annoncé aujourd'hui la conclusion d'un accord pour le développement et la fourniture du système d'actionnement de l'avion autonome à décollage et atterrissage verticaux (eVTOL) de sixième génération de Wisk.

Wisk a choisi Liebherr pour fournir un système complet d’actionnement électromécanique, qui assure le contrôle des surfaces de vol de l’appareil – y compris les flaperons, les gouvernes de profondeur et les gouvernails – ainsi que l’angle d’inclinaison critique du système de propulsion basculant. Ce nouvel accord couvre l’ensemble du programme de développement, les démarches de certification et la production à grande échelle.

« Le système d’actionnement est l’un des systèmes les plus critiques de notre appareil, a déclaré Eric Haugen, chef de la gestion de la chaîne d’approvisionnement chez Wisk. Le choix de Liebherr, une entreprise aéronautique bien établie et de calibre mondial, comme fournisseur à long terme pour ce système représente une étape majeure pour le programme. Leur savoir-faire institutionnel, combiné à notre approche novatrice, a donné naissance à une équipe solide et collaborative, entièrement dédiée à la mise en service d’un aéronef entièrement électrique, sûr et certifié. »

Liebherr adapte son système modulaire de commande de vol exclusif, LiVCAS®, afin qu’il s’intègre à l’architecture plus petite et entièrement électrique de l’appareil Gen 6. Les équipes d’avionique et de commande de vol de Wisk travaillent en étroite collaboration avec Liebherr pour assurer une intégration harmonieuse de leurs technologies.

« Nous sommes très heureux d’avoir été choisis par Wisk pour concevoir et livrer le système d’actionnement », a déclaré le Dr Klaus Schneider, directeur de la technologie chez Liebherr-Aerospace & Transportation SAS. « Notre concept de commande de vol modulaire et polyvalent a convaincu notre client, et nous nous réjouissons d’un partenariat à long terme avec Wisk pour contribuer à façonner l’avenir du transport aérien. »

Le système d’actionnement est conçu avec une redondance intégrée afin de respecter les normes de sécurité aéronautique les plus strictes exigées pour la certification. Ce partenariat unique met à profit le vaste savoir-faire de Liebherr en matière de certification des systèmes de commande de vol pour les avions commerciaux, de même que l’approche novatrice de Wisk et sa collaboration étroite avec la FAA sur de nouveaux types de systèmes.

Les actionneurs électromécaniques et les unités électroniques d’actionnement seront principalement fabriqués chez Liebherr-Aerospace Lindenberg GmbH (Allemagne), le centre d’expertise de Liebherr pour les systèmes de commande de vol, ainsi que chez Liebherr-Electronics and Drives GmbH à Lindau (Allemagne).

À propos de Wisk Aero

Wisk, filiale à 100 % de Boeing, est une société d'aviation autonome qui se consacre à la création d'un avenir pour le transport aérien qui valorise les personnes, les communautés et l'aviation. Pour en savoir plus sur Wisk, rendez-vous sur wisk.aero.

À propos de Liebherr-Aerospace & Transportation SAS

Liebherr-Aerospace & Transportation SAS, dont le siège social est situé à Toulouse (France), fait partie des 13 segments de produits du groupe Liebherr. L’entreprise est un fournisseur de premier rang de solutions embarquées pour les industries de l’aérospatiale et du transport, contribuant à un transport plus durable grâce à des produits novateurs, des services de premier ordre et une performance d’excellence.

Le portefeuille de produits aéronautiques offert aux clients civils et de la défense comprend des systèmes de contrôle environnemental et de gestion thermique, des systèmes de commande et d’actionnement de vol, des trains d’atterrissage ainsi que des systèmes électroniques embarqués. Pour les véhicules ferroviaires de tous types, Liebherr propose des systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation, ainsi que des systèmes hydrauliques passifs et actifs destinés au freinage, à l’amortissement, au guidage des essieux et au nivellement. De plus, Liebherr dessert le marché des véhicules commerciaux avec des systèmes de réfrigération pour remorques.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Contacts

Personnes-ressources pour les médias :

Carrie Bennett
carrie.bennett@wisk.aero

Ute Braam
ute.braam@liebherr.com

