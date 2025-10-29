IQM collabore avec NVIDIA sur NVQLink pour permettre une correction d’erreurs quantiques évolutive

ESPOO, Finlande--(BUSINESS WIRE)--IQM Quantum Computers, leader mondial des ordinateurs quantiques supraconducteurs, a annoncé aujourd’hui qu’il allait intégrer NVQLink de NVIDIA dans ses ordinateurs quantiques afin d’améliorer la correction d’erreurs, un élément clé pour la réalisation d’applications informatiques quantiques.

NVQLink est une plateforme ouverte et interopérable intégrée à NVIDIA CUDA-Q qui connecte le matériel quantique au supercalculateur IA. Elle offre une connectivité à faible latence et haut débit entre les ordinateurs quantiques et les calculs accélérés par unité de traitement graphique (GPU), permettant l’orchestration en temps réel des tâches de calcul nécessaires à l’exécution d’applications hybrides quantiques-classiques utiles et à la correction d’erreurs quantiques.

Si les ordinateurs quantiques actuels atteignent des tailles qui permettent d’utiliser des algorithmes dans la simulation, l’optimisation et l’apprentissage automatique, les erreurs au niveau des qubits physiques empêchent encore de tirer parti des avantages quantiques sur le plan commercial.

La feuille de route technologique d’IQM se concentre sur la correction d’erreurs quantiques, qui réduit les taux d’erreur en codant les qubits logiques dans des clusters de qubits physiques. Cela nécessite des temps d’exécution plus longs et des processus de calcul plus complexes sur les GPU. Pour soutenir cette voie, IQM a mis au point IQM Constellation, une architecture de processeur quantique unique pour la correction d’erreurs évolutive.

Ce partenariat combine le savoir-faire d’IQM en matière d’intégration de systèmes et sa technologie de processeurs avancés, les systèmes de contrôle de Zurich Instruments et la plateforme de calcul accéléré de NVIDIA, avec une puissance de calcul évolutive sur des échelles de temps allant de centaines de nanosecondes à quelques secondes. Cette collaboration permet ainsi de mettre en place une architecture de calcul en couches capable de prendre en charge des charges de travail.

« L’intégration de NVQLink dans nos systèmes est une étape importante vers la construction de qubits logiques et d’ordinateurs quantiques à l’échelle industrielle », développement Jan Goetz, co-directeur général et co-fondateur d’IQM Quantum Computers. « En combinant notre IQM Constellation avec le calcul accéléré de NVIDIA et l’électronique de contrôle de Zurich Instruments, nous pouvons relever l’un des défis les plus difficiles sur la voie du calcul quantique tolérant aux pannes : le décodage et le contrôle en temps réel à grande échelle. »

Au-delà de la correction d’erreurs, NVQLink prend également en charge les applications hybrides quantiques-classiques en permettant un flux de données transparent entre les qubits logiques et les ressources de calcul classiques. Cela ouvre de nouvelles possibilités pour l’exécution d’algorithmes hybrides qui nécessitent un retour d’information en temps réel entre des calculateurs à grande échelle et des ordinateurs quantiques supraconducteurs.

« Le quantique atteint un point d’inflexion, et les systèmes hybrides seront la base pour résoudre les problèmes du monde réel », déclare Flavio Heer, directeur technique chez Zurich Instruments. « La collaboration étroite avec IQM et NVIDIA pour présenter une intégration transparente de bout en bout entre l’informatique classique et l’informatique quantique, couvrant à la fois le matériel et les logiciels, représente une avancée significative pour les systèmes hybrides classiques-quantiques et permettra très bientôt de faire des démonstrations puissantes. »

« La mise en place d’un supercalculateur quantique évolutif nécessite une intégration plus étroite entre les processeurs quantiques et le calcul classique accéléré afin de relever des défis tels que la correction d’erreurs quantiques », déclare Tim Costa, directeur général de Quantum chez NVIDIA. « Les constructeurs de QPU tels que IQM et les fournisseurs de systèmes quantiques tels que Zurich Instruments accélèrent les avancées dans le domaine du calcul quantique en utilisant NVIDIA NVQLink comme interface ouverte et unifiée reliant le matériel quantique aux plateformes de calcul accéléré. »

À propos de IQM Quantum Computers :

IQM est un leader mondial dans le domaine des ordinateurs quantiques supraconducteurs. IQM propose à la fois des ordinateurs quantiques complets sur site et une plateforme de cloud permettant d’accéder à ses ordinateurs. Les clients d’IQM incluent les principaux centres de calcul de haute performance, des laboratoires de recherche, des universités et des entreprises ayant un accès complet aux logiciels et au matériel d’IQM. IQM compte plus de 300 employés, son siège social est situé en Finlande et elle est présente dans le monde entier, notamment en France, en Allemagne, en Italie, au Japon, en Pologne, en Espagne, à Singapour, en Corée du Sud et aux États-Unis. Pour plus d’informations, rendez-vous sur : meetiqm.com

À propos de Zurich Instruments

Zurich Instruments est une entreprise suisse passionnée par les phénomènes souvent difficiles à mesurer. Nous sommes à la pointe du progrès en fournissant du matériel, des logiciels et des services de pointe pour les systèmes de contrôle de l’informatique quantique, les amplificateurs à verrouillage, les analyseurs d’impédance et les générateurs de formes d’ondes arbitraires. En tant qu’entreprise de scientifiques pour les scientifiques, nous relevons les défis de la recherche en proposant une large gamme de produits qui réduisent la complexité des configurations de laboratoire, ouvrent la voie à de nouvelles stratégies de mesure et sont conformes aux normes de qualité suisses. Notre engagement en faveur de la collaboration et de l’assistance en temps réel se reflète dans nos sept bureaux à travers le monde, nos nombreux partenariats de recherche et les milliers de publications faisant référence à Zurich Instruments. Depuis 2021, Zurich Instruments fait partie de Rohde & Schwarz et poursuit ses ambitions d’expansion afin de faire progresser la science et d’accélérer la deuxième révolution quantique.

