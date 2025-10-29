The Estée Lauder Companies estabelece parceria com a Shopify para reinventar o comércio digital de produtos de beleza e aprimorar as experiências do consumidor

NOVA YORK--(BUSINESS WIRE)--The Estée Lauder Companies Inc. (NYSE:EL) anunciou hoje uma parceria estratégica com a Shopify Inc., uma plataforma líder em comércio global, para modernizar sua infraestrutura de tecnologia digital e oferecer as melhores experiências omnichannel para o consumidor. Esta colaboração planeja criar uma base para o comércio digital com o objetivo de ampliar o foco no consumidor, fomentar o crescimento sustentável e promover velocidade e eficácia em larga escala em todo o portfólio diversificado de marcas de beleza de prestígio e luxo da The Estée Lauder Companies.

Esta parceria inovadora e sem precedentes no modelo omnichannel faz parte da estratégia "Beauty Reimagined" da The Estée Lauder Companies, que se concentra em alcançar os consumidores de maneira mais inteligente, rápida e personalizada. Juntas, a The Estée Lauder Companies e a Shopify pretendem inovar e desenvolver em conjunto uma experiência de comércio moderna e unificada que aproveita os dados e tecnologias emergentes para melhorar a velocidade de lançamento de produtos no mercado, além de oferecer experiências de marca consistentes que aceleram nossa estratégia de venda "direto para o consumidor" em lojas online e físicas.

“A Shopify é uma das empresas líderes mundiais reconhecidas em comércio eletrônico, com um compromisso comprovado com a inovação contínua. Por meio dessa parceria, estamos preparados para alcançar novos níveis de foco no consumidor e experiências de compra omnichannel”, disse Stéphane de La Faverie, presidente e diretor-executivo, The Estée Lauder Companies. “Isso é a visão "Beauty Reimagined" em ação: aproveitando dados, tecnologia e criatividade para antecipar as necessidades de nossos consumidores e conectar suas experiências com a marca de maneira integrada em todos os canais e pontos de interação. Este é apenas o começo da nossa incrível jornada para colaborar com os melhores parceiros estratégicos e proporcionar as melhores experiências possíveis para nossos clientes”.

“A The Estée Lauder Companies é uma referência no universo da beleza”, afirmou Harley Finkelstein, presidente da Shopify. “Juntas, planejamos moldar a próxima era do varejo, onde marcas icônicas e a tecnologia de ponta redefinem o que é possível.”

A primeira fase da parceria está programada para ser lançada na plataforma Shopify durante o primeiro trimestre do ano civil de 2026.

“Conforme aceleramos a mudança na The Estée Lauder Companies, a Shopify se apresenta como a parceira estratégica perfeita para a criação de experiências diretas para o consumidor inovadoras e impactantes que impulsionarão o nosso crescimento”, disse Brian Franz, diretor de tecnologia, dados e análise da The Estée Lauder Companies. “A Shopify disponibilizará dados em tempo real, percepções e recursos baseados em inteligência artificial, possibilitando-nos ser mais rápidos, atender nossos clientes onde quer que estejam e proporcionar personalização inovadora.”

Nota de advertência relativa às declarações prospectivas

As declarações contidas neste comunicado de imprensa podem constituir declarações prospectivas, nos termos da Lei de Reforma de Litígios de Valores Mobiliários Privados de 1995. Essas declarações incluem aquelas presentes nas diversas citações. Apesar da ELC acreditar que suas expectativas são baseadas em pressupostos razoáveis, dentro dos limites de sua compreensão sobre seus negócios e operações, os resultados reais podem variar significativamente das projeções da empresa. Os fatores que podem fazer com que os resultados reais difiram das expectativas incluem a capacidade de implementar com sucesso a estratégia da empresa, incluindo o projeto Beauty Reimagined e o plano de recuperação e crescimento de lucros, além de outros fatores descritos nos documentos apresentados pela empresa à Comissão de Valores Mobiliários (SEC). A empresa não assume nenhuma responsabilidade de atualizar as declarações prospectivas feitas neste documento ou em qualquer outro lugar.

Sobre a The Estée Lauder Companies Inc.

The Estée Lauder Companies Inc. é uma das principais fabricantes, comercializadoras e vendedoras mundiais de produtos de qualidade para cuidados com a pele, maquiagem, fragrâncias e cuidados com os cabelos, sendo uma administradora de marcas de luxo e prestígio no mundo inteiro. Os produtos da empresa são vendidos em cerca de 150 países e territórios sob nomes de marcas, incluindo: Estée Lauder, Aramis, Clinique, Lab Series, Origins, M·A·C, La Mer, Bobbi Brown Cosmetics, Aveda, Jo Malone London, Bumble and bumble, Darphin Paris, TOM FORD, Smashbox, AERIN Beauty, Le Labo, Editions de Parfums Frédéric Malle, GLAMGLOW, KILIAN PARIS, Too Faced, Dr.Jart+, e a família de marcas DECIEM, incluindo The Ordinary e NIOD, além da BALMAIN Beauty.

