The Estée Lauder Companies collabora con Shopify per ridefinire il commercio digitale della bellezza ed esaltare le esperienze dei consumatori

The Estée Lauder Companies Inc. (NYSE:EL) oggi ha annunciato una collaborazione strategica con Shopify Inc., importante piattaforma commerciale globale, per modernizzare la sua infrastruttura tecnologica digitale e offrire ai consumatori le esperienze omnicanale migliori della categoria. Questa collaborazione definirà una nuova base commerciale digitale mirata a valorizzare la centralità del consumatore, promuovendo la crescita sostenibile e favorendo la rapidità e le efficienze su scala nel portafoglio diversificato di brand di prestigio e di lusso della bellezza di The Estée Lauder Companies.

Questa collaborazione omnicanale innovativa e prima nel suo genere fa parte della strategia Beauty Reimagined di The Estée Lauder Companies, focalizzata sul raggiungere i consumatori in modi più intelligenti, rapidi e personalizzati.

