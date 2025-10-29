-

IQM werkt samen met NVIDIA aan NVQLink om schaalbare kwantumfoutcorrectie mogelijk te maken

Samenwerking onderstreept toewijding aan het opschalen van een van de belangrijkste uitdagingen voor bruikbare kwantumcomputertoepassingen

original IQM collaborates with NVIDIA on NVQLink to enable scalable quantum error correction

IQM collaborates with NVIDIA on NVQLink to enable scalable quantum error correction

ESPOO, Finland--(BUSINESS WIRE)--IQM Quantum Computers, een wereldleider in supergeleidende kwantumcomputers, heeft vandaag aangekondigd dat het NVIDIA's NVQLink zal integreren in zijn kwantumcomputers om foutcorrectie te schalen, een belangrijk onderdeel voor het realiseren van kwantumcomputertoepassingen.

NVQLink is een open en interoperabel platform, geïntegreerd met NVIDIA CUDA-Q, dat kwantumhardware verbindt met AI-supercomputers. Het biedt connectiviteit met lage latentie en hoge doorvoer tussen kwantumcomputers en Graphics Processing Unit (GPU)-versnelde rekenkracht, waardoor de realtime orkestratie mogelijk is van rekentaken die nodig zijn voor het uitvoeren van bruikbare hybride kwantum-klassieke toepassingen en kwantumfoutcorrectie.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Mediacontact:
E-mail: press@meetiqm.com
Mobiel: +358504790845

Industry:

IQM Quantum Computers

Release Versions
EnglishGermanItalian (Summary)Dutch (Summary)Chinese Simplified

Contacts

Mediacontact:
E-mail: press@meetiqm.com
Mobiel: +358504790845

More News From IQM Quantum Computers

Samenvatting: IQM en Scientek Corporation tekenen wederverkoopovereenkomst om Quantum Computing in Taiwan te stimuleren

TAIPEI, Taiwan--(BUSINESS WIRE)--IQM Quantum Computers en Scientek Corporation, een in Taiwan gevestigde wederverkoper van wetenschappelijke instrumenten en andere hoogtechnologische producten, hebben vandaag de ondertekening bekendgemaakt van een strategische wederverkoopovereenkomst om de commercialisering van kwantumcomputers te versnellen. De overeenkomst volgt op de installatie van IQM Spark, de eerste full-stack supergeleidende kwantumcomputer bij het Taiwan Semiconductor Research Institu...

Samenvatting: IQM Quantum Computers haalt meer dan $ 300 miljoen op in een Serie B-financieringsronde onder leiding van de Amerikaanse investeerder Ten Eleven Ventures met sterke steun van Tesi

ESPOO, Finland--(BUSINESS WIRE)--IQM Quantum Computers, een wereldleider in full-stack supergeleidende quantumcomputers, heeft vandaag aangekondigd dat het $ 320 miljoen (€ 275 miljoen) aan durfkapitaal heeft opgehaald, waarmee de totale tot nu toe opgehaalde financiering op $ 600 miljoen komt. Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is....

Samenvatting: IQM integreert quantumcomputer in HPC-systemen van Oak Ridge National Laboratory

TENNESSEE, VS & ESPOO, Finland--(BUSINESS WIRE)--Het Oak Ridge National Laboratory (ORNL) van het Amerikaanse ministerie van Energie heeft vandaag aangekondigd dat het IQM Radiance heeft geselecteerd als de allereerste on-premises quantumcomputer die zal worden geïntegreerd in high-performance computing (HPC)-systemen bij ORNL. De IQM Radiance 20-qubit quantumcomputer is gebaseerd op supergeleidende technologie en is gericht op het versnellen van de ontwikkeling van hybride quantum-klassieke to...
Back to Newsroom