IQM werkt samen met NVIDIA aan NVQLink om schaalbare kwantumfoutcorrectie mogelijk te maken

ESPOO, Finland--(BUSINESS WIRE)--IQM Quantum Computers, een wereldleider in supergeleidende kwantumcomputers, heeft vandaag aangekondigd dat het NVIDIA's NVQLink zal integreren in zijn kwantumcomputers om foutcorrectie te schalen, een belangrijk onderdeel voor het realiseren van kwantumcomputertoepassingen.

NVQLink is een open en interoperabel platform, geïntegreerd met NVIDIA CUDA-Q, dat kwantumhardware verbindt met AI-supercomputers. Het biedt connectiviteit met lage latentie en hoge doorvoer tussen kwantumcomputers en Graphics Processing Unit (GPU)-versnelde rekenkracht, waardoor de realtime orkestratie mogelijk is van rekentaken die nodig zijn voor het uitvoeren van bruikbare hybride kwantum-klassieke toepassingen en kwantumfoutcorrectie.

