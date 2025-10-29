Swiss Rockets宣布從MGI Tech與Complete Genomics獲得尖端定序技術獨家策略授權

瑞士巴塞爾--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Swiss Rockets今日與MGI US LLC及Complete Genomics Inc.共同宣布，已與MGI Tech及Complete Genomics, USA簽署獨家授權協議。根據協議，Swiss Rockets獲得一項永久、可轉讓、可再授權的自由營運授權，涵蓋美國、歐洲、拉丁美洲、非洲及中亞地區，並可於2026年選擇將授權範圍擴大至亞太地區。該授權涵蓋用於開發、生產和銷售下一代CoolMPS定序平台所需的專利及其他智慧財產權。CoolMPS平台將提供更高速度、更低成本和更高準確性的全基因組定序及多組學檢測。協議內容還包括與技術轉讓及以營收為基礎的權利金支付相關的條款。

未來，Swiss Rockets將專注于推進採用創新讀取條碼技術的CoolMPS產品研發。此項創新將為綜合組學檢測提供強大支援，協助尖端基因組研究與分子健康監測的深入發展。

CoolMPS化學技術代表了當今最先進的MPS/NGS平台，能夠以具有成本效益的方式生成相當於Sanger定序水準的高品質讀取，長度可達600-700個堿基，同時也能實現極高精度的傳統150-200個堿基讀取。結合其專有的共條碼文庫，CoolMPS方案可實現單倍型分相的全基因組、轉錄組及微生物組定序，為疾病預防及精準治療（尤其在癌症檢測等領域）提供全面而高效的技術支援。

此外，結合針對細胞游離雙鏈DNA設計的專用定序文庫，CoolMPS技術能夠在單個DNA奈米球中同時定序雙鏈DNA的兩條原始鏈，從而幾乎完全消除因DNA損傷、擴增或定序誤差導致的體細胞突變假陽性。這一創新使以全基因組定序(WGS)為基礎的早期癌症檢測與微小殘留病灶(MRD)監測達到前所未見的準確性。

首批CoolMPS定序儀可望於2026年第一季開啟早期試用計畫。這些系統可實現具有成本效益的SE600+讀取，並支援全新應用場景，包括CompleteWGS（全基因組定序）、CompleteTranscriptome（全轉錄組定序）及CompleteMicrobiome（全微生物組定序）。

MGI科學長、Complete Genomics創辦人Rade Drmanac博士表示：「這項令人振奮的合作將協助Swiss Rockets、MGI與Complete Genomics進一步推進我們具有突破性的CoolMPS技術研發，並實現我們最初的願景——以組學科技協助全民健康與長壽。這對我而言是夢想成真。如今，我們終於具備了充分發揮CoolMPS尖端技術潛力的一切條件。」

Swiss Rockets創辦人、執行長兼董事長Vladimir Cmiljanovic表示：「與MGI和Complete Genomics達成的這一策略授權合作，完美契合Swiss Rockets在精準治療領域的尖端布局。這一合作將使我們能夠在預防醫學與早期診斷領域提供高性價比、高精確度且資訊豐富的多組學檢測，並推動在精準醫療與長壽科學方面開發出更具療效的創新治療方案。」

關於Swiss Rockets AG：

Swiss Rockets AG是一家兼具創業育成與加速功能的創新型企業，專注於推動生物科技及精準醫療新創公司的成長，重點聚焦腫瘤學領域。其專案組合涵蓋放射配體療法、小分子藥物及疫苗，涵蓋臨床前與臨床階段，並已吸引多家全球頂尖製藥企業的高度關注，成為未來策略性合作的潛在夥伴。Swiss Rockets AG由以下核心團隊創立：執行長Vladimir Cmiljanovic博士、營運長Natasa Cmiljanovic博士、Manuel Ebner、Thomas Sander博士以及Thomas Staehelin博士。

關於MGI

MGI Tech Co., Ltd.（或其子公司，統稱「MGI」）致力於建構驅動生命科學創新的核心工具與技術。我們的業務聚焦於生命科學和生物科技領域的儀器、試劑及相關產品的研發、生產與銷售。我們為精準醫療、農業、醫療保健和其他多個產業提供即時化、多組學且全方位的數位化裝置與系統。

MGI成立於2016年，現已發展成為全球生命科學領域的領導者，服務於六大洲的客戶，並在全球建立了研發、生產、培訓及售後服務設施。MGI是全球少數幾家能夠自主研發並量產不同通量等級（從Gb到Tb級）臨床級基因定序儀的企業之一。憑藉卓越的技術實力、尖端的產品創新以及對全球生命科學事業的長期承諾，MGI正不斷引領生命科學的未來發展方向。

如欲瞭解更多資訊，請造訪https://en.mgi-tech.com/，或關注LinkedIn、X和YouTube。

關於Complete Genomics

Complete Genomics是一家開創性的生命科學公司，致力於提供創新的端對端DNA定序解決方案。自2005年成立以來，公司始終站在高通量、低成本定序技術研發的尖端。我們的產品已支援發表超過10,900篇涵蓋各類應用領域的科研論文。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.completegenomics.com。

免責聲明

Swiss Rockets AG根據其所掌握的最佳資訊編製本新聞稿。有關Swiss Rockets AG業務活動的背景資訊截至本新聞稿發表日期均為最新內容。本文所載資料僅為概要性介紹，並非旨在提供詳盡資訊。本新聞稿所含資訊不構成購買、出售Swiss Rockets AG股票的邀約或要約，也不涉及以其他方式交易該公司股票或展開任何類似交易。本文所含資訊包括部分前瞻性陳述與預估資料。此類資訊受重大科學、經濟、商業及財務不確定性影響，而這些不確定性無法提前預測。因此，實際結果可能與預測結果存在重大差異。Swiss Rockets AG及其集團公司對本新聞稿所載資料和資訊（尤其針對前瞻性陳述）不作任何陳述、保證或擔保，包括但不限於其準確性、時效性、完整性、適銷性、商業用途或特定用途適用性，亦不對其產品、策略或業務活動未來的發展方向和成功與否做出任何承諾或保證。

本免責聲明受瑞士法律管轄。凡因本新聞稿引起或與之相關的任何爭議，均由瑞士巴塞爾城市州有管轄權的法院享有專屬司法管轄權。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。