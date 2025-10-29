1888 Studios en Paramount kondigen baanbrekende huurovereenkomst voor 10 jaar aan om toegang te krijgen tot verbeterde belastingvoordelen voor film en televisie

BAYONNE, N.J.--(BUSINESS WIRE)--1888 Studios, een state-of-the-art film- en televisieproductiecampus van 1,6 miljoen vierkante voet (bijna 150.000 vierkante meter) in Bayonne, New Jersey, die gebouwd zal worden vóór en door filmmakers, heeft vandaag aangekondigd dat Paramount, een Skydance Corporation ('Paramount') (NASDAQ: PSKY), een toonaangevend, wereldwijd media- en entertainmentbedrijf van de volgende generatie, een baanbrekende huurovereenkomst voor minimaal 10 jaar heeft getekend. Paramount heeft toegezegd meer dan 285.000 vierkante voet (ca. 26.000 vierkante meter) van de faciliteit te zullen gebruiken en daarmee een belangrijk productiecentrum in New Jersey te vestigen. De toezegging van Paramount bevestigt de positie van de staat als een vooraanstaande bestemming voor film- en televisieproductie, ondersteund door een toonaangevend belastingvoordeelprogramma.

