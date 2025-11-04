Exhortan a las empresas globales de telecomunicaciones a apoyar el nuevo “Scam Signal” para ayudar a evitar el fraude de ingeniería social

BOZEMAN, Mont.--(BUSINESS WIRE)--A medida que las estafas por dispositivos móviles continúan aumentando en todo el mundo, Jersey Telecom (JT) y el líder mundial en software analítico FICO, con el apoyo de la asociación de la industria móvil más grande del mundo, GSMA, están colaborando para acelerar la implementación global de Scam Signal, una galardonada solución de prevención de fraude que ya está generando resultados positivos en los bancos del Reino Unido. Implementada por primera vez en 2024, Scam Signal utiliza datos de telefonía en tiempo real para detectar y detener las estafas mientras ocurren y proteger a los consumidores contra pérdidas económicas sustanciales.

Las organizaciones ahora instan a los operadores de redes móviles en varios países del mundo a actuar con rapidez y adoptar esta solución para frenar la creciente ola de fraudes. En Sudáfrica y España, los operadores ya comenzaron a ofrecer la solución a través de APIs. Los socios están recurriendo a operadores en Estados Unidos, Canadá, Indonesia, Filipinas, Malasia, Alemania, Suecia, Italia, España, Sudáfrica, Brasil, México, Colombia, Perú y Chile.

Más información sobre las API: https://www.gsma.com/solutions-and-impact/gsma-open-gateway/gsma-open-gateway-api-descriptions/

Más información sobre Scam Signal: https://www.fico.com/en/latest-thinking/solution-sheet/scam-signal-real-time-scam-detection-and-prevention

De acuerdo con informes de Global Anti-Scam Alliance (GASA), las estafas representaron un costo de USD $1 trillón para la economía mundial en 2024. El fraude por pagos autorizados o APP (Authorized Push Payment) se considera la principal amenaza de fraude a nivel mundial.

Scam Signal está diseñada para combatir el fraude APP, en el que las víctimas son engañadas para transferir dinero a los delincuentes. Es la primera solución de red API que combina los datos de red telefónica en tiempo real con la información del cliente y del pago durante las transacciones, lo que brinda a los bancos la capacidad de detectar las señales sutiles de una estafa mientras ocurre.

Distribuida a través de Plataforma FICO®, Scam Signal se basa en las señales en tiempo real de las redes móviles y fijas para identificar actividades sospechosas. Cuando se detecta una amenaza, Plataforma FICO® – Omni-Channel Engagement Capability (capacidad de interacción omnicanal) permite a los bancos intervenir durante la transacción en curso mediante mensajes personalizados con el cliente que ayudan a detener el fraude al momento. Cabe señalar que la solución mantiene una conexión directa con los bancos para que puedan tomar cualquier otra medida adicional que proteja a sus clientes.

Los resultados de los bancos británicos que utilizan Scam Signal dentro de Plataforma FICO®– Omni-Channel Engagement son:

41% de reducción en el número de personas estafadas

44% de reducción en pérdidas por fraudes

55% de reducción en falsos positivos (pagos que se marcan como fraude, pero en realidad son legítimos)

“El fraude APP cuesta actualmente miles de millones de dólares a nivel mundial y afecta la confianza del consumidor: el 25% de las víctimas abandona su banco tras sufrir un incidente de fraude, según un informe reciente de Juniper Research”, dijo Henry Howe, jefe de Desarrollo de Productos para Inteligencia Móvil en JT. “Desarrollamos Scam Signal para ayudar a las empresas de telecomunicaciones a transformar la inteligencia de red en protección en tiempo real. La solución ha demostrado reducir las pérdidas por estafas y los falsos positivos, pero su impacto depende de una adopción amplia en toda la industria. Este es un buen momento para que los operadores móviles lideren no solo en conectividad, sino también en protección al consumidor”.

Las API, como las que se proporcionan bajo la iniciativa GSMA Open Gateway, permiten a las instituciones financieras acceder de forma segura a los datos de las redes móviles en tiempo real y dentro de las normas de cumplimiento, una capacidad fundamental en la lucha contra el fraude. La API de Scam Signal puede analizar eventos telefónicos, como llamadas de suplantación, que a menudo preceden a las solicitudes de pago fraudulentas. Con la estandarización de estas API entre los operadores, la industria garantiza la interoperabilidad, la escalabilidad y una implementación más rápida de las herramientas de prevención de fraude en múltiples redes de telecomunicaciones e instituciones financieras.

GSMA apoyará la iniciativa a través de un programa que une a los operadores móviles con la industria de servicios financieros y ayuda a sus miembros a diseñar, desarrollar y lanzar APIs estandarizadas relacionadas con la prevención del fraude. Esto ayudará a facilitar la adopción universal de las API y a brindar una protección consistente a los consumidores.

“Para proteger al mayor número posible de consumidores en la mayor cantidad de mercados necesitamos que los operadores de redes móviles apoyen a los bancos y activen las API adecuadas”, dijo Paresh Modi, director ejecutivo en GSMA Fusion. “Esta es una oportunidad más para que las empresas de telecomunicaciones desempeñen un papel directo en la lucha contra el delito financiero, protejan a los consumidores y cumplan con las nuevas expectativas regulativas”.

“La lucha contra el fraude financiero es una responsabilidad compartida”, dijo Scott Taylor, consultor principal en FICO. “La colaboración en todas las industrias es fundamental. Tanto los principales operadores de red como los bancos necesitan ser innovadores en la lucha contra el fraude en una época en la que los delincuentes están aprovechando nuevas tecnologías como la IA. Si promovemos las alianzas entre los grandes operadores y los bancos, podemos combatir eficazmente las estafas y fortalecer la confianza del cliente”.

En el primer año desde su lanzamiento en 2024, la solución Scam Signal ganó el premio a la Mejor Solución Antifraude en los premios Credit & Collections Technology Awards. En 2024 y 2025 recibió la Medalla de Plata en los premios Fraud Impact Awards de Datos Insights en la categoría de Mejor Solución de Prevención de Estafas y Fraudes APP (Authorized Push Payment). Barclays y FICO también obtuvieron un premio Credit Award 2025 a la Excelencia en Prevención de Fraude gracias a la implementación de la solución por parte del banco a través de Plataforma FICO® - Omni-Channel Engagement Capability.

Acerca de GSMA

GSMA es una organización global que unifica el ecosistema móvil para descubrir, desarrollar y ofrecer innovaciones fundacionales para los entornos empresariales positivos y el cambio social. Su visión consiste en liberar todo el poder de la conectividad para que las personas, la industria y la sociedad prosperen. Con el fin de representar a operadores móviles y organizaciones de todo el ecosistema móvil y sectores adyacentes, GSMA contribuye a sus miembros con base en tres pilares principales: Conectividad para el bien común, Servicios y soluciones para la industria, y Alcance y difusión. Esta actividad incluye promover políticas públicas, abordar los mayores desafíos sociales de la actualidad, desarrollar la tecnología e interoperabilidad que hacen funcionar la comunicación móvil y proporcionar la plataforma más grande del mundo para reunir al ecosistema móvil en los eventos MWC y M360. Visite https://www.gsma.com/

Acerca Jersey Telecom

JT es una empresa tecnológica global que ofrece soluciones avanzadas de prevención de fraude y de robo de identidad a través de su división de Inteligencia Móvil. Mediante el uso de datos en tiempo real de las redes móviles de todo el mundo, JT apoya a bancos y organizaciones en la lucha contra el fraude APP, el fraude por intercambio de SIM y la toma de control de cuentas. Scam Signal, desarrollada en conjunto con bancos y operadores del Reino Unido, combate las estafas por suplantación de identidad y apoya el cumplimiento regulativo. Las soluciones de JT permiten verificar la identidad de forma rápida y segura, así como obtener información KYC en tiempo real, lo que ayuda a las instituciones globales a combatir el delito financiero y proteger a los consumidores en un mundo cada vez más digital.

Conozca más en JT International | JT International (jtglobal.com)

Acerca de FICO

FICO (NYSE: FICO) impulsa las decisiones que ayudan a las personas y a las empresas en todo el mundo a prosperar. Fundada en 1956 y con sede en Silicon Valley, la compañía es pionera en el uso del análisis predictivo, IA y ciencia de los datos para mejorar las decisiones operativas. FICO cuenta con más de 200 patentes estadounidenses e internacionales de tecnologías que aumentan la rentabilidad, la satisfacción del cliente y el crecimiento de las empresas en las industrias de servicios financieros, fabricación, telecomunicaciones, salud y venta minorista, entre muchas otras. Con las soluciones de FICO, empresas en más de 80 países realizan un sinfín de actividades: desde proteger 4,000 millones de tarjetas de pago contra el fraude hasta mejorar la inclusión financiera y fortalecer la cadena de suministro. FICO® Score, utilizado por el 90% de los principales acreedores en los Estados Unidos, es la norma para medir el riesgo crediticio de los consumidores en los Estados Unidos y en más de 40 países, a fin de mejorar la gestión de riesgos, el acceso a crédito y la transparencia.

Más información en https://www.fico.com

FICO es una marca registrada de Fair Isaac Corporation en Estados Unidos y otros países.