FoodChain ID et IDFL annoncent un partenariat stratégique mondial afin de promouvoir l'agriculture régénératrice et les certifications dans l'industrie textile

FAIRFIELD, Iowa et SALT LAKE CITY--(BUSINESS WIRE)--FoodChain ID et IDFL ont annoncé aujourd'hui un partenariat stratégique mondial, de la ferme au produit fini, alliant expertise de pointe afin de renforcer la transparence dans l'industrie textile. Cette collaboration associe les certifications agricoles de FoodChain ID aux certifications et tests textiles d'IDFL, ce qui permet ainsi aux marques de vérifier en toute simplicité leurs pratiques agricoles régénératrices, ainsi que la chaîne de contrôle textile, la responsabilité sociale, la conformité chimique, la performance environnementale et le bien-être animal.

« En associant la certification Agriculture Régénératrice de FoodChain ID aux capacités de certification et de tests textiles d'IDFL, nous permettons aux entreprises de programmes de développement durable crédibles de faciliter la mise en œuvre sur l'ensemble de leur chaîne de valeur textile », a déclaré le Dr Chetan Parmar, vice-président principal des services techniques pour l'Europe et l'Asie. « Ensemble, nous aiderons les marques à accélérer leur transition vers des produits transparents et responsables. »

« Le réseau mondial d'audit et de laboratoires d'IDFL, agréé ISO/CEI 17065 et ISO/CEI 17025 par Textile Exchange et GOTS, nous permet de proposer des services rigoureux et évolutifs à nos clients partout dans le monde », a déclaré Wilf Lieber, CEO d'IDFL. « Ce partenariat avec FoodChain ID élargit l'accès à la certification en agriculture régénératrice et renforce les résultats de la durabilité textile. »

Points forts du partenariat

Services complets de certification : certification intégrée tout au long de la supply chain, permettant ainsi une vérification continue depuis la production des matières premières jusqu'aux produits finis.

: certification intégrée tout au long de la supply chain, permettant ainsi une vérification continue depuis la production des matières premières jusqu'aux produits finis. Couverture mondiale : certification conjointe grâce au réseau mondial de certification et des laboratoires d'IDFL et de FoodChain ID.

: certification conjointe grâce au réseau mondial de certification et des laboratoires d'IDFL et de FoodChain ID. Excellence opérationnelle : engagements mutuels afin de maintenir les agréments/autorisations, préserver l’impartialité et la confidentialité et assurer un contrôle qualité rigoureux des audits et des certifications.

Ce partenariat permet aux marques de relier les résultats des exploitations agricoles régénératrices à des déclarations crédibles en matière de chaîne de traçabilité et de qualité des textiles. FoodChain ID proposera sa norme d'agriculture régénératrice (conforme à la norme ISO/IEC 17065) dans l'industrie textile, tandis qu'IDFL assurera les inspections, les tests et la certification conformément aux principales normes textiles mondiales, notamment GOTS, Responsible Down Standard (RDS), Responsible Wool Standard (RWS), Global Recycled Standard (GRS) et Organic Content Standard (OCS).

À propos de FoodChain ID

Plus de 30 000 entreprises de la supply chain mondiale font confiance à FoodChain ID. L'entreprise propose des solutions technologiques et une expertise technique garantissant la sécurité, la conformité et la transparence de la supply chain alimentaire. Ses domaines de services comprennent le développement produit, la conformité réglementaire, la certification de la sécurité alimentaire, la certification et les tests de produits. En savoir plus sur www.FoodChainID.com.

À propos d'IDFL

Basé à Salt Lake City, dans l'Utah, IDFL est le principal organisme mondial de tests et de certification pour les textiles d'intérieur, les vêtements et les vêtements d'extérieur. Il est spécialisé dans l'assurance qualité des matières naturelles et synthétiques comme le duvet, les plumes et le polyester. Agréé ISO/CEI 17065 et ISO/CEI 17025 par Textile Exchange et GOTS, IDFL dispose de laboratoires et de bureaux d'audit en Europe, en Asie et en Amérique, et propose des services complets de test, d'inspection, d'audit, de certification, de conseil et de formation. En savoir plus sur www.IDFL.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.