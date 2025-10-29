Swiss Rockets宣布从MGI Tech与Complete Genomics获得尖端测序技术独家战略授权

瑞士巴塞尔--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Swiss Rockets今日与MGI US LLC及Complete Genomics Inc.共同宣布，已与MGI Tech及其美国子公司Complete Genomics, USA签署独家授权协议。根据协议，Swiss Rockets获得一项永久、可转让、可再授权的自由运营许可（freedom-to-operate license），涵盖美国、欧洲、拉丁美洲、非洲及中亚地区，并可于2026年选择将授权范围扩展至亚太地区。该许可涵盖用于开发、生产和销售下一代CoolMPS测序平台所需的专利及其他知识产权。CoolMPS平台将提供更高速度、更低成本和更高准确性的全基因组测序及多组学检测。协议内容还包括与技术转让及基于营收的权利金支付相关的条款。

未来，Swiss Rockets将专注于推进采用创新读取条码（read barcoding）技术的CoolMPS产品研发。此项创新将为综合组学检测提供强大支持，助力前沿基因组研究与分子健康监测的深入发展。

CoolMPS化学技术代表了当今最先进的MPS/NGS平台，能够以具成本效益的方式生成相当于Sanger测序水准的高质量读取（read），长度可达600–700个碱基，同时也能实现极高准确度的常规150–200个碱基读取。结合其专有的共条码文库（co-barcoding libraries），CoolMPS方案可实现单倍型分相的全基因组、转录组及微生物组测序，为疾病预防及精准治疗（尤其在癌症检测等领域）提供全面而高效的技术支持。

此外，结合针对细胞游离双链DNA（cell-free dsDNA）设计的专用测序文库，CoolMPS技术能够在单个DNA纳米球中同时测序双链DNA的两条原始链，从而几乎完全消除因DNA损伤、扩增或测序误差导致的体细胞突变假阳性。这一创新使基于全基因组测序（WGS）的早期癌症检测与微小残留病灶（MRD）监测达到前所未有的准确性。

首批CoolMPS测序仪预计将于2026年第一季度开启早期试用计划。这些系统可实现具成本效益的SE600+读取，并支持全新应用场景，包括CompleteWGS（全基因组测序）、CompleteTranscriptome（全转录组测序）及CompleteMicrobiome（全微生物组测序）。

“这项令人振奋的合作，将助力Swiss Rockets、MGI与Complete Genomics进一步推进我们具有突破性的CoolMPS技术研发，并实现我们最初的愿景——以组学科技助力全民健康与长寿。”MGI首席科学官、Complete Genomics创始人Rade Drmanac博士表示：“这对我而言是梦想成真。如今，我们终于具备了充分发挥CoolMPS尖端技术潜力的一切条件。”

“与MGI和Complete Genomics达成的这一战略授权合作，完美契合Swiss Rockets在精准治疗领域的前沿布局。”Swiss Rockets创始人、首席执行官兼董事长Vladimir Cmiljanovic博士表示，“这一合作将使我们能够在预防医学与早期诊断领域提供高性价比、高精度且信息丰富的多组学检测，并推动在精准医疗与长寿科学方面开发出更具疗效的创新治疗方案。”

关于Swiss Rockets AG：

Swiss Rockets AG作为一家兼具孵化与加速功能的创新型企业，专注于推动生物技术及精准医疗初创公司的成长，重点聚焦肿瘤学领域。其项目组合涵盖放射配体疗法、小分子药物及疫苗，涵盖临床前与临床阶段，并已吸引多家全球领先制药企业的高度关注，成为未来战略合作的潜在伙伴。Swiss Rockets AG由以下核心团队创立：首席执行官Vladimir Cmiljanovic博士、首席运营官Natasa Cmiljanovic博士、Manuel Ebner、Thomas Sander博士以及Thomas Staehelin博士。

关于MGI

MGI Tech Co., Ltd.（或其子公司，统称“MGI”）致力于构建驱动生命科学创新的核心工具与技术，专注于生命科学与生物技术领域的仪器、试剂及相关产品的研发、生产与销售。MGI提供覆盖实时多组学分析的全系列数字化设备与系统，广泛应用于精准医疗、农业健康、公共卫生及多种产业领域，助力全球科研与临床实践的数字化转型与创新发展。

MGI成立于2016年，现已发展成为全球生命科学领域的领导者，在六大洲服务客户，并在全球范围内建立了研发、生产、培训及售后服务中心。MGI是全球少数几家能够自主研发并量产不同通量等级（从Gb到Tb级）临床级基因测序仪的企业之一。凭借卓越的技术实力、前沿的产品创新以及对全球生命科学事业的长期承诺，MGI正不断引领生命科学的未来发展方向。

更多信息请访问https://en.mgi-tech.com/，或关注MGI官方LinkedIn、X及YouTube账号。

Complete Genomics

Complete Genomics是一家开创性的生命科学公司，致力于提供创新的端到端DNA测序解决方案。自2005年成立以来，公司始终站在高通量、低成本测序技术研发的前沿。截至目前，Complete Genomics的产品已支持发表超过10,900篇科研论文，广泛应用于多种生命科学与医学研究领域。欲了解更多信息，请访问www.completegenomics.com。

免责声明

Swiss Rockets AG根据其所掌握的最佳信息编制本新闻稿。有关Swiss Rockets AG业务活动的背景信息截至本新闻稿发布日期均为最新内容。本文所载资料仅为概要性介绍，并不旨在提供详尽信息。本新闻稿中的内容不构成购买、出售或交易Swiss Rockets AG股票的要约、邀请或建议，亦不应被视为进行任何类似交易的依据。文中部分信息包含前瞻性声明和预测，此类声明受制于多项科学、经济、商业及财务等方面的重大不确定因素，实际结果可能与预测存在重大差异。Swiss Rockets AG及其附属公司对本新闻稿所载数据和信息不作任何明示或暗示的声明、保证或担保，包括但不限于其准确性、时效性、完整性、适销性、商业用途或特定用途适用性。尤其针对前瞻性声明，Swiss Rockets AG对其产品、战略或业务活动未来的发展方向和成功与否不作任何承诺或保证。

本免责声明受瑞士法律管辖，凡因本新闻稿引起或与之相关的任何争议，均由瑞士巴塞尔城市州法院享有专属司法管辖权。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。