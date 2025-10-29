The Estée Lauder Companies與Shopify達成合作，共同重塑數位美妝商務格局並提升消費者購物體驗

紐約--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- The Estée Lauder Companies Inc. (NYSE:EL)今日宣布與全球首屈一指的電商平台Shopify Inc.建立策略性合作夥伴關係，攜手推進數位化技術基礎架構的現代化升級，打造業界首屈一指的全通路消費者體驗。此次合作將建構全新的數位商業基礎，為The Estée Lauder Companies進一步強化以消費者為核心的策略布局、實現永續成長提供強力支撐，並協助集團旗下多元化的頂級及奢華美妝品牌組合在全球實現更高效、更敏捷的營運。

這項具有突破性、業界首創的全通路合作，是The Estée Lauder Companies「重塑美妝新境」(Beauty Reimagined)策略的重要組成部分。該策略旨在以更智慧、更高效、更具個人化的方式觸達並服務全球消費者。透過此次合作，The Estée Lauder Companies與Shopify將攜手創新，共同打造現代化、統一的商業體驗，充分運用資料洞察與新興技術，加快產品推向市場的速度，並在電商平台與獨立門市中實現一致的品牌體驗，從而進一步加快我們直面消費者的策略進程。

The Estée Lauder Companies總裁兼執行長Stéphane de La Faverie表示：「Shopify是全球最具影響力的電商領導者之一，並以持續創新的卓越實力享譽業界。透過這一合作，我們將進一步深化以消費者為中心的策略布局，打造下一代的全通路購物體驗。這正是『重塑美妝新境』策略的核心實務：充分運用資料、技術與創意的力量，前瞻洞察消費者需求，並在各個通路與觸點間實現順暢銜接的品牌體驗。這僅僅是我們與頂尖策略夥伴攜手、共同為全球消費者打造卓越體驗的全新篇章的開始。」

Shopify總裁Harley Finkelstein表示：「The Estée Lauder Companies是全球美妝界的傳奇。我們將攜手共創零售業的新時代，讓代表性品牌與世界一流的技術力量攜手，重新定義未來的無限可能。」

雙方計畫於2026日曆年第一季在Shopify平台正式啟動此次策略性合作的第一階段。

The Estée Lauder Companies技術、資料與分析長Brian Franz表示：「在The Estée Lauder Companies加快數位化轉型的進程中，Shopify是我們共創卓越且富有創新性的直面消費者體驗以推動成長的理想策略夥伴。Shopify將為我們提供即時資料、深度洞察以及AI驅動的能力，讓我們能夠更具靈活性，在消費者所在的場景觸達他們，並打造突破性的個人化體驗。」

關於前瞻性陳述的警示聲明

本新聞稿中的陳述可能構成《1995年私人證券訴訟改革法案》定義的前瞻性陳述。此類陳述包括文中各處的引用內容。儘管ELC相信其預期是依據對其業務和營運的合理假設，但實際結果可能與公司的預期大相逕庭。可能導致實際結果與預期不同的因素包括：成功實施公司策略（包括「重塑美妝新境」以及利潤恢復與成長計畫）的能力，以及公司向美國證券交易委員會遞交的文件中所描述的其他因素。公司不承擔更新在本文中或他處所做的前瞻性陳述的責任。

關於The Estée Lauder Companies Inc.

The Estée Lauder Companies Inc.是全球首屈一指的優質護膚品、化妝品、香水和護髮產品製造商、行銷商和銷售商，也是全球精品品牌和知名品牌的管理者。該公司的產品銷往約150個國家和地區，旗下品牌包括：Estée Lauder、Aramis、Clinique、Lab Series、Origins、M·A·C、La Mer、Bobbi Brown Cosmetics、Aveda、Jo Malone London、Bumble and bumble、Darphin Paris、TOM FORD、Smashbox、AERIN Beauty、Le Labo、Editions de Parfums Frédéric Malle、GLAMGLOW、KILIAN PARIS、Too Faced、Dr.Jart+、DECIEM系列品牌（包括The Ordinary和NIOD）以及BALMAIN Beauty。

