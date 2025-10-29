Swiss Rockets、MGI Techおよびコンプリート・ゲノミクスから最先端シーケンシング技術の戦略的独占ライセンス取得を発表

スイス、バーゼル--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- Swiss Rockets、MGI US LLCおよびコンプリート・ゲノミクス（Complete Genomics Inc.）は、MGI Techおよびコンプリート・ゲノミクス USAとの間で独占的ライセンス契約を締結したと発表しました。本契約により、Swiss Rocketsは米国、欧州、ラテンアメリカ、アフリカおよび中央アジアにおいて、永久的で譲渡可能かつサブライセンス可能な「Freedom-to-Operate（運用の自由）」ライセンスを取得し、2026年にはアジア太平洋地域への権利拡張オプションを有します。このライセンスは、次世代「CoolMPS」シーケンシングプラットフォームの開発・製造・販売に必要な特許やその他の知的財産を対象とし、より高速かつ低コストで高精度な全ゲノムシーケンスおよびその他のオミクス解析を可能にします。本契約には、技術移転に関連する支払いおよび収益に基づくロイヤルティが含まれます。

Swiss Rocketsの今後の開発は、革新的なリード・バーコーディングを備えたCoolMPS製品の高度化に重点を置く予定です。これらの技術革新により、先進的なゲノム研究および分子レベルでの健康モニタリングに向けた包括的なオミクス解析を可能にします。

CoolMPSケミストリーは、最先端のMPS／NGS技術を提供し、コスト効率に優れたサンガーシーケンス品質（600〜700塩基）のリードを生成します。また、一般的な150〜200塩基のリードでも最高水準の精度を実現します。独自のコ・バーコーディングライブラリーと組み合わせることで、CoolMPSは疾患予防および最適な治療選択、特にがん検出の分野において、完全なハプロタイプ分相ゲノム、トランスクリプトーム、マイクロバイオームシーケンシングを提供します。

さらに、セルフリー二本鎖DNA（cell-free dsDNA）用の特殊なシーケンシングライブラリーと組み合わせることで、1つのDNAナノボール内で両方のオリジナル鎖を同時にシーケンスでき、DNA損傷や増幅・シーケンシングエラーに起因する偽陽性の体細胞変異をほぼ完全に排除します。これにより、WGSベースで最も高精度な早期がん検出および微小残存病変（MRD）の検出を可能にします。

CompleteWGS、CompleteTranscriptomeおよびCompleteMicrobiomeなどの新たなアプリケーション向けに、コスト効率に優れたSE600＋リードを可能にする初のCoolMPSシーケンサーは、2026年第1四半期に早期アクセス提供される予定です。

Swiss Rockets、MGIおよびコンプリート・ゲノミクス間のこの画期的な契約は、ブレークスルー技術であるCoolMPSをさらに発展させ、「オミクスによってすべての人の健康長寿を支援する」という当初のビジョンを実現を後押しするものです。「これは私にとって夢が現実となった瞬間です」と、MGIのチーフ・サイエンティフィック・オフィサーであり、コンプリート・ゲノミクスの創設者でもあるラデ・ドルマナック博士は述べています。「これで私たちは、最先端のCoolMPS技術の可能性を最大限に活用するために必要なすべてを手にしました。」

「MGIおよびコンプリート・ゲノミクスとのこの戦略的ライセンス提携は、Swiss Rocketsが展開する先進的な精密治療開発事業を理想的に補完するものです」と、Swiss Rocketsの創業者であり、最高経営責任者（CEO）兼会長を務めるウラジミール・ツミリャノビッチ博士は述べています。「この提携により、予防医療や早期診断の分野で、手頃で高精度かつ情報価値の高いマルチオミクス検査を提供できるようになるほか、精密医療や長寿医療における効果的な治療法の実現にもつながります。」

Swiss Rockets AGについて

Swiss Rockets AGは、インキュベーターおよびアクセラレーターの両機能を併せ持ち、特に腫瘍学分野におけるバイオテクノロジーおよび精密医療系スタートアップの成長を支援しています。同社のポートフォリオには、前臨床および臨床段階にある放射性リガンド療法、小分子医薬品、ワクチンが含まれており、すでに世界の主要製薬企業から将来的な提携候補として注目を集めています。Swiss Rockets AGは、最高経営責任者（CEO）のウラジミール・ツミリャノビッチ博士、最高執行責任者（COO）のナターシャ・ツミリャノビッチ博士、マヌエル・エブナー氏、トーマス・サンダー博士、トーマス・スタエヘリン博士によって設立されました。

MGIについて

MGI Tech Co., Ltd.（およびその子会社、以下「MGI」と総称）は、ライフサイエンス分野のイノベーションを推進する中核的なツールと技術の構築に取り組んでいます。MGIは、ライフサイエンスおよびバイオテクノロジー分野における機器、試薬、関連製品の研究開発、製造、販売を行っています。また、精密医療、農業、ヘルスケア、その他多様な産業向けに、リアルタイム解析、マルチオミクス解析、および幅広いデジタル機器・システムを提供しています。

2016年の設立以来、MGIはライフサイエンス分野のリーダーとして成長し、6大陸にまたがる顧客にサービスを提供し、研究、製造、トレーニング、アフターサービス拠点を世界各地に展開してきました。MGIは、GbからTbレベルまでの異なるスループット容量を持つ臨床グレードの遺伝子シーケンサーを独自に開発・量産できる数少ない企業の1つとして際立っています。卓越した専門知識、最先端の製品、そしてグローバルな社会的インパクトへの貢献を通じて、MGIは今後もライフサイエンスの未来を切り拓いていきます。

詳細については、https://en.mgi-tech.com/、LinkedIn、X、YouTubeをご覧ください。

コンプリート・ゲノミクスについて

コンプリート・ゲノミクス（Complete Genomics）は、革新的なエンドツーエンドのDNAシーケンシングソリューションを提供する、ライフサイエンス分野の先駆的企業です。2005年の設立以来、同社は高スループットかつコスト効率に優れたシーケンシング技術の開発を牽引してきました。その製品は幅広い応用分野で利用され、これまでに1万900件を超える科学論文で採用されています。詳細については、www.completegenomics.com をご覧ください。

