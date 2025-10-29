Swiss Rockets kondigt strategische exclusieve licentieverwerving aan voor geavanceerde sequencingtechnologie van MGI Tech en Complete Genomics
Swiss Rockets kondigt strategische exclusieve licentieverwerving aan voor geavanceerde sequencingtechnologie van MGI Tech en Complete Genomics
BASEL, Zwitserland--(BUSINESS WIRE)--Swiss Rockets, MGI US LLC en Complete Genomics Inc. hebben vandaag aangekondigd dat ze een exclusieve licentieovereenkomst hebben gesloten met MGI Tech en Complete Genomics, VS. Deze overeenkomst verleent Swiss Rockets een eeuwigdurende, overdraagbare, sublicentieerbare, freedom-to-operate-licentie voor de VS, Europa, Latijns-Amerika, Afrika en Centraal-Azië, met de optie om de rechten in 2026 uit te breiden naar Azië-Pacific. Deze licentie dekt patenten en andere intellectuele eigendomsrechten die nodig zijn voor de ontwikkeling, productie en verkoop van het CoolMPS-sequencingplatform van de volgende generatie. Dit platform zal voorzien in snellere, goedkopere en nauwkeurigere sequencing van het hele genoom en andere omics-tests.
Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.
Contacts
Neem voor mediavragen of nadere informatie contact op met:
Swiss Rockets AG
Ga voor meer informatie naar www.swissrockets.com
Dr. Vladimir Cmiljanovic, Ph.D.
Voorzitter en Chief Executive Officer
Lautengartenstrasse 6
4052 Basel
E-mail: vladimir.cmiljanovic@swissrockets.com
Contactpersoon voor de media:
Dada Zhang
Public Relations & Branding, MGI Tech
Zhangling8@mgi-tech.com
Contactpersoon voor de media:
Betsy Yates
Complete Genomics
byates@completegenomics.com