Swiss Rockets kondigt strategische exclusieve licentieverwerving aan voor geavanceerde sequencingtechnologie van MGI Tech en Complete Genomics

BASEL, Zwitserland--(BUSINESS WIRE)--Swiss Rockets, MGI US LLC en Complete Genomics Inc. hebben vandaag aangekondigd dat ze een exclusieve licentieovereenkomst hebben gesloten met MGI Tech en Complete Genomics, VS. Deze overeenkomst verleent Swiss Rockets een eeuwigdurende, overdraagbare, sublicentieerbare, freedom-to-operate-licentie voor de VS, Europa, Latijns-Amerika, Afrika en Centraal-Azië, met de optie om de rechten in 2026 uit te breiden naar Azië-Pacific. Deze licentie dekt patenten en andere intellectuele eigendomsrechten die nodig zijn voor de ontwikkeling, productie en verkoop van het CoolMPS-sequencingplatform van de volgende generatie. Dit platform zal voorzien in snellere, goedkopere en nauwkeurigere sequencing van het hele genoom en andere omics-tests.

