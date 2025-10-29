IQM與NVIDIA攜手展開NVQLink合作，推動可擴充量子錯誤更正技術發展

芬蘭埃斯波--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 全球超導量子運算領域的領軍企業IQM Quantum Computers今日宣布，將在其量子電腦中整合NVIDIA的NVQLink技術，以實現量子錯誤更正的規模化。量子錯誤更正是實現量子運算實際應用的關鍵環節。

NVQLink是一款與NVIDIA CUDA-Q深度整合的開放且可交互操作的平台，旨在連接量子硬體與AI超級運算系統。該平台透過在量子電腦與圖形處理器(GPU)加速運算資源之間提供低延遲、高頻寬的連接，實現對複雜運算任務的即時協同，從而支援高效運行混合量子-經典應用及量子錯誤更正。

儘管目前量子電腦的規模已足以支撐在模擬、最佳化及機器學習等領域運行先進演算法，但實體量子位元層面的誤差仍是實現量子運算商業化優勢的主要障礙。

IQM的技術路線圖重點聚焦於量子錯誤更正——透過將邏輯量子位元編碼在一組實體量子位元中，以有效降低誤差率。這一過程需要更長的執行時間及更複雜的GPU運算。為此，IQM率先推出了創新的量子處理器架構IQM Constellation，為實現可擴充的量子錯誤更正提供了堅實的技術基礎。

此次合作將IQM的系統整合專長和先進處理器技術、Zurich Instruments的精密控制系統，以及NVIDIA加速運算平台的強大算力有機融合，涵蓋從數百納秒到數秒的多重時間尺度。透過這一協同，各方共同打造出一套分層運算架構，為高負載量子運算任務提供強勁支援。

IQM Quantum Computers共同執行長兼共同創辦人Jan Goetz表示：「在我們的系統中整合NVQLink，是邁向建構邏輯量子位元和實用規模量子電腦的重要一步。透過將我們的IQM Constellation架構與NVIDIA的加速運算平台及Zurich Instruments的控制電子技術相結合，我們能夠攻克通往容錯量子運算道路上最艱巨的挑戰之一：實現大規模即時解碼與控制。」

除量子錯誤更正外，NVQLink還支援混合量子–經典運算應用，使邏輯量子位元與經典運算資源之間能夠實現順暢資料傳輸。這一特性為在超導量子電腦上運行依賴大規模運算即時回饋的混合演算法創造了全新機會。

Zurich Instruments技術長Flavio Heer表示：「量子運算正步入關鍵拐點，混合系統將成為解決真實世界複雜問題的核心基礎。我們與IQM和NVIDIA的密切合作，展示了經典運算與量子運算在軟硬體層面順暢銜接的端對端整合能力。這一突破不僅代表混合量子-經典系統的重大進展，也將為即將到來的高效能示範奠定堅實基礎。」

NVIDIA量子運算業務總經理Tim Costa表示：「要實現可擴充的量子加速超級運算，必須進一步強化量子處理器與經典加速運算之間的深度整合，以因應量子錯誤更正等核心挑戰。像IQM這樣的量子處理器製造商，以及Zurich Instruments等量子系統供應商，正透過採用NVIDIA NVQLink這一開放的統一介面，將量子硬體與加速運算平台高效連接，加快推動量子運算領域的突破與發展。」

關於IQM Quantum Computers：

IQM是超導量子電腦領域的全球領導者。IQM提供本地全堆疊量子電腦以及一個可存取其電腦的雲端平台。IQM的客戶包括首屈一指的高效能計算中心、研究實驗室、大學和企業，它們擁有IQM軟體和硬體的完全存取權限。IQM擁有300多名員工，總部位於芬蘭，在法國、德國、義大利、日本、波蘭、西班牙、新加坡、韓國和美國等世界各地設有分支機搆。如欲瞭解更多資訊，請造訪：meetiqm.com

關於Zurich Instruments

Zurich Instruments是一家瑞士公司，熱衷於研究那些通常公認難以測量的物理現象。我們率先推動變革，為量子運算控制系統、鎖相放大器、阻抗分析儀和任意波形發生器提供先進的硬體、軟體和服務。身為一家「由科學家創辦、為科學家服務」的公司，我們透過提供豐富的產品組合因應科研挑戰。這些產品既能降低實驗室裝置配置的複雜性，又能開創全新的測量方案，並始終秉持卓越的瑞士品質標準。我們重視全球合作與即時支援，這一點體現在全球七家辦事處、廣泛的科研合作夥伴關係，以及數千篇提及Zurich Instruments的學術出版品中。自2021年加入Rohde & Schwarz以來，Zurich Instruments持續加快業務擴張，致力於推動科學進步與第二次量子革命的到來。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。