Merkle 與 Airship 攜手合作，為 Salesforce Marketing Cloud 打造流動忠誠度加速方案

馬里蘭州哥倫比亞--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- dentsu 旗下領先的客戶體驗轉型顧問公司 Merkle 今日宣佈，與 Airship 及 Salesforce Marketing Cloud 達成新合作協議，旨在共同打造一個解決方案，為流動端帶來更互聯、更完整的客戶忠誠度體驗。現時，利用 Salesforce 進行忠誠度管理的品牌營銷人員及產品經理，均可藉助 Airship 更高效地將客戶的流動信號轉化為行動、忠誠度與價值。

這項全新的「流動優先」忠誠度框架融合了三大平台的優勢：

Salesforce Marketing Cloud 的 Loyalty Management 提供可擴展的基礎，用於在每個觸點上累積及兌換忠誠度積分。

提供可擴展的基礎，用於在每個觸點上累積及兌換忠誠度積分。 Airship 驅動以流動為核心的客戶體驗，透過訊息傳遞及應用程式與網站體驗，提供個人化的即時互動，加速忠誠度提升。

驅動以流動為核心的客戶體驗，透過訊息傳遞及應用程式與網站體驗，提供個人化的即時互動，加速忠誠度提升。 Merkle 連接策略、數據與編排，設計並啟動流動優先的客戶旅程，將忠誠度轉化為動態、可回應系統。

「在現今消費者不斷移動、資訊信號持續變化的環境下，流動為先的忠誠度策略已成為營銷人員不可或缺的方向，這項策略有助於打造以行為信號為基礎的個人化體驗。」Merkle 全球 CRM 負責人 David Novak 表示，「Salesforce Loyalty Management 提供跨平台的卓越客戶互動體驗，現在配合 Airship 的流動專業技術與連接，我們的客戶可將這種力量延伸至流動端，消費者手中實現即時的價值交換。結合這兩家卓越供應商與 Merkle 領先的數據及身份主幹，以及客戶的第一方數據，我們能夠開啟前所未有、更具關聯性與吸引力的流動忠誠度機會。」

透過全新整合方案，Merkle 可為客戶設計並執行以流動為中心的忠誠度計劃，從一開始便針對應用程式、網站、電子錢包、推播通知、RCS 及店內體驗進行優化。此合作能夠透過與 Salesforce 無縫銜接的客戶旅程、Airship 的統一錢包、跨渠道訊息及即時互動體驗，加快產品上市速度，其中包括與 Salesforce Marketing Cloud 的雙向即時整合及基於信號的活動模板。

「現今的顧客期望忠誠度計劃能提供個人化的便利、節省開支，並讓他們感受到與品牌更緊密的連結，因此能夠隨時於掌心、口袋或手袋中使用至為關鍵——而這正是 Airship 的強項。」Airship 行政總裁 Brett Caine 表示，「透過結合 Merkle 在客戶策略方面的專業、Salesforce 的數據與忠誠度能力，以及 Airship 成熟的流動技術，我們正重新定義忠誠度計劃為品牌與顧客帶來的價值。三方攜手，將協助品牌提供個人化、即時的體驗，建立長久關係並實現可量化的增長。」

「整合的流動體驗已成為客戶日益增長的需求。此方案能於會員最活躍的場景與他們互動，無論是購物、社交電商或社群參與，這對於構建易用且具附加價值的忠誠度計劃至關重要。」Salesforce Loyalty Management 產品管理總監 David Adler 補充道：「由於需同時連接兩個不同的流動系統（iOS 與 Android），建立、維護及優化流動忠誠度體驗往往相當複雜且成本高昂。我們與 Airship 的合作，使品牌與營銷人員能充分發揮先進的流動錢包整合及頂級忠誠度體驗，而無需維護多個代碼庫、管理生態系統更新，或承擔多雲環境的配置成本。同時，Merkle 對 Salesforce Loyalty Management 的功能有深入了解，並擁有豐富的 AppExchange 軟件套件開發及管理經驗，能夠打造連貫的故事與體驗，將我們的技術、營銷人員與會員緊密連結。」

了解更多 Merkle 的促銷與忠誠度解決方案，請點按此處。

關於 Merkle:

Merkle 為 dentsu 旗下公司，致力推動體驗經濟的發展。35 年多來，該公司始終秉持「以人為本」作為數碼業務轉型的核心理念。作為全球唯一同時擁有數據科學及商業績效傳承的顧問公司，Merkle 提供全方位、端對端的體驗方案，協助企業實現增長、互動及客戶忠誠度提升。憑藉深厚的專業實力，Merkle 在多個領域被頂尖行業分析機構評為「領導者」，涵蓋數碼轉型與電商、體驗設計、工程與技術整合、數碼營銷、數據科學、CRM 與忠誠度管理，以及客戶數據管理等。目前，Merkle 於美洲、歐洲、中東、非洲及亞太地區 30 多個國家營運，擁有超過 16,000 名員工。了解更多資訊，請瀏覽 www.merkle.com。

關於Airship

Airship 深受全球領先品牌信賴，例如 Alaska Airlines、BBC 及 The Home Depot，透過以流動為核心的跨渠道客戶體驗，協助它們推動收益增長與客戶忠誠度提升。

Airship 的流動優先客戶體驗平台，讓營銷、產品及增長團隊能輕鬆創建、測試及協調高度個人化的客戶體驗，涵蓋應用程式、網站、電郵、短信、流動錢包等多個渠道。此外，Airship 的模組化 AI Agent 網絡賦能團隊持續豐富客戶數據，迅速展開實驗，自信地優化每一次互動與整個端對端客戶旅程，協助品牌實現可重複轉化、提升客戶終身價值，並推動穩定且可持續的收入增長。

如欲瞭解更多資訊，請造訪 www.airship.com 。

