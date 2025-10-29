FoodChain ID und IDFL geben strategische weltweite Partnerschaft zur Förderung regenerativer Landwirtschaft und Zertifizierungen in der Textilindustrie bekannt

FAIRFIELD, Iowa & SALT LAKE CITY--(BUSINESS WIRE)--FoodChain ID und IDFL haben heute eine strategische weltweite Partnerschaft bekannt gegeben, die führende Fachkompetenz vereint, um die Transparenz von der landwirtschaftlichen Produktion bis zum Endprodukt in der Textilindustrie zu stärken. Die Kooperation kombiniert die landwirtschaftlichen Zertifizierungen von FoodChain ID mit den Textilzertifizierungen sowie den Testverfahren von IDFL und bietet Marken einen nahtlosen Weg, um regenerative landwirtschaftliche Praktiken sowie Rückverfolgbarkeit, soziale Verantwortung, chemische Konformität, Umweltleistung und Tierschutz entlang der gesamten textilen Lieferkette zu bestätigen.

„Durch die Abstimmung der „Regenerative Agriculture Certification“ von FoodChain ID mit den Textilzertifizierungs- und Testmöglichkeiten von IDFL erleichtern wir Unternehmen, glaubwürdige Nachhaltigkeitsprogramme über ihre gesamte textile Wertschöpfungskette hinweg umzusetzen“, sagte Dr. Chetan Parmar, leitender Vizepräsiden für technische Dienstleistungen für Europa und Asien. „Gemeinsam werden wir Marken dabei unterstützen, Fortschritte hin zu transparenten sowie verantwortungsvollen Produkten zu beschleunigen.“

„Das globale Audit- und Labornetzwerk von IDFL, akkreditiert gemäß ISO/IEC 17065 und ISO/IEC 17025 sowie autorisiert durch Textile Exchange und GOTS, versetzt uns in die Lage, strenge und skalierbare Dienstleistungen für Kunden weltweit zu erbringen“, sagte Wilf Lieber, Geschäftsführer von IDFL. „Die Partnerschaft mit FoodChain ID erweitert den Zugang zu Zertifizierungen für regenerative Landwirtschaft und stärkt die Nachhaltigkeitsergebnisse im Textilsektor.“

Schwerpunkte der Partnerschaft

Umfassende Zertifizierungsdienstleistungen : Integrierte Zertifizierung entlang der gesamten Lieferkette, die eine kontinuierliche Überprüfung von der Rohstoffproduktion bis zu den Fertigwaren ermöglicht.

: Integrierte Zertifizierung entlang der gesamten Lieferkette, die eine kontinuierliche Überprüfung von der Rohstoffproduktion bis zu den Fertigwaren ermöglicht. Globale Abdeckung : Gemeinsame Zertifizierung über das weltweite Netzwerk von IDFL und FoodChain ID für Zertifizierungen sowie Laborprüfungen.

: Gemeinsame Zertifizierung über das weltweite Netzwerk von IDFL und FoodChain ID für Zertifizierungen sowie Laborprüfungen. Betriebliche Exzellenz: Gegenseitige Verpflichtungen zur Aufrechterhaltung von Akkreditierungen/Autorisierungen, zur Wahrung von Unparteilichkeit und Vertraulichkeit sowie zur Sicherstellung einer robusten Qualitätskontrolle bei Audits und Zertifizierungen.

Die Partnerschaft ermöglicht Marken, betriebliche Ergebnisse regenerativer Landwirtschaft mit glaubwürdigen Nachweisen zur Rückverfolgbarkeit und Qualität von Textilien zu verknüpfen. FoodChain ID wird seinen auf ISO/IEC 17065 basierenden „Regenerative Agriculture Standard“ in der Textilindustrie anbieten, während IDFL Inspektionen, Tests sowie Zertifizierungen nach führenden weltweiten Textilstandards wie GOTS, Responsible Down Standard (RDS), Responsible Wool Standard (RWS), Global Recycled Standard (GRS) und Organic Content Standard (OCS) durchführt.

Über FoodChain ID

FoodChain ID ist ein vertrauenswürdiger Anbieter für über 30.000 Unternehmen entlang der weltweiten Lieferkette. Das Unternehmen bietet technologiegestützte Lösungen und technisches Fachwissen, um die Lebensmittellieferkette sicher, regelkonform sowie transparent zu halten. Zu den Leistungsbereichen gehören Produktentwicklung, Einhaltung gesetzlicher Vorschriften, Lebensmittelsicherheitszertifizierung, Produktzertifizierung und Tests. Weitere Informationen finden Sie auf www.FoodChainID.com.

About IDFL

IDFL mit Sitz in Salt Lake City, Utah, ist die weltweit führende Prüf- und Zertifizierungsstelle für Heimtextilien, Bekleidung sowie Outdoor-Produkte und spezialisiert auf Qualitätssicherung für natürliche sowie synthetische Materialien wie Daunen, Federn und Polyester. Akkreditiert gemäß ISO/IEC 17065 und ISO/IEC 17025 sowie autorisiert durch Textile Exchange und GOTS betreibt IDFL Labore und Prüfstellen in Europa, Asien sowie Amerika und bietet umfassende Tests, Inspektionen, Audits, Zertifizierungen, Beratung sowie Schulungen an. Weitere Informationen finden Sie auf www.IDFL.com.

