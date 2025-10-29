Esri與AWS簽署策略性合作協議，推動ArcGIS中生成式AI的發展

加州雷德蘭茲--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 地理資訊系統(GIS)與地理空間AI技術全球領軍企業Esri已與Amazon Web Services (AWS)簽署策略性合作協議(SCA)，以推進生成式AI (GenAI)與地理空間解決方案及工作流程的融合。此次合作將Esri的地理空間AI平台ArcGIS與AWS可擴充的雲端基礎設施相結合，協助企業更高效、更可靠地部署企業級地理空間AI解決方案，同時充分利用AWS的先進雲端服務能力以及ArcGIS軟體完善的地圖繪製與空間分析工具。

AWS全球公共部門(WWPS)全球獨立軟體廠商(ISV)銷售與市場推廣(GTM)總監Amy Belcher表示：「AWS的雲端服務能力與Esri的地理空間專業技術相結合，能協助客戶透過先進的位置智慧解決複雜挑戰。這份策略協議將加快生成式AI驅動型解決方案的開發，在帶來切實業務成果的同時，簡化企業規模化利用地理空間資料的方式。」

隨著企業對地理空間資料的需求不斷演變，此次技術融合能讓它們動態擴充營運規模，確保實現最優效能與成本效益。這一深化的合作將為客戶關鍵應用場景帶來顯著價值，例如：

國家政府領域：借助ArcGIS衛星影像與地形分析技術實現AI驅動的實體偵測，將辨識時間從數小時縮短至數分鐘，同時降低誤報率

基礎設施領域：透過AI與空間分析技術預測基礎設施維護需求，協助公用事業公司借助ArcGIS軟體的先進建模能力預防故障、實現成本最佳化，並延長資產使用壽命

公共安全領域：利用ArcGIS空間建模技術，協助應急管理人員評估災害風險、規劃最優疏散路線與安全區域，縮短回應時間並保護社群安全

Esri AI與企業技術技術長Jay Theodore表示：「我們與AWS的合作將為雙方共同使用者推進地理空間AI融合。無論客戶是在保護社群、維護基礎設施，還是在因應緊急事件，這份協議都能協助他們整合AI增強型GIS。」

目前地理空間資料量持續成長，生成式AI工具的可及性也不斷提升，企業正尋求更智慧的方式來處理和分析空間資訊。透過這份新協議，Esri將加快與AWS的開發協作和相互操作性。此次擴大的合作將聚焦三大方向：一是透過全新基礎模型(FM)、可擴充訓練和推理架構開發地理空間AI；二是推進下一代ArcGIS AI助手研發，提升使用者工作效率；三是建構代理架構，簡化並提升使用者體驗。

地球觀測資料分析非營利機構Clay的執行董事Bruno Sanchez-Andrade Nuño表示：「在生成式AI實施過程中，分發與部署仍是主要障礙。正因如此，我們目前與AWS和Esri的合作堪稱一項突破。Esri的地理空間AI能力使全球使用者能夠成功部署開放資料模型。」

該協議延續了Esri與AWS的長期合作——雙方此前已實現ArcGIS與Amazon Redshift、Amazon EMR和AWS IoT Core等服務的整合。如欲瞭解更多關於Esri地理空間AI的資訊，以及它如何透過加快分析與問題解決能力實現工作流程現代化，請造訪esri.com/en-us/geospatial-artificial-intelligence。

