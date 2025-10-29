-

Esri與AWS簽署策略性合作協議，推動ArcGIS中生成式AI的發展

ArcGIS地理空間AI平台加快開發，將提升各產業的營運效率

加州雷德蘭茲--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 地理資訊系統(GIS)與地理空間AI技術全球領軍企業Esri已與Amazon Web Services (AWS)簽署策略性合作協議(SCA)，以推進生成式AI (GenAI)與地理空間解決方案及工作流程的融合。此次合作將Esri的地理空間AI平台ArcGIS與AWS可擴充的雲端基礎設施相結合，協助企業更高效、更可靠地部署企業級地理空間AI解決方案，同時充分利用AWS的先進雲端服務能力以及ArcGIS軟體完善的地圖繪製與空間分析工具。

AWS全球公共部門(WWPS)全球獨立軟體廠商(ISV)銷售與市場推廣(GTM)總監Amy Belcher表示：「AWS的雲端服務能力與Esri的地理空間專業技術相結合，能協助客戶透過先進的位置智慧解決複雜挑戰。這份策略協議將加快生成式AI驅動型解決方案的開發，在帶來切實業務成果的同時，簡化企業規模化利用地理空間資料的方式。」

隨著企業對地理空間資料的需求不斷演變，此次技術融合能讓它們動態擴充營運規模，確保實現最優效能與成本效益。這一深化的合作將為客戶關鍵應用場景帶來顯著價值，例如：

  • 國家政府領域：借助ArcGIS衛星影像與地形分析技術實現AI驅動的實體偵測，將辨識時間從數小時縮短至數分鐘，同時降低誤報率
  • 基礎設施領域：透過AI與空間分析技術預測基礎設施維護需求，協助公用事業公司借助ArcGIS軟體的先進建模能力預防故障、實現成本最佳化，並延長資產使用壽命
  • 公共安全領域：利用ArcGIS空間建模技術，協助應急管理人員評估災害風險、規劃最優疏散路線與安全區域，縮短回應時間並保護社群安全

Esri AI與企業技術技術長Jay Theodore表示：「我們與AWS的合作將為雙方共同使用者推進地理空間AI融合。無論客戶是在保護社群、維護基礎設施，還是在因應緊急事件，這份協議都能協助他們整合AI增強型GIS。」

目前地理空間資料量持續成長，生成式AI工具的可及性也不斷提升，企業正尋求更智慧的方式來處理和分析空間資訊。透過這份新協議，Esri將加快與AWS的開發協作和相互操作性。此次擴大的合作將聚焦三大方向：一是透過全新基礎模型(FM)、可擴充訓練和推理架構開發地理空間AI；二是推進下一代ArcGIS AI助手研發，提升使用者工作效率；三是建構代理架構，簡化並提升使用者體驗。

地球觀測資料分析非營利機構Clay的執行董事Bruno Sanchez-Andrade Nuño表示：「在生成式AI實施過程中，分發與部署仍是主要障礙。正因如此，我們目前與AWS和Esri的合作堪稱一項突破。Esri的地理空間AI能力使全球使用者能夠成功部署開放資料模型。」

該協議延續了Esri與AWS的長期合作——雙方此前已實現ArcGIS與Amazon Redshift、Amazon EMR和AWS IoT Core等服務的整合。如欲瞭解更多關於Esri地理空間AI的資訊，以及它如何透過加快分析與問題解決能力實現工作流程現代化，請造訪esri.com/en-us/geospatial-artificial-intelligence

關於 Esri

Esri是地理資訊系統(GIS)軟體、位置智慧和地圖繪製領域的全球市場巨擘，幫助客戶釋放資料的全部潛力，以改善營運和業務成果。Esri於1969年在美國加州雷德蘭茲成立，其軟體已在全球數十萬個組織中部署，包括《財星》500大企業、政府機構、非營利機構和大學。Esri的區域辦事處、國際分銷商和合作夥伴遍佈六大洲100多個國家/地區，以提供本地支援。憑藉對地理空間技術和分析的開創性承諾，Esri開發了最具創新性的解決方案，利用地理方法將一些全球最複雜的問題置於關鍵的位置環境中加以解決。請造訪我們的網站： esri.com.

© 2025年Esri版權所有。保留所有權利。Esri、Esri Globe和Frame標誌、ArcGIS、The Science of Where、esri.com和@esri.com是Esri在美國、歐盟或某些其他司法管轄區的商標、服務標記或注冊商標。此處提及的其他公司和產品或服務可能是其各自商標所有者的商標、服務標記或注冊商標。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

