Swiss Rockets anunció la adquisición estratégica de una licencia exclusiva sobre tecnología de secuenciación de última generación de MGI Tech y Complete Genomics

BASILEA, Suiza--(BUSINESS WIRE)--Swiss Rockets, MGI US LLC y Complete Genomics Inc. anunciaron hoy que han suscrito un acuerdo de licencia exclusiva con MGI Tech y Complete Genomics, EE. UU., mediante el cual se otorga a Swiss Rockets una licencia perpetua, transferible, apta para sublicencias y con libertad de operación para Estados Unidos, Europa, América Latina, África y Asia Central, con opción de ampliar los derechos a Asia-Pacífico en 2026. La licencia cubre patentes y otros derechos de propiedad intelectual necesarios para el desarrollo, fabricación y comercialización de la plataforma de secuenciación de próxima generación CoolMPS, que permitirá realizar pruebas genómicas completas y otros análisis ómicos de forma más rápida, económica y precisa. El acuerdo incluye pagos vinculados a la transferencia tecnológica y regalías basadas en ingresos.

El desarrollo de Swiss Rockets se centrará en el avance de los productos CoolMPS mediante innovaciones en codificación por barras de lecturas. Estas innovaciones respaldarán pruebas ómicas integrales para investigación genómica avanzada y monitoreo molecular de la salud.

La química CoolMPS ofrece la tecnología MPS/NGS más avanzada. Genera lecturas de calidad tipo Sanger de 600–700 bases a un costo eficiente. También permite obtener lecturas típicas de 150–200 bases con la más alta precisión. Combinada con bibliotecas de co-codificación propietarias, la oferta CoolMPS incluye secuenciación completa del genoma, transcriptoma y microbioma con fase haplotípica, tanto para la prevención de enfermedades como para la selección óptima de tratamientos y la detección oncológica.

Asimismo, permite la detección temprana de cáncer y enfermedad mínima residual (MRD, por sus siglas en inglés) basada en secuenciación genómica completa (WGS). Esto es posible cuando se combina con una biblioteca especial para ADN bicatenario libre en plasma (dsDNA), que permite secuenciar ambas hebras originales en una sola nanopartícula esférica de ADN. Con ello, se eliminan casi por completo las mutaciones somáticas falsas causadas por daño en el ADN o errores de amplificación y secuenciación.

Los primeros secuenciadores CoolMPS —que permitirán lecturas SE600+ rentables para nuevas aplicaciones como CompleteWGS, CompleteTranscriptome y CompleteMicrobiom— estarán disponibles con acceso anticipado durante el primer trimestre de 2026.

Este emocionante acuerdo entre Swiss Rockets, MGI y Complete Genomics nos permitirá seguir desarrollando nuestra revolucionaria tecnología CoolMPS y cumplir con nuestra visión original de promover una vida más larga y saludable mediante el acceso universal a los ómicos. “Este es un sueño hecho realidad para mí”, afirmó el Dr. Rade Drmanac, director científico de MGI y fundador de Complete Genomics. “Ahora contamos con todo lo necesario para aprovechar al máximo el potencial de nuestra tecnología CoolMPS de vanguardia”.

“Esta alianza estratégica de licencia con MGI y Complete Genomics complementa perfectamente las capacidades de desarrollo terapéutico de precisión avanzada de Swiss Rockets”, señaló Vladimir Cmiljanovic, fundador, director ejecutivo y presidente de Swiss Rockets. “Gracias a este acuerdo, podemos ofrecer pruebas multiómicas asequibles, precisas e informativas en salud preventiva y diagnóstico temprano. También nos permite brindar tratamientos eficaces en medicina de precisión y longevidad.”

Acerca de Swiss Rockets AG:

Swiss Rockets AG, como centro de innovación y aceleración, apoya el crecimiento de empresas emergentes de biotecnología y salud de precisión, especialmente en el campo de la oncología. Su cartera de terapias con radioligandos, pequeñas moléculas y vacunas en etapas preclínicas y clínicas ya ha captado la atención de las principales compañías farmacéuticas globales para futuras asociaciones. Swiss Rockets AG fue fundada por un equipo compuesto por el Dr. Vladimir Cmiljanovic, director ejecutivo; la Dra. Natasa Cmiljanovic, directora de Operaciones; Manuel Ebner, el Dr. Thomas Sander y el Dr. Thomas Staehelin.

Acerca de MGI

MGI Tech Co., Ltd. (o sus subsidiarias, referidas en conjunto como MGI) está comprometida con el desarrollo de herramientas y tecnologías fundamentales que impulsan la innovación en las ciencias de la vida. Su enfoque se centra en la investigación y desarrollo, fabricación y comercialización de instrumentos, reactivos y productos relacionados en el ámbito de la biotecnología y las ciencias de la vida. MGI ofrece soluciones digitales en tiempo real, multiómicas y de espectro completo para medicina de precisión, agricultura, salud y otras industrias.

Fundada en 2016, MGI se ha consolidado como líder en ciencias de la vida, atiende a clientes en seis continentes y cuenta con instalaciones de investigación, fabricación, capacitación y servicio posventa a nivel global. MGI destaca como una de las pocas empresas capaces de desarrollar y producir en masa secuenciadores genéticos clínicos de distintos niveles de rendimiento, desde gigabases hasta terabases. Con una experiencia inigualable, productos de vanguardia y un firme compromiso con el impacto global, MGI continúa marcando el rumbo de las ciencias de la vida.

Complete Genomics

Complete Genomics es una empresa pionera en ciencias de la vida que ofrece innovadoras soluciones integrales de secuenciación de ADN. Desde su fundación en 2005, ha estado a la vanguardia del desarrollo de tecnologías de secuenciación de alto rendimiento y bajo costo. Sus productos han respaldado más de 10 900 publicaciones en una amplia gama de aplicaciones. Para más información, visite www.completegenomics.com.

