The Estée Lauder Companies s’associe à Shopify pour réinventer le commerce numérique dans le secteur de la beauté et améliorer l’expérience client

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--The Estée Lauder Companies Inc. (NYSE : EL) a annoncé aujourd’hui un partenariat stratégique avec Shopify Inc., une plateforme commerciale mondiale de premier plan, afin de moderniser son infrastructure technologique numérique et d’offrir une expérience client omnicanale de premier ordre. Cette collaboration permettra de jeter les bases d’un nouveau commerce numérique visant à renforcer l’orientation client, à stimuler une croissance durable et à accélérer et optimiser l’efficacité à grande échelle pour l’ensemble du portefeuille diversifié de marques de beauté prestigieuses et luxueuses d’Estée Lauder Companies.

Ce partenariat omnicanal révolutionnaire et unique en son genre s’inscrit dans le cadre de la stratégie Beauty Reimagined d’Estée Lauder Companies, qui vise à atteindre les consommateurs de manière plus intelligente, plus rapide et plus personnalisée. Ensemble, The Estée Lauder Companies et Shopify innoveront et développeront conjointement une expérience commerciale moderne et unifiée qui tirera parti des données et des technologies émergentes pour améliorer la vitesse de mise sur le marché et offrir des expériences de marque cohérentes qui accéléreront notre stratégie de vente directe aux consommateurs dans les boutiques en ligne et indépendantes.

« Shopify est l’un des leaders mondiaux les plus reconnus dans le domaine du commerce, avec un engagement prouvé en faveur de l’innovation continue. Grâce à ce partenariat, nous sommes prêts à atteindre de nouveaux niveaux d’orientation client et d’expériences d’achat omnicanales », déclare Stéphane de La Faverie, président-directeur général de The Estée Lauder Companies. « C’est la beauté réinventée en action : tirer parti des données, de la technologie et de la créativité pour anticiper les besoins de nos consommateurs et relier de manière transparente leurs expériences de marque à travers les canaux et les points de contact. Ce n’est que le début de notre incroyable aventure visant à collaborer avec les meilleurs partenaires stratégiques afin d’offrir la meilleure expérience client possible. »

« The Estée Lauder Companies est une légende dans le domaine de la beauté », déclare Harley Finkelstein, président de Shopify. « Ensemble, nous façonnons la prochaine ère du commerce de détail, où des marques emblématiques et une technologie de classe mondiale redéfinissent ce qui est possible. »

La première phase de ce partenariat devrait être lancée sur Shopify au cours du premier trimestre de l’année civile 2026.

« Alors que nous accélérons la transformation d’Estée Lauder Companies, Shopify est le partenaire stratégique idéal pour co-créer des expériences directes avec les consommateurs brillantes et innovantes afin de stimuler notre croissance », déclare Brian Franz, directeur de la technologie, des données et de l’analyse chez The Estée Lauder Companies. « Shopify nous fournira des données en temps réel, des informations et des capacités basées sur l’IA, ce qui nous permettra d’être plus agiles, d’aller à la rencontre de nos consommateurs là où ils se trouvent et d’offrir une personnalisation révolutionnaire. »

