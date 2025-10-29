The Estée Lauder Companies werkt samen met Shopify om digitale beautycommerce te vernieuwen en consumentenervaring te verbeteren

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--The Estée Lauder Companies Inc. (NYSE: EL) heeft vandaag een strategische samenwerking aangekondigd met Shopify Inc., een toonaangevend wereldwijd e-commerceplatform, om zijn digitale technologie-infrastructuur te moderniseren en de beste omnichannel-consumentenervaringen te bieden. Deze samenwerking creëert een nieuwe basis voor digitale commerce, gericht op het vergroten van de klantgerichtheid, het stimuleren van duurzame groei en het op grote schaal verhogen van de snelheid en efficiëntie van het diverse portfolio van prestigieuze en luxe beautymerken van The Estée Lauder Companies.

Deze baanbrekende en unieke omnichannel-samenwerking maakt deel uit van de Beauty Reimagined-strategie van The Estée Lauder Companies, die zich richt op het bereiken van consumenten op een slimmere, snellere en meer gepersonaliseerde manier.

