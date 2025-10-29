雅诗兰黛集团携手Shopify，共同重塑数字美妆零售格局并提升消费者购物体验

纽约--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 雅诗兰黛集团（The Estée Lauder Companies Inc.，纽约证券交易所代码：EL）今日宣布与全球领先的电商平台Shopify Inc.建立战略合作伙伴关系，携手推进数字化技术基础架构的现代化升级，打造行业领先的全渠道消费者体验。此次合作将构建全新的数字商业基础，为雅诗兰黛集团进一步强化以消费者为核心的战略布局、实现可持续增长提供有力支撑，并助力集团旗下多元高端及奢华美妆品牌在全球范围内实现更高效、更敏捷的运营。

这项具有突破性、业内首创的全渠道合作，是雅诗兰黛集团“美妆新纪元”（Beauty Reimagined）战略的重要组成部分。该战略旨在以更智能、更高效、更具个性化的方式触达并服务全球消费者。通过此次合作，雅诗兰黛集团与Shopify将携手创新，共同打造现代化、统一的商业体验体系，充分运用数据洞察与新兴技术，加快产品推向市场的速度，并在电商平台与独立门店中实现一致且卓越的品牌体验，从而进一步加速集团的直面消费者（DTC）战略进程。

“Shopify是全球最具影响力的电商领导者之一，并以持续创新的卓越实力享誉业界。通过这一合作，我们将进一步深化以消费者为中心的战略布局，打造新一代的全渠道购物体验。”雅诗兰黛集团总裁兼首席执行官Stéphane de La Faverie表示，“这正是‘美妆新纪元（Beauty Reimagined）’战略的核心实践——充分运用数据、技术与创意的力量，前瞻洞察消费者需求，并在各个渠道与触点间实现无缝衔接的品牌体验。这仅仅是我们携手顶尖战略伙伴、共同为全球消费者打造卓越体验的全新篇章的开始。”

“雅诗兰黛集团是全球美妆界的传奇。”Shopify总裁Harley Finkelstein表示，“我们将携手共创零售业的新时代，让标志性品牌与世界领先的技术力量携手，重新定义未来的无限可能。”

双方计划于2026年第一季度在Shopify平台正式启动此次战略合作的第一阶段。

“在雅诗兰黛集团加速数字化转型的进程中，Shopify是我们共创卓越且富有创新性的直面消费者（DTC）体验的理想战略伙伴。”雅诗兰黛集团首席技术、数据与分析官Brian Franz表示，“Shopify将为我们提供实时数据、深度洞察以及AI驱动的创新能力，使我们能够更加敏捷地响应市场需求，在消费者所在之处与之连接，并打造突破性的个性化体验。”

前瞻性声明提示

本新闻稿中所载若干内容可能构成《1995年美国私人证券诉讼改革法案》所界定的前瞻性声明，其中包括文中所引用的多项发言。尽管雅诗兰黛集团（ELC）相信，这些预期均基于对公司业务与运营的合理假设，但实际结果可能与预期存在重大差异。导致差异的因素可能包括公司战略（包括“美妆新纪元”（Beauty Reimagined）及盈利恢复与增长计划）的执行成效，以及公司在提交美国证券交易委员会（SEC）的文件中所披露的其他相关风险因素。公司对于本新闻稿或其他场合中所作的前瞻性声明，不承担更新或修订的义务。

关于The Estée Lauder Companies Inc.

雅诗兰黛集团是全球领先的高端美容产品制造商、营销商与零售商之一，专注于护肤、彩妆、香氛及美发等领域的优质产品研发与推广，并在全球范围内持续引领奢华与高端美妆品牌的发展。集团的产品目前销往约150个国家和地区，旗下拥有众多享誉全球的品牌，包括：Estée Lauder、Aramis、Clinique、Lab Series、Origins、M·A·C、La Mer、Bobbi Brown Cosmetics、Aveda、Jo Malone London、Bumble and bumble、Darphin Paris、TOM FORD、Smashbox、AERIN Beauty、Le Labo、Editions de Parfums Frédéric Malle、GLAMGLOW、KILIAN PARIS、Too Faced、Dr.Jart+、DECIEM品牌家族（包括The Ordinary与NIOD），以及BALMAIN Beauty。

ELC-C

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。