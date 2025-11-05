-

Merkle werkt samen met Airship om mobiele oplossing voor loyaltiteitsversnelling te ontwikkelen voor Salesforce Marketing Cloud

Nieuwe strategische alliantie stelt marketeers in staat om mobiele loyaliteitsprogramma's voor klanten te activeren

COLUMBIA, Md.--(BUSINESS WIRE)--Vandaag kondigt Merkle, het toonaangevende consultancybureau voor klantervaringstransformatie van dentsu, een nieuwe overeenkomst aan met Airship en Salesforce Marketing Cloud, waarmee een oplossing voor meer verbonden klantloyaliteitservaringen op mobiel gecreëerd wordt. Merkmarketeers en productmanagers die Salesforce gebruiken voor loyaliteitsbeheer, kunnen nu Airship gebruiken om de mobiele signalen van klanten sneller om te zetten in actie, loyaliteit en waarde.

Het nieuwe 'mobile-first' loyaliteitskader combineert het beste van elk platform:

  • Loyalty Management van Salesforce Marketing Cloud biedt de schaalbare basis voor het verdienen en verzilveren van loyaliteit via elk contactpunt.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

