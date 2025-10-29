Esri firmó un acuerdo de colaboración estratégico con AWS para impulsar inteligencia artificial generativa en ArcGIS

REDLANDS, California--(BUSINESS WIRE)--Esri, líder mundial en sistemas de información geográfica (GIS) y tecnología de inteligencia artificial geoespacial, firmó un acuerdo de colaboración estratégica (SCA) con Amazon Web Services (AWS) para avanzar en la integración de la inteligencia artificial generativa (GenAI) a soluciones y flujos de trabajo geoespaciales. El uso simultáneo de la inteligencia artificial geoespacial de Esri, ArcGIS, con la infraestructura de nube escalable de AWS permite a las organizaciones implementar soluciones de inteligencia artificial geoespacial a escala empresarial con mayor eficiencia y confiabilidad, por lo que se pueden aprovechar las capacidades avanzadas de la nube de AWS junto con las sofisticadas herramientas de mapeo y análisis espacial del software ArcGIS.

“Las capacidades de la nube de AWS combinadas con la experiencia geoespacial de Esri facilitan a los clientes la resolución de desafíos complejos mediante inteligencia de ubicación avanzada”, dijo Amy Belcher, directora de AWS para el Sector Público Global (WWPS), responsable de Ventas Globales de Proveedores Independientes de Software (ISV) y Estrategia de Comercialización (GTM). "Este acuerdo estratégico acelerará el desarrollo de soluciones impulsadas por inteligencia artificial generativa que ofrecen resultados empresariales significativos y, al mismo tiempo, simplifican la forma en que las organizaciones pueden aprovechar los datos geoespaciales a escala”.

A medida que las necesidades de datos geoespaciales de las organizaciones evolucionan, esta integración les permite escalar operaciones de manera dinámica, lo que garantiza una rentabilidad y un rendimiento óptimos. Esta colaboración ampliada aporta un valor significativo en casos de usos críticos para los clientes. Por ejemplo:

Gobierno nacional: detección de entidades impulsada por IA mediante el uso de imágenes satelitales de ArcGIS y el análisis del terreno para realizar una identificación en minutos en vez de horas, por lo que se reducen los falsos positivos.

Infraestructura: inteligencia artificial y análisis espacial para predecir necesidades de mantenimiento de infraestructura. Esto permite a las empresas de servicios públicos prevenir fallas, optimizar costos y extender la vida útil de los activos mediante las capacidades avanzadas de modelado del software ArcGIS.

Seguridad pública: modelado espacial de ArcGIS que permite a quienes gestionan emergencias evaluar los riesgos de desastres y planificar las mejores rutas de evacuación y establecer las zonas seguras. Esto reduce los tiempos de respuesta y protege a las comunidades.

“Nuestra colaboración con AWS impulsa la integración de la inteligencia artificial geoespacial a los usuarios de ambas plataformas”, dijo Jay Theodore, director de tecnología de inteligencia artificial y tecnologías empresariales de Esri. “Este acuerdo permitirá a los clientes integrar los sistemas de información geográfica mejorados con IA, ya sea para proteger comunidades, mantener las infraestructuras o dar respuesta ante emergencias”.

El volumen de datos geoespaciales crece a medida que las herramientas de GenAI se vuelven más accesibles, y las organizaciones buscan formas más inteligentes de procesar y analizar la información espacial. A través del nuevo acuerdo, Esri acelerará el desarrollo y la interoperabilidad con AWS. Esta colaboración ampliada se centrará en desarrollar inteligencia artificial geoespacial mediante nuevos modelos fundacionales (FM), arquitecturas escalables de entrenamiento e inferencia; hará avanzar la próxima generación de asistentes de IA de ArcGIS a fin de mejorar la productividad del usuario; y construirá arquitecturas agénticas que simplifiquen y mejoren la experiencia del usuario.

“La distribución y la instalación siguen siendo obstáculos en la implementación de la inteligencia artificial generativa”, dijo Bruno Sanchez-Andrade Nuño, director ejecutivo de la organización sin fines de lucro de análisis de datos de observación terrestre Clay. “Por eso, nuestra actual colaboración con AWS y Esri nos parece un gran avance. Las capacidades de inteligencia artificial geoespacial de Esri permiten a los usuarios de todo el mundo implementar modelos de datos abiertos con buenos resultados”.

Este acuerdo tiene como base una larga colaboración entre Esri y AWS, que ya habían integrado ArcGIS a otros servicios, como Amazon Redshift, Amazon EMR y AWS IoT Core. Para obtener más información sobre la inteligencia artificial geoespacial de Esri y cómo puede modernizar los flujos de trabajo con análisis acelerado y resolución de problemas, visite esri.com/en-us/geospatial-artificial-intelligence.

