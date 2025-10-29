Swiss Rockets annuncia l'acquisizione strategica della licenza esclusiva di una tecnologia avanzata per il sequenziamento da MGI Tech e Complete Genomics

BASILEA, Svizzera--(BUSINESS WIRE)--Swiss Rockets, MGI US LLC e Complete Genomics Inc. hanno annunciato oggi la firma di un accordo di licenza esclusiva con MGI Tech e Complete Genomics, USA, per il rilascio a Swiss Rockets di una licenza perpetua, trasferibile, cedibile in sublicenza, con libertà di utilizzo per gli Stati Uniti, l'Europa, l'America Latina, l'Africa e l'Asia Centrale con l'opzione di estendere i diritti nella regione dell'Asia-Pacifico nel 2026, coprendo i brevetti e altra proprietà intellettuale necessaria per lo sviluppo, la produzione e la vendita della piattaforma per il sequenziamento di nuova generazione CoolMPS che offrirà il sequenziamento genomico completo e altri test genomici con maggiore rapidità e accuratezza e a costi inferiori.

